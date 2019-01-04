Фелиз навидад! «Химки» изничтожили «Гранку»

Новый год — отличный повод начать всё с чистого листа. Если в турнирной таблице отрицательный баланс побед и поражений уже не изменить, то можно, по крайней мере, внутренне перезагрузиться и начать жить по-новому.

Примерно такая задача стояла перед жёлто-синими. В первом круге Евролиги они сами отдали несколько концовок, но в остальном совершенно заслуженно провалились и зашли в 2019-й, будучи за пределами зоны плей-офф.

Что это было? Не так уж и важно. Что действительно имеет значение, так это то, что перед химчанами второй круг и необходимость показывать баскетбол совершенно иного качества. А иначе предсезонные надежды пойдут коту под хвост, а относительно звёздный состав себя не оправдает. Первый в календарном году соперник попался подходящий — испанская «Гран-Канария». Дома химчане разнесли островитян и не заметили, и даже отсутствие Алексея Шведа и Энтони Гилла не должно было сильно сказаться на качестве игры подмосковной команды.

Впрочем, на протяжении первых 14 минут казалось, что жёлто-синие приехали в логово к настоящему зверю, который только и ждал, чтобы наброситься на жертву. Вместе со стартовым свистком канарцы взвинтили скорости до близких к космическим, но что и вправду удивляло, так это процент попаданий. Хозяева начали мазать ближе к концу четверти, а к этому времени успели повести 10 очков, попасть пять из пяти дальних бросков (три на счету Тилли), а Магетти вместе с сиреной об окончании десятиминутки отправил в кольцо «Химок» попадание метров с 10.

Это было похоже на какое-то наваждение, однако, к счастью для команды Барцокаса, оно продлилось недолго. Ближе к середине второй четверти химчане присели на ноги в защите, усилив сопротивление и увеличив количество блокшотов, а в атаке гости вдруг разразились каким-то градом из трёхочковых. Джордан Микки и Тони Крокер позволили своей команде сравнять счёт, «Гранка» тут же взяла тайм-аут, но посыпалась и того больше — 2:16 после минутного перерыва. Жёлто-синие ушли на перерыв при 14 очках гандикапа, а больше всего радовало нападение соперника: там полетели и «сквозняки», и потери, и всё что угодно.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Можно ли было что-то сделать с такими «Химками»? Ну… Можно было попробовать. «Гран-Канария» не стала даже пытаться — хозяева за полчетверти забили одну лишь трёху, табло уже показывало «+23», здесь можно было сливать воду и возвращаться к ведёркам с оливье.

Гости не бросили играть даже при 33 очках преимущества где-то в середине последней четверти. Гарлон Грин попадал совсем уж цирковые мячи, а жёлто-синим всего одного очка не хватило для того, чтобы впервые в сезоне Евролиги «пробить» сотню.

Теперь подмосковная команда сравнялась с «Гран-Канарией» в турнирной таблице и стала чуть ближе к зоне плей-офф.

Химчанам, впрочем, не время расслабляться. На следующей неделе команду Барцокаса проэкзаменуют два турецких клуба — «Фенербахче» и «Анадолу», — в затем жёлто-синие в Пирее сыграют с «Олимпиакосом». Но и до выздоровления Шведа с Гиллом осталось не так долго ждать. Всё только начинается.