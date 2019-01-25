Батя снова в здании. Но «Химки» не спаслись

Помните это удивительное чувство, когда папа возвращается домой, и ты делаешь всё, лишь бы он не заглянул в дневник? В твоей комнате идеальный порядок, мусор вынесен, на столе готовый ужин…

«Химки» проделали всё это в течение десяти минут. В честь возвращения Куртинайтиса они провели лучшую с точки зрения качества и зрелищности первую четверть в сезоне. Не дали «Баварии» выбраться из десятки очков, сами набрали под 30 и, по факту, преподнесли соперника тренеру готовым на блюдечке. Оставалось только дождаться финальной сирены и задуть свечи в честь юбилея — 300 матчей у руля «жёлто-синих»!

Старый-новый тренер «Химок» сам вносить что-то новое в игру не спешил. Команду он принял только во вторник, а позже и сам признался, что свою работу, по большей части, построит на том, что делал Барцокас. Не та стадия сезона, чтобы с флагом на броневик лезть.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Химок».

За пять минут «Химки» посадили немцев на «+10», два неспортивных и собственную защиту. У «Баварии» плыло перед глазами, трёшки не летели, в «краске», казалось, были даже запасные химчан, а линия штрафных явно покачивалась (1/4).

Зубков был лучшим в старте у хозяев, собрав семь очков, ассист, три подбора и перехват. Со скамейки удачно вышел Микки (семь очков), который самостоятельно занял всю трёхсекундную соперника и атаковал при любом свободном миллиметре пространства. Его действия на площадке не давали повода задуматься, что нужно что-то собирать в нападении. В итоге первые отскоки на чужом щите «Химки» забрали в середине второй четверти.

Квинтэссенцией отрезка стал ступор Маодо Ло, который вместо пятисекундной атаки перед сиреной просто встал под своим кольцом, а затем слепо бросил в сторону чужого — 28:10!

И, когда казалось, что искалеченное тело «Баварии» можно передать медикам… Папа открыл дневник!

Да, можно было всё спихнуть на Деррика Уильямса, который во второй четверти чуть ли не в одиночку нагнал «Химки». И он действительно был идеальной отмазкой. Он организовал стартовый рывок 8:0, затем продолжил ранить хозяев дальними попаданиями (3/4) и к большому перерыву собрал 16 очков за 15 минут. Под его влиянием очнулся Ло, чаще стал напоминать о себе Лучич. В итоге разница в счете достигал пяти очков, а «Химки» стали откровенно похожи на отбивающуюся команду. В чувства всю арену привел Гарлон Грин, исправивший потерю Крокера жестким «горшком» Дангубичу.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Но, как сказал бы любой отец в такой ситуации: «А своей головы у тебя нет?»

«Голова» как раз у хозяев так и не нашлась. Ди Бост в очередной раз не блистал стабильностью и проводил один из худших матчей в сезоне. Маркович по итогу отдал пять асситов, но кроме этого отметился лишь одним из трёх командных трёхочковых, а Дженкинс вспыхивал лишь эпизодически и потерялся в пяти фолах также незаметно.

Одной из таких вспышек стал дриблинг полулёжа против Джедовича в начале третьей четверти. Но «Бавария» долго представлением восхищаться не стала и сразу понеслась догонять. Немцам хватило пяти минут, чтобы вырваться вперёд. И секрет их был очень прост — трёхочковые. Их они попадали раз за разом, в то время как «Химки» свой бросок забыли в багаже у Барцокаса. И это так и оставалась их главной проблемой до финальной сирены. Уильямса после перерыва закрыли полностью, но 0/11 с дальней за 20 минут — катастрофа для жёлто-синих.

В конце третьей десятиминутки «Химки» после сложно попадания от Микки и фола в атаке Уильямса побежали спасть четверть, но наткнулись на потерю владения от Марковича и пробивной фол Микки. Куртинайтис тогда решился на первый эксперимент и выпустил в пару к Джордану Томаса. Это сделало защиту еще менее пробиваемой, но на действиях в атаке никак не сказалось.

Когда надежда поспешила удалиться с трибун арены «Мытищи», чтобы успеть на Comedy Club, Ди Бост в проходе за пять секунд положил баззер и уговорил её остаться на финальную четверть.

О своём выборе она не пожалела, но «Химки» игру не вытянули. При пяти фолах соперника Томас не использовал свои габариты в попытках заработать штрафные, свято верил, что партнёры начнут попадать с дальней и, при любом удобном случае, скидывал мяч на дугу. Это приводило либо к потерям, либо к неточным броскам Крокера (0/6) или Ди Боста (0/5).

Куртинайтису будет, о чём подумать этой ночью. Команда после смены тренера обрела заметную лёгкость в принятии решений на площадке, но пока реализует задуманное с некой опаской. Пара отцовских напутствий вместо наказаний должны быстро сказаться на успеваемости. До отметки «удл» всё ещё можно добраться.