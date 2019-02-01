ЦСКА — европейский Ланнистер. Долги «Будучности» выплачены

Домашний матч ЦСКА с «Будучностью» вряд ли бы привлекал много внимания, если бы не игра в первом круге. В конце ноября армейцы отправлялись в гости к худшей команде Евролиги, находясь при этом на первой строчке без единого поражения. Оно как раз случилось в Черногории: неожиданно, странно и обидно. Конечно, без поражений пройти насыщенный сезон невозможно, но проигрывать откровенному аутсайдеру? Болельщики тогда ахнули.

С тех пор прошло два месяца, за которые много чего изменилось. За день до матча тренер ЦСКА Димитрис Итудис предупреждал: «Соперник стал сильнее». И слова тренера подтверждали последние результаты «Будучности»: с начала сезона до середины января клуб выиграл всего три матча, а после выдал серию из трёх побед подряд. С этой серией черногорцы и приехали в Москву.

Что касается ЦСКА, то прежде всего стоит напомнить о травмированных. Кори Хиггинс продолжает восстанавливаться после повреждения голеностопа в матче против «Химок», а Михаил Кулагин за день до матча с «Будучностью» был прооперирован. Травма стопы, полученная им в Барселоне, оказалось серьёзной.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА.

Несмотря на потерю сразу двух защитников, красно-синие, кажется, стабилизировали свой полёт по сезону. С разницей в девять дней в январе москвичи проиграли дома «Маккаби» и на выезде «Зениту». Но зона турбулентности закончилась после красивой победы над «Барселоной» и мощнейших разгромов «Цмоки-Минска» и «Зелена Гуры» с общей разницей «+64».

Бодрый старт хозяев — показатель уважения к сопернику. ЦСКА был сконцентрирован, а после нескольких атак захватил лидерство и сразу стал отрываться. За три с половиной минуты до конца Курбанов получает мяч на трёхочковой, бьёт «в лоб» и доводит отрыв до 10 баллов. Конец интриге?

Норрис Коул и Филип Барович наказывали хозяев за любую ошибку. Именно благодаря их активности разница не достигла 20-очковой отметки, а держалась на дистанции в несколько точных владений. Армейцы двигались своим курсом, а главными действующими персонажами стали Нандо де Коло и Кайл Хайнс. Француз в привычной манере забыл, как промахиваться, и уже в первой десятиминутке настрелял 11 очков. А капитан наконец показал, что он находится в числе лучших центровых Европы, и его рано списывать со счётов: броски сверху, элитная защита и 11 очков за первую половину.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

«Будучность» — команда, играющая от дальнего броска. Вот и в Москве подопечные Жасмина Репеши держались до третьего игрового отрезка. Показывая реализацию бросков с периметра 50%. Как только в этом компоненте добавили и армейцы, игра гостей рассыпалась окончательно. Дело в том, что ЦСКА доминировал под щитами, собирая в два раза больше отскоков.

Главным вопросом оставалась итоговая разница и смогут ли все игроки ЦСКА отметиться в протоколе набранными очками. В итоге за последние минуты тройка де Коло — Хэкетт — Родригес разогналась так быстро, что черногорцам оставалось лишь провожать их взглядом. Французский лидер вообще потряс итоговой статистикой: 26 очков + семь подборов + семь передач. Коэффициент полезности 38. Космос!

Очков до середины матча не было у троих: Иван Ухов, Джоэл Боломбой и Андрей Воронцевич. Первые два отметились бросками с игры, а Воронцевич вышел на последние секунды и решил не отставать от остальных. Форвард нашёл контакт в проходе и реализовал оба штрафных, поставив итоговую точку — 99:69.

ЦСКА берёт убедительный реванш, ещё раз напоминая всем командам — армейцы возвращают долги.