«Невозможно обыграть ЦСКА с 21 потерей и 16% дальних бросков»

Дэниел Хэкетт, защитник ЦСКА

Это была серьёзная игра. Нам нужно было вернуться после домашнего поражения в Евролиге против «Маккаби». Сегодня мы показали, в первую очередь, что заботимся друг о друге. Нам удалось отыграть ровно всю вторую половину, сделать большой рывок. После этого мы просто взяли игру в свои руки и не оглядывались назад.

Игра без Родригеса? Нам нужно было адаптироваться. Он — невероятный талант, один из лидеров этой команды. Когда его нет, другие игроки должны сыграть ещё лучше. Это естественно для ЦСКА. Иногда это Нандо, иногда Кори, Уилл. Иногда я. Мы должны адаптироваться к любой ситуации. Сегодня, например, Семён Антонов выдал отличный матч. Кори сыграл хорошо, Воронцевич вышел со скамейки. Все внесли вклад. Это то, что мы должны делать, все должны что-то добавлять.

Семён Антонов, форвард ЦСКА

Конечно, мы сегодня реабилитировались. Потому что победили и внесли коррективы в свою игру. Особенно после первой половины. По большому счёту, мы сегодня контролировали игру, за исключением второй четверти, когда были все эти невынужденные потери. В защите всё было нормально — мы пропустили всего 34 очка за половину, но в нападении играли плохо.

Никогда такого не было, и вот опять. ЦСКА смял «Химки» В третьей четверти химчане пропустили рывок 17:0. После этого можно было заканчивать.

Во второй четверти у нас было слишком много потерь, мы смогли забить всего 10 очков. Тренер в перерыве сделал акценты на том, где нам нужно было добавить, и в третьей четверти мы старались выполнять его установку. За счёт этого, в принципе, и совершили рывок. Игра была, по сути, решена.



Но матч с «Маккаби» всё равно остаётся в нашей памяти, мы учимся на своих ошибках. Впереди ещё половина сезона, так что нужно ещё больше работать.

Вывеска ЦСКА — «Химки»? Каждая игра запоминается по-своему. К сожалению, сегодня у соперника не было Гилла, Шведа, Мони, Вяльцева. Был усечённый состав. Думаю, что, когда все ребята поправятся, наши матчи будут привлекать куда больше внимания и будут складываться ещё интереснее.

Георгиос Барцокас, главный тренер «Химок»

Это была интересная игра. Конечно, мы не заслужили победу с той игрой, которую показывали в третьей и четвёртой четвертях. В раздевалке мы говорили о том, как ЦСКА планирует возвращаться в игру, ожидали давления и должны были просто выполнять простые вещи, а не глупые. Но в третьей четверти мы потеряли мяч 10 раз и дали им возможность оторваться в счёте. Против такого ЦСКА очень сложно играть.

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Несмотря на то, что мы контролировали игру в первой половине и оказывали на ЦСКА большое давление, наш перформанс в третьей четверти был ужасный и повлиял на итоговый результат. Когда играешь с ЦСКА и имеешь 21 потерю и 16% при бросках из-за дуги, невозможно выиграть. А нужно было просто защищать мяч и не принимать рискованных решений.

Конечно, стоит сказать и о трёх наших лучших русских игроках — Алексее Шведе, Сергее Моне и Егоре Вяльцеве. Алексей уже давно не играет, но в Единой лиге это очень заметно из-за лимита на легионеров. А двое других заболели, у них высокая температура, и я не хотел их подставлять.

Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА

Поздравляю своих игроков, это была большая победа. Спасибо болельщикам, которые пришли нас сегодня поддержать.



Что я могу сказать о третьей четверти? Мы полностью поменяли настроение, совершили рывок. Точно не помню, сколько именно, но много. Мы заставили соперника 10 раз потерять мяч и сделали разрыв двузначным.



Кстати, у нас сегодня было девять блокшотов, начиная с двух подряд блокшотов Антонова на старте игры. Его отдельно поздравлю, потому что понимаю, насколько ему нелегко, учитывая его отсутствие. Он показал характер. Это показывает то, как много он работает и то, почему он здесь.