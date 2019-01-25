Перед балом. Про особенный статус сезона в НБА

Все существенное уже было сделано: ноги, руки, шея, уши были уже особенно тщательно, по бальному, вымыты, надушены и напудрены; обуты уже были шелковые, ажурные чулки и белые атласные башмаки с бантиками; причёски были почти окончены

Пора привыкнуть к тому, что в НБА влияние календаря на результаты ничуть не уступает травмам или судейству. С каждым новым месяцем регулярки лишний день отдыха значит всё больше. Роль расписания была высока и в прежние годы, но в этом сезоне она становится определяющей. И попытки руководства лиги разгрузить расписание путём уменьшения бэк-ту-бэков и сокращению количества предсезонных матчей ситуацию не спасают.

Последние годы в НБА ознаменовались стремительным расширением среднего класса. Вот уже четыре полных сезона в лиге существует устойчивая парадигма, при которой есть ГСВ, есть команда Леброна (которая без него не попадёт и в плей-офф), есть три-четыре теневых претендента и есть все остальные.

Династия «Уорриорз» и отток топовых игроков, привыкших быть первыми опциями, в область обитания других звёзд (Дюрант, Казинс, отчасти Крис Пол и Пол Джордж) резко увеличил разницу между контендерами и просто крепкими коллективами. Сделал её не просто заметной, а бросающейся в глаза.

Строго говоря, сейчас есть только один полноценный контендер — «Голден Стэйт». Все остальные скорее тёмные лошадки, чем равнозначные претенденты, так как способны скинуть действующего чемпиона с трона только при форс-мажоре, в случае удачных сопутствующих условий. В вакууме расклад сил очевиден.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Голден Стэйт».

«Торонто» жутко зависим от Кавая, уязвим к центровым с хорошим броском и не имеет полноценной второй звезды из-за регресса Лоури. «Хьюстон» подарил нам один год биполярного мира и равноправного соперничества с «воинами», после чего заметно сдал из-за проблем с платёжкой и встал в общий строй, превратившись в шоу одного актёра.

«Милуоки» остро нуждается в пространстве, которого в плей-офф традиционно становится меньше: сможет ли Яннис оставаться ультраэффективным при ином уровне плотности — большой вопрос. «Филадельфия» получила Джимми Батлера, но продолжила топтаться на месте. «Лейкерс» сейчас просто не на той стадии развития и непременно будут перекраивать состав.

Ну и так далее. Огромное преимущество здоровых «Уорриорз» над остальными было очевидно ещё летом, никакой новости здесь нет. Но наличие ярко выраженного лидера, при каждой возможности стремящегося увеличить запас прочности, сопряжено с побочным эффектом — непроизвольным выравниванием остальных.

Лука Бога. О первом сезоне Дончича в НБА Жизнерадостный словенец стал главным игроком команды НБА в 19 лет.

Грядущее окончание контрактов сразу нескольких топовых игроков только закрепляют эффект: многие клубы находятся в подвешенном состоянии и всерьёз надеются урвать свой кусочек счастья. Подавляющее большинство в итоге останется ни с чем, ведь централизация НБА только набирает обороты. Самый простой способ убить Дракона — это иметь своего собственного. Одолеть суперкоманду в одиночку практически нереально.

В сыром, холодном воздухе, в тесноте и неполной темноте колыхающейся кареты, она в первый раз живо представила себе то, что ожидает ее там, на бале, в освещенных залах — музыка, цветы, танцы, государь, вся блестящая молодежь Петербурга

Дюрант, Кавай, Кайри, Батлер, Клэй Томпсон, Кемба, Порзингис, Казинс — все они летом станут (или могут стать) свободными агентами. Плюс утомившийся тратить лучшие годы жизни на адаптацию Мифа о Сизифе Энтони Дэвис, который вполне может запросить обмен в ближайшие месяцы. Плюс Майк Конли и Марк Газоль. Игра стоит свеч.

Существующий порядок привёл к небывалому уравниванию команд второй волны. Недавние разговоры о 14 претендентах на плей-офф от Запада взялись не просто так. Сейчас это число уменьшилось, но всё равно к концу января в каждой конференции в борьбе за попадание в игры навылет участвует как минимум по 11 команд. Это, в свою очередь, ведёт к тому, что в дедлайн клубов-покупателей будет заметно больше, чем клубов-продавцов.

