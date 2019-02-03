Икона бессильна. «Локо» не устоял против ЦСКА

«Локомотив» — настолько неудобный соперник для ЦСКА, что последний сезон, в котором красно-синие не потерпели от краснодарцев ни одного поражения, случился семь лет назад. Если не учитывать матчи плей-офф, то пять лет назад — в сезоне-2013/14. При этом команды могли подойти к очному противостоянию в абсолютно любом состоянии, неизменным оставалось одно: «Локо» всегда давал бой и нередко огорчал гегемона. Хотя ни в одном из таких матчей заранее поставить на красно-зелёных было нельзя.



Так же и сейчас. ЦСКА — фаворит в принципе при любом раскладе. На это не могут повлиять даже игровой спад, который привёл к поражениям от «Маккаби» и «Зенита», и травма Михаила Кулагина, восстановление которого ожидают только к играм плей-офф Единой лиги. Да и сам «Локомотив» не выглядит непобедимым: Джамел Маклин и Мустафа Фалль выбывали из-за повреждений и только-только готовятся вернуться на паркет, Дмитрий Кулагин выключил режим бога, команда начала буксовать в Еврокубке.

Но это же «Локо», и один матч армейцам он уже отдал. Статистика уступит место ожиданиям или снова возьмёт своё?

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Перед игрой генеральный менеджер краснодарцев Алексей Саврасенко ходил с иконой в руках. Высшие силы, однако, сначала не хотели помогать гостям: ЦСКА в защите выглядел солидно, а в нападении — просто невероятно. Армейцы выводили Хэкетта и Родригеса на сравнительно открытые броски, а эта двоица подобные ситуации обычно использует. В первой четверти не промазали ни разу. Скорость тоже была на стороне команды Итудиса, «Локомотиву» пришлось искусственно замедлять игру, чтобы не посыпаться.



ЦСКА начал давать поблажки ближе к концу стартовой четверти. У краснодарцев получалось плотнее защищаться, и в какой-то момент Уилл Клайберн стал завершать каждую вторую атаку — он был единственный, у кого получалось отвалиться от опекуна. Плотная защита выливалась в большое количество штрафных, но с этим кубанцы справлялись: у них неплохо получался розыгрыш, и если игрок с мячом не натыкался на Родригеса, то в нападении «Локомотив» смотрелся уверенно и разыгрывал более-менее до верного.

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Но уже после перерыва всё изменилось. ЦСКА плюнул на нападение, а вот в защите включился на полную. Как итог, гости на чужой половине паркета стали упираться в стену и за восемь минут набрали пять очков. Ивлев мазал два штрафных из двух, Лэйси получал фол в нападении на ровном месте, все вместе краснодарцы бросали из очень неудобных позиций — найти другие соперник просто не позволял. Красно-синие тем временем тихой сапой убегали на двузначный гандикап.

Окончательно убил интригу в этой игре Дэниел Хэкетт. Итальянец набрал восемь очков подряд, причём сделал это в быстром нападении и настолько безальтернативно, что Итудис чуть ли не в прыжке ударился с ним грудью об грудь. Chest bump с тренером — это что-то новенькое!

Владе Йованович не смог взять реванш у ЦСКА, которому он проиграл свою первую игру в Единой лиге после ухода из «Локо» Саши Обрадовича. Икона Алексея Саврасенко тоже не спасла. Теперь либо серия сезонов, в которых краснодарцы как минимум один раз огорчали красно-синих, прервётся, либо нам придётся ждать серии плей-офф.



У «Локо» же впереди ничего не значащая игра со «Скайлайнерс» в Еврокубке, а вот дальше — «Химки» и «Нижний» в Единой лиге. Февраль для Краснодара будет непростым.