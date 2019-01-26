Итудис выдержал проверку. ЦСКА перетерпел «Барселону»

Игра ЦСКА против «Барселоны» была интересна не только тем, как отреагируют «армейцы» на поражение в Санкт-Петербурге от «Зенита». Дело в том, что перед матчем в прессе появились слухи относительно решающего характера встречи лично для Димитриса Итудиса. Сначала анонимный аккаунт «Чёрный баскетбол» написал в Twitter, что коуч красно-синих в опасности, причём в его уходе якобы заинтересованы Нандо де Коло и Серхио Родригес, а затем аналогичная информация просочилась в каталонскую прессу — правда, без перечисления персоналий. Подтверждений этому пока нет, да и вряд ли они вообще будут. Но дым без огня бывает очень редко.

Впрочем, вряд ли это волновало самого Итудиса. Грек традиционно не комментирует слухи, да и проблем у него хватало: ЦСКА в последних матчах не показывал искромётной игры, лишился Кори Хиггинса и ехал в гости к команде, которая пропускает на своём паркете меньше всех.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

Но с самого начала стало понятно, что матч будет нетипичным. Взять хотя бы подборы: «Барса», фронткорт которой представлен мощной тройкой Томич — Синглтон — Серафин, вдруг начала уступать «краску». Не так значительно, но ЦСКА выиграл щит, а, например, Алек Питерс собрал в нападении три отскока. Да и вообще американец здорово вошёл в игру. Касательно игроков гостей, так можно было сказать далеко не о всех — в первой четверти очки у ЦСКА набирали лишь три человека: у Питерса было восемь, столько же у Курбанова, Хантер добавил четыре. Вот и всё.



«Барселона» же держалась на весьма хорошем проценте попаданий и, собственно, защите против остальных «армейцев», не входящих в троицу результативных. Куда сложнее каталонцам стало во второй четверти, когда Нандо де Коло вдруг взбесился и начал картечью палить по кольцу хозяев. Француз за четверть набрал 14 очков, а не отпустить ЦСКА в далёкое плавание команда Светислава Пешича смогла исключительно благодаря меткости своих снайперов.



Единственная попытка убежать от самой «Барселоны» случилась в третьей четверти. Сине-гранатовые рванули 16:6, Виктор Клавер не знал промаха, а Адам Ханга на исходе времени владения запулил вот это.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Итудис командировал на паркет де Коло, и сомнения относительно его ангажированности сразу отпали — защитник продолжил демонстративно не замечать соперников. К концу встречи на счету Нандо были семь точных попаданий издали при 10 попытках.

ЦСКА очень быстро догнал и перегнал «Барселону». Красно-синие уцепились за шаткое преимущество в одно-два владения и постарались зацементировать собственную оборону. Отчасти это получилось — хозяевам стали сложнее давать очки, а расколдовать кольцо «армейцев» они смогли при «-8». Было слишком поздно.

У команды Итудиса на очереди две предположительно лёгкие прогулки в Единой лиге ВТБ, затем встреча с обидчиком по первому кругу черногорской «Будучностью», а потом сразу два неудобных соперника — «Локомотив» во внутреннем чемпионате и «Реал» в Евролиге. В общем, в ближайшие недели болельщикам ЦСКА скучать точно не придётся.