И больно, и смешно. Новая травма Карри вышла «Хьюстону» боком

«Наше противостояние с «Мемфисом» сложно назвать равным. Против нас сражались те, кто мог выйти на паркет и каждый из них делал это в меру своих возможностей. Мы должны уважать соперника, который оставил на паркете всю свою страсть и проявил стойкость», – такой пламенной речью открыл пресс-конференцию после выездной победы и триумфа в серии Грег Попович. И добавить к ней нечего, ведь честь установивших новый рекорд ассоциации по количеству использованных игроков в «регулярке» «Гриззлиз» – за сезон через команду прошли 28 человек, – в нокаут-раунде вынуждены были защищать прозябавшие на скамейках в других командах Пи Джей Хэйрстон, Лэнс Стивенсон и Крис Андерсен, получавший минимум игрового время прежде Джамайкл Грин, вернувшийся из Европы далеко в не оптимальном состоянии Джордан Фармар и представитель Лиги развития – Ксавьер Манфорд. Иными словами, тот факт, что парни из Теннесси вообще навязывали борьбу фавориту по ходу матча, можно уже было счесть за счастье.

В заключительном матче серии хозяевам удавалось сопротивляться «Спёрс» ровно половину матча. Более того, они даже повели «+3» после того, как арбитры отменили в одном из технических тайм-аутов второй четверти трёхочковый Кавая Леонарда, забитый через мгновение после окончания времени, отведённого на атаку, но форвард моментально исправился, влепив «бомбу» в лоб и больше. Произошло это, кстати, сразу после того, как на арене восстановили освещение, 15 минутами ранее приказавшее долго жить. Если раздосадованный специалист из соответствующей службы обесточил FedExForum специально, возмутившись тем, что арбитры незаслуженно выписали третье персональное замечание Грину за неправильную постановку заслона в нападение, то он явно погорячился. Форвард на протяжении всего поединка действовал в агрессивной манере и в итоге отфолился за 22 минуты. А выехать на одном Стивенсоне, пусть и реализовавшем 11 из 19 бросков с игры в этот вечер, не представлялось возможным.

Почему в первую очередь приходится говорить о запасном? Всё просто! Мэтт Барнс и Винс Картер, несмотря на определённые успехи в нападении, не успевали работать одинаково эффективно на обеих половинах площадки, о чём свидетельствуют суммарные «-36» согласно показателю «плюс/минус», Зак Рэндольф отбегал лишь 23 минуты, а о полезности Фармара при 5 потерях говорить и вовсе не пристало. Что до Данкана и компании, то они решили все свои проблемы в третьей четверти, взвинтив темп и выиграв её с разницей «+16». Остальное было делом техники, с которой у большинства гостей полный порядок. Таким образом, техасцы выиграли серию со счётом 4-0 и помогли своему наставнику выйти на первое место в истории НБА по количеству «свипов» в плей-офф – этот триумф стал для него девятым (позади с восемью остался Фил Джексон). Ну а для «Мемфиса» нынешняя сухая неудача стала уже пятой.

Похоже, рецепт побед «Голден Стэйт» в первом раунде серий навылет прост – Стивен Карри должен начать матч в стартовом составе, получить травму до большого перерыва и не появляться на паркете во второй половине. Нет, к сожалению болельщиков действующего чемпиона, это не шутка. Только восстановившись от растяжения связок голеностопного сустава и вернувшись на паркет, разыгрывающий умудрился повредить колено, поскользнувшись при попытке помешать Тревору Аризе исполнить баззер-битер. «Он вышел на разминку после антракта и понял, что не сможет продолжить игру. Стоял в раздевалке и плакал. Я ему сказал «Успокойся, чувак, с травмой ты играть не будешь, мы и без тебя справимся». Мы должны поддержать Стэфа и продолжать сражаться за него, как делали это сегодня», – держал ответ о состоянии партнёра перед журналистами после игры Дрэймонд Грин.

«Уорриорз» и в самом деле, потеряв своего лидера, к слову, смазавшего 7 из 9 бросков и совершившего 5 потерь за время пребывания на паркете, вынули из дружины Джей Би Биккерстаффа всю душу. Один только Клэй Томпсон реализовал четыре трёхочковых в третьем периоде, а всего калифорнийцы сподобились на восемь, благодаря чему набрали 41 очко и обзавелись комфортными «+21». «Это просто ужас. Из всех способов проиграть мы выбрали наихудший. Именно эта катастрофическая четверть всему виной», – неистовствовал Джеймс Харден по окончании поединка. Впрочем, сетовать на игру в обороне команде, вскочившей на подножку уходящего поезда в нокаут-раунд и занявшей 25-е место в «регулярке» по средней пропускной способности, не пристало. А лучше всего о превосходстве гостей скажет тот факт, что они реализовали в отсутствие Карри 24 броска с игры, совершив 21 результативный пас!

Вишенкой же на торте триумфа коллектива Стива Керра стало обновление старого рекорда по количеству реализованных трёхочковых в одной отдельно взятой встрече. После попадания Брэндона Раша аккурат за минуту до финальной сирены счётчик достиг отметки 21. Ну а авторы самого успешного регулярного чемпионата могут собой гордиться вдвойне, так как они помимо прочего продлили серию матчей, в которых неизменно побеждали после поражения в нынешнем сезоне до 10. Счёт же в серии стал 3-1, что с учётом двух свиданий в Окленде почти не оставляет «Рокетс» шансов на выход в следующий раунд. Если исходить из вероятности, основываясь на исторических параллелях, то она составляет менее 1%, потому что калифорнийцы выиграли 6 противостояний из 6 с исходными данными, а техасцы лишь 2 из 11.