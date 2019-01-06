Свои мозги не вставишь. Клубы НБА учат жизни на своих ошибках

Клубы Национальной баскетбольной ассоциации — это огромные финансовые гиганты, каждый из которых оценивается выше, чем в один миллиард долларов. На организации работают множество специалистов из самых разных областей, имеющих определённое влияние на итоговый результат. Для исключительных франшиз спортивные достижения не являются обязательной составляющей успеха, однако для большинства основным критерием развития остаётся происходящее непосредственно на площадке.

Технологии проникают в спорт всё больше и больше. Аналитически штабы знают игроков лучше, чем их родители, владеют информацией о каждой секунде, проведённой на паркете, досконально отслеживают все медицинские нюансы, особенности характера и психологии. Грамотные организации стараются выстраивать игру таким образом, чтобы максимально раскрыть потенциал лидера, который способен тянуть за собой остальных.

Для этого генеральные менеджеры окружают наиболее талантливого исполнителя в команде баскетболистами, служащими дополнениями к сильным сторонам лидера. В идеале должна складываться ситуация, когда ролевики занимаются только тем, что действительно умеют, а главная звезда в комфортных условиях начинает сиять на всю лигу. К великому сожалению, далеко во всех франшизах люди, ответственные за принятия решений, мыслят системно. Рассмотрим коротко по три негативных и позитивных примера на данную тему. Разумеется, с позиции диванного аналитика.

«Милуоки Бакс»

Организации потребовался ни один год, чтобы полностью разглядеть сильные и слабые стороны Янниса, но на то они и «олени». Греческий фрик обладает нечеловеческими возможностями и в поле способен разорвать любого оппонента. По сочетанию мощи, скорости, ловкости, прыжка и размаха рук 34 номеру «Милуоки» нет равных. Главным недостатком Адетокунбо считается ужасный бросок с дальней дистанции (15,2% в текущем сезоне).

В итоге, в важных поединках центровые соперников встречали Янниса в «краске», эффективность грека снижалась, и команда уходила ко дну. Затем «Бакс» уволили Джейсона Кидда и назначили на пост главного тренера Майка Буденхольцера. Новый наставник быстро нашёл решение проблемы. «Милуоки» за копейки (по меркам НБА) подобрали Брука Лопеса, которого поставили на дугу и сказать стрелять при первой же возможности.

Гигантский центровой выбрасывает в среднем больше семи трёшек за матч с точностью 37,3%. Великаны оппонентов вынуждены выходить из краски для опеки одного из самых высоких снайперов в истории, освобождая пространство для Янниса. Грек стал доминировать под кольцом, а «Бакс» взлетели на первое место в регулярке.

«Денвер Наггетс»

Любимый многими нейтральными болельщиками весёлый «Денвер» обидно пролетел в прошлом сезоне мимо плей-офф, уступив в решающем сражении «Тимбервулвз». Возможно, выйди «Наггетс» в стадию на вылет, команда бы продолжила развиваться в выбранном направлении, однако полученная оплеуха заставила Майка Мэлоуна пересмотреть систему игры команды.

В действиях «Денвера» наблюдался ужасный дисбаланс, а наиболее талантливый исполнитель не мог сполна раскрыть свои сильные стороны. Следует отметить, что постепенный переход к стабильности «Наггетс» начали ещё раньше, но существенного прогресса достигли именно в текущей регулярке.

В сезоне-2016/17 парни Майка Мэлоуна шли шестыми по темпу, четвёртыми по атакующему рейтингу и 29-ми— по защитному. В следующем чемпионате по среднему количеству владений за матч «Денвер» занял 15 позицию, шестую по эффективности нападения и 23-ю — по стойкости обороны. «Наггетс» принялись строить команду вокруг Йокича, а Никола не слишком годится для бесконечной беготни. Его умений хватает, чтобы находить бреши в редутах любого противника.

Мэлоун вдарил по тормозам ещё сильнее, и в текущей регулярке «Наггетс» идут 26 по темпу, восьмыми по атакующему рейтингу и восьмыми по защитному. Это при том, что Миллсэп пропустил девять матчей, Харрис — 14, а Бартон — 34. В правильной системе Йокич затащил на промежуточную первую строчку Дикого Запада даже не самый звёздный состав с несколькими травмами.

«Сакраменто Кингз»

Совершенно противоположная ситуация у «Сакраменто». «Кингз» в прошлом сезоне наконец-то закончили свои мучения с Казинсом и обменяли Демаркуса в «Нью-Орлеан». Потеря звезды и лица франшизы часто приводит к годам стагнации, но мучились подопечные Дэвида Йоргера лишь в завершающей стадии прошлой регулярки. Команда, наполненная молодыми талантами, демонстрировала самый низкий темп в лиге.

Естественно, юным дарования было сложно прогрессировать в подобных условиях, и Йоргер отважился на концептуальную революцию. Сейчас «Кингз» идут на втором месте по среднему количеству владений за матч (выше только бестолковая «Атланта»), а игра команды радует глаз. У «Сакраменто», тьфу-тьфу, появились перспективы, да и лидер коллектива в правильном окружении стали расти существенно быстрее.

