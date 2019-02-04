В Питере бить. «Зенит» поочерёдно обыгрывает лидеров

Перед самым баскетбольным воскресеньем 2019 года, когда сначала в Москве сыграли ЦСКА с «Локомотивом», а сразу после в Санкт-Петербурге «Зенит» с «Химками», мы давали прогноз, который сбылся почти на 100 процентов. В этом превью как раз говорилось о непредсказуемости итогового результата питерского матча. Особенно в сравнении с вполне ясной