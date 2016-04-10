Блок-шот стал пасом. Миротич заставил Джеймса улететь на трибуны

Видимо, «Голден Стэйт» страстно желали одержать 71-ю победу в сезоне и продолжить погоню за набившим оскомину достижением «Чикаго» в сезоне-1995/96, иначе сложно объяснить, как они смогли её добиться в Мемфисе, позволив сопернику собрать под своим щитом 17 подборов, совершив без малого вдвое больше потерь (11 против 6) и смазав 26 из 36 трёхочковых (19 из 24 выбросили «мимо денег» Стивен Карри и Клэй Томпсон).

Причём самое интересное, что коллектив Стива Керра с такими исходными данными отыгрался в концовке с «-10» и трижды сумел отстоять своё кольцо на последней минуте. Хотя при желании арбитры могли в заключительном владении усмотреть фол на Лэнсе Стивенсоне дважды – как при проходе защитника, так и во время второго броска. Но, видимо, не захотели, и «Уорриорз» повторили рекорд «Буллз» по количеству побед на выезде, коих у них теперь 33.

Что касается самых ярких моментов поединка, то в их число вошло, например, добивание Мэтта Барнса в борьбе со своим однофамильцем – Харрисоном после промаха Джамайкла Грина со средней. Стоит отметить, что форвард «Гриззлиз» выглядел внушительно на протяжении всего поединка и собрал коллекцию из 24 очков, 15 подборов и 4 передач.

Вы будете удивлены, но «линейка» Стивена Карри на этом фоне меркнет – он сподобился «лишь» на 17 очков, 9 подборов и 8 передач. Возможно, потому, что перед началом встречи разыгрывающий вместо традиционного «поливания» с 10 метров, забавлялся, имитируя игру в гольф.

В каком виде без двух минут двукратный MVP лиги будет в воскресенье в Сан-Антонио – пожалуй, в самой важной игре «регулярки», сказать сложно, но если Фестус Изели станет открываться под его передачи так же, как накануне, то беспроигрышная серия Тима Данкана и его славных партнёров из 48 матчей в родных стенах явно прервётся.

«Портленд» о подобной может только мечтать. Всё потому, что команда ещё не обладает необходимым сплавом молодости и опыта, а также инстинктом убийцы. Вернее, обладает последним преимущественно только Демиен Лиллард, сумевший преобразовать за 3,5 секунды до финальной сирены «-3» в «+1».

У Карла-Энтони Таунса в ответной атаке задача была попроще, однако её тоже нужно было решить – занять место в непосредственной близости от кольца, получить мяч из-за боковой спиной к нему, резко развернуться на 180 градусов, застав опекуна врасплох, и послать мяч в кольцо.

Имел шанс спастись в Чикаго и «Кливленд», но бросок реализовавшего 7 из 14 трёхочковых за вечер и ставшего седьмым в лиге, кто за сезон сподобился на 200 и более заброшенных «бомб», Джей Ар Смита заблокировал за мгновения до сирены Джастин Холидэй. Очевидно, это была месть Леброну Джеймсу за «горшок» Деррику Роузу, пусть сразу после него тот и подвергся унижению от Николы Миротича.

Обладатель двойного гражданства перебрался в НБА лишь в 23 года, поэтому не смог похвастать достижением, установленным минувшим вечером Девином Букером. Тот стал лишь шестым игроком в истории, кто достиг отметки в 1000 очков за карьеру до наступления 20 лет, пятеро других – Леброн Джеймс, Коби Брайант, Кармело Энтони, Кевин Дюрант, Дуайт Ховард.

О возрасте женщин говорить не принято, однако в случае с Дорис Бёрк можно сделать исключение. Почему? Много ли вы знаете барышень, способных легко и непринуждённо перевести мяч за спиной в 50 лет, а потом с лёгкостью подобрать его и пробежаться… на каблуках?

Это вам не рот открывать под песню группы Nirvana – Lithium, хотя Мартеллу Уэбстеру надо отдать должное, он в этом преуспел, продемонстрировав всем свои актёрские данные по случаю 22-й годовщины со смерти Курта Кобейна – лидера гранж-коллектива, ставшего «флагманом поколения Х» по мнению СМИ.

Если бы талантливый певец и музыкант не покончил жизнь самоубийством, он бы застал лучшие годы карьеры Майкла Джордана, и, возможно, они вдохновили бы его на написание какой-нибудь оригинальной композиции. К слову, фигура Его Воздушества продолжает вдохновлять скульпторов на необычные творения до сих пор.

Джеймс Голдштейн – миллионер, известный большинству поклонников НБА тем, что посещает не менее 100 матчей НБА за сезон, может позволить себе застелить дорогостоящим паркетом хоть всю территорию вокруг своего особняка, но погоду на его баскетбольной площадке возле дома делает обычный зеркальный щит, в котором по вечерам отражается закат.