В прошлом сезоне Фокс набирал 11,6 очка, 2,8 подбора, 4,4 ассиста и один перехват при 30,7% из-за дуги, а сейчас линейка разыгрывающего выглядит следующим образом: 18,1 + 3,6 + 7,6 + 1,7 при солидных 38,9% с периметра. У Де’Аарона есть растягивающий форвард, освобождающий краску, бегущий центровой, успевающий за быстрыми прорывами и партнёры по задней линии со схожим баскетбольным мышлением. В итоге молодая банда всерьёз борется за плей-офф с такими монстрами, как «Спёрс» и «Лейкерс», а в будущем станет только сильнее.

«Детройт Пистонс»

В прошлом сезоне Джерри Уэст звонил Стэну ван Ганди, который по глупости руководителей «Пистонс» совмещал посты главного тренера и президента по баскетбольным операциям, и говорил: «Стэн, у нас есть многократный участник Матчей звёзд на пятилетнем максимальном контракте с огромной медицинской картой. Можете его забрать, если отдадите своего главного бомбардира, лучшего персональщика и пару драфт-пиков сверху».

Тогда в «Детройте» из Драммонда постепенно начинали лепить пасующего центрового, который умело ставил заслоны с мячом и выдавал за матч в среднем на полторы потери три ассиста. При должном терпении команда имела шансы на прогресс.Однако появился Блэйк и забрал себе мяч. Сам по себе Гриффин хорош, но даже назначение Кейси и пребывание «Пистонс» в зоне плей-офф никак не сказывается на среднесрочных перспективах организации.

Блэйку нужны достойные снайперы и страхующий большой, каким был Деандре Джорджан в «Клипперс», а по факту форварда «Детройта» окружают рабочие кирпичного завода, попадающие 32,8% из-за дуги (29-я позиция в лиге) и ленивый центровой, который больше заботится о красивых цифрах, нежели о помощи напарнику. На Востоке с подобными проблемами реально заползти в плей-офф, но это не отменяет ужасных решений руководства. Платёжка забита, хороших активов для обмена не видно, молодежью никто не занимается. Следующая травма Гриффина разрушит этот карточный домик.

«Вашингтон Уизардс»

Вполне вероятно, что во главе «Уизардс» находятся люди со специфическим чувством юмора, так как ничем другим объяснить их действия не представляется возможным. Можно долго распыляться о чудовищных контрактах Уолла и Портера, но определённая логика в данных подписаниях прослеживается. Стабильный выход в плей-офф без дальнейших перспектив может вполне устраивать первых лиц клуба, но в остальном — полный мрак.

«Вашингтон» назначил на пост главного тренера человека, об которого вытирал ноги Расселл Уэстбрук. Неужели в «Уизардс» думали, что Уолл станет всерьёз воспринимать Брукса? Слабохарактерного наставника обматерил не только Джон. Перед сезоном в самую конфликтную раздевалку лиги подписали Ховарда, которым недовольны во всех его прошлых командах.

«Вашингтон» столь упорно искал замену Гортату, что не замечал её в собственном составе. Томас Брайант пока слишком сырой, но при усердной работе из него точно можно слепить центрового среднего уровня. К сожалению, раньше на это не обращали внимание. Зачем «Уизардс» избавились Риверса, тоже не совсем понятно. Подопечные Скотта Брукса выглядят на паркете разрозненным сборищем, а тем же «Рокетс» хватило несколько дней, чтобы идеально вписать Остина в свою систему.

В результате, попытки руководства довольствовать малым и заклеивать пластырями дыры в корабле вместо качественной модернизации привели к тому, что судно наткнулось на «стену», а против капитана устраиваются бунты. В ближайшие пару лет «Уизардс» ждёт болезненное погружение на дно, хотя к способности «Вашингтона» тонуть тоже есть вопросы.

«Филадельфия Сиксерс»

Легендарный Процесс закончился, а управленцы «Сиксерс» разучились принимать решения в иных условиях. Окончание прошлого сезона затмило разум руководству «Филадельфии» и привело к огромным проблемам. Команда прошла во второй раунд плей-офф, после чего некоторым почудилось, будто осталось сделать один маленький шажок, и вот он, финал.

В итоге «Сиксерс» отдали Ковингтона и Шарича в обмен на Батлера, не сумев продлить Белинелли и Ильясову. Роберт прилично атакует из-за дуги, защищается на топ-уровне и у него прекрасный четырёхлетний контракт. Дарио обладает высочайшим баскетбольном интеллектом и умеет на площадке всего понемногу. При должном подходе хорват мог вырасти в третью звезду или быть лидером скамейки. А взамен «Филадельфия» получила Джимми на срок меньше одного сезона.

Батлер успел разругаться с Брауном и вполне может развалить раздевалку уже третьей команды в своей карьере. Платёжка «Сиксерс» позволяла летом предложить максимальный контракт звёздному исполнителю, сохранив всех основных баскетболистов. Боссы «Филадельфии» решили рискнуть, но была ли в этом необходимость? Эмбииду 24 года, Шаричу столько же, Симмонсу 22, из Шамета может вырасти снайпер не хуже Редика, Ковингтон брал на себя лидера задней линии противника, а Фульц показывал признаки жизни.

«Сиксерс» могли постепенно расти на одних только внутренних резервах, а состав усиливать только при действительно достойных вариантах. Однако резкая смена курса уже привела к потере части потенциала. Безусловным плюсом «Филадельфии» является гибкая платёжка, в которой отсутствуют плохие контракты, но после будущей неудачи в плей-офф нельзя исключать поискановой версии Чендлера Парсонса.