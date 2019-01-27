Лукич — это Мориарти для УНИКСа. Как «НН» обыгрывает фаворитов

Дерби — это не просто матч географических соседей. В последнее время этим словом разбрасываются направо и налево, обесценивая его истинный смысл. Дерби, прежде всего, это эмоции, страсть. В таких играх зачастую за скобки выносится текущее положение дел каждого из соперника, есть только матч, результат которого и определит победителя и хозяина территории прямо сейчас.



В Единой лиге ВТБ есть не только «дерби Ленинградки». Противостояние «Химок» и ЦСКА, конечно, самое известное, но это в основном из-за лидирующих позиций обеих команд. Как показывает история, «волжское дерби» между «Нижним Новгородом» и УНИКСом в вопросах зрелищности и непредсказуемости вполне конкурентоспособно. И очередной матч в Нижнем Новгороде это в очередной раз подтвердил.

Есть фаворит

В матчах УНИКСа и «Нижнего» всегда есть главное действующее лицо. Казанский клуб имеет больший финансовый ресурс, в нём более именитые игроки и, как следствие, более амбициозные задачи. К очередной встрече команды также подходили, находясь в разных турнирных ситуациях. «Зелёные» находились на третьей строчке, а «горожане», ведущие схватку за попадание плей-офф, на восьмой.



В такой ситуации фавориту всегда сложнее настраиваться на игру. Зачастую подсознательно баскетболисты начинают думать о следующих важных поединках или выездах. И это отличный шанс для андердога, жаждущего «откусить» частичку от клуба большой тройки.

«Главное, чтобы даже в поражениях к команде не было претензий» Сергей Панов — о загадочной Лиге чемпионов, невызове в сборную Ивана Стребкова и тяжёлом моменте для Зорана Лукича.

Весной прошлого года УНИКС и «Нижний Новгород» встречались в плей-офф Единой лиги ВТБ, и та серия получилось одной из самых ярких. Фаворит, который на бумаге должен был растоптать своего оппонента в серии до трёх побед, выиграл домашний матч и проиграл на выезде в первом матче. Второй матч казанцы запомнят надолго — там они были на краю пропасти, но спаслись в овертайме, победив с минимальной разницей в счёте.

Тренерский фактор

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Зоран Лукич — фокусник. В переносном на баскетбол значении. Его энергетика и умения тактической гибкости позволяют повышать КПД чёрно-белого клуба до заоблачных вершин. Лукич является главной звездой «Нижнего» и оправдывает все ожидания.



В матче против УНИКСа команда не только смогла закрыть всех лидеров казанской команды, но и сама не дала шанса сопернику, совершив за весь матч всего шесть потерь. При этом всего один игрок новгородцев отыграл больше 30 минут. Тренер не полагался на удачу, а собственноручно вмешивался во все происходящие на паркете процессы.

Икс-фактор

Это видео можно посмотреть на YouTube-канала Единой лиги ВТБ.

Главной звездой в составе хозяев стал Кендрик Перри. Миниатюрный американец попросту разорвал УНИКС в третьей четверти, набросав в корзину команды из Татарстана 17 очков. Всего же на счету миниатюрного разыгрывающего (его рост всего 183 см) 27 очков, и это его рекорд результативности в Единой лиге ВТБ.

Герой эпизода

«Нижний» бросал издали с отличным процентом. Конечно, дальние попадания позволили хозяевам сначала догнать соперника, а потом продолжать лидировать. Каждый, кого выводили под бросок, показывал отличные цифры. Артём Комолов забил половину из шести попыток, Кристофер Черапович — два из пяти, Кендрик Перри — четыре из восьми. И только Георгий Жбанов никак не мог попасть, смазав оба «выстрела». Но в самый важный момент, когда УНИКС уже готов был вырвать победу, показав своё превосходство, Жбанов попал. Причём сделал это с фолом!

Это видео можно посмотреть в Instagram «Нижнего Новгорода».



Победа над УНИКСом помогла «Нижнему» в борьбе за более высокое место в плей-офф. Сразу после неё они обошли «Автодор», правда, у тех ещё матч в запасе. Казанцы же остались на третьей строчке, и у них по-прежнему на одну победу больше, чем у «Локомотива». Пока маловероятно, но не исключён сценарий, при котором УНИКС и «Нижний» вновь сойдутся в плей-офф в нынешнем сезоне.