Сопоставимый баланс сил в середине таблицы увеличивает значимость деталей. Вот почему из желающих усилиться в дедлайн выстроится очередь: при равенстве огневой мощи каждый патрон может оказаться решающим, а вытащенный из «Атланты» или «Нью-Йорка» бонусный ресурс рискует сделать разницу между первым и вторым раундом.

Свои мозги не вставишь. Клубы НБА учат жизни на своих ошибках Пока одни команды совершают качественный рывок, другие губят перспективы на годы вперёд.

В каком-то смысле тараканьи бега уже начались. Попадая в плей-офф, команда показывает потенциальному новичку свою конкурентоспособность. Даёт понять, что в случае его перехода будет готова сразу штурмовать новые высоты, а не тратить сезон-другой на прогрев шин и набор массы. Толкаясь за топ-8 на Западе, «Клипперс» работают на зачётку, то есть думают не только о настоящем, но и о будущем. Или, говоря проще, держат в уме скорые переговоры с условным Каваем.

В этом и заключается особенность нынешнего сезона. С одной стороны, он переходный: все расклады и рейтинги сил очевидны с первого дня регулярки. Грубо говоря, он может рассматриваться как прелюдия к летнему переделу собственности. Но вот в чём штука: результаты этого чемпионата наверняка будут учитываться звёздными свободными агентами при определении решения.

Где бы вы предпочли объединиться при прочих равных: в «Клипперс» (47,3 млн в платёжке на будущий год) или «Чикаго» (53,8 млн)? Или, если уж совсем свести к минимуму разницу в городе, — в «Бруклине» (40,3 млн) или «Никс» (57,3 млн)? Место под кепкой сопоставимо, но воспринимать варианты равнозначно трудновато.

Вполне возможно, что большинство команд второй волны оценивает сезон именно так: ГСВ явно сильнее, но летом появится шанс усилиться, да и самим «Уорриорз» придётся разбираться с контрактами лидеров. Если с фаворитом что-то случится, мы будем рядом. Если нет — пройдём как можно дальше и постараемся использовать это в переговорах, чтобы подтвердить готовность к большим свершениям.

Наташа смотрела в зеркала и в отражении не могла отличить себя от других. Всё смешивалось в одну блестящую процессию

Ну а пока те самые детали определяют разницу в результатах. «Детройт» мощно стартовал, но по мере ухудшения календаря падали и результаты команды. 10 из 15 последних матчей «Пистонс» провели на выезде. Итог — 5-10, падение на девятую строчку Восточной конференции и участившиеся слухи об обменах, хотя «поршни» играют в тот же баскетбол и по-прежнему полностью зависимы от Блэйка Гриффина.

Большая разница. Брук Лопес — теневой MVP «Милуоки» Человека ростом 213 см трудно не заметить, но в НБА порой происходит и не такое.

Обратный пример — «Юта», получившая в первые месяцы самое тяжёлое расписание в НБА и очень грузно вкатывавшаяся в сезон. С 10 января «Джаз» провели восемь встреч, но лишь одну из них — в гостях. Итог — 7-1 и вертикальный взлёт в зону плей-офф, сейчас подопечные Куина Снайдера делят шестое место на Западе с «Сан-Антонио».

«Мормоны» не перестраивали ротацию с ног на голову и не отказывались от фирменного защитного баскетбола. Да и травм у них было не меньше, чем у «Детройта»: дошло до того, что пару матчей пришлось провести без номинальных разыгрывающих, потому что Рики Рубио, Данте Экзам и Рауль Нето выбыли с повреждениями. На результатах это не сказалось.

«Юта» точно не будет претендовать на звёздных свободных агентов, но её пример прекрасно иллюстрирует значимость деталей для крепких-команд середняков. А сейчас, перед балом, их число в НБА, по сути, приближается к двум десяткам.

Клуб из Солт-Лейк-Сити выменял элитного ролевика (Кайл Корвер) за яркую, но нестабильную зажигалку (Алек Бёркс) и стал атаковать шире. Процент попаданий из-за дуги повысился и шестерёнки командного нападения заработали: с момента трейда эффективность атаки «Джаз» находится у самой границы топ-10, хотя до ухода Бёркса была 27-й.

Корвер не делает ничего особенного, но стабильно даёт качественные 18-20 минут со скамейки. И этого хватает. В НБА рано или поздно направление ветра меняется, и даже самый тяжёлый календарь становится лёгким. Если будешь готов, ситуация переломится, несмотря на серию травм и невысокое место в таблице.

В мире узкой прослойки небожителей и огромного количества равных разницу делают мелочи.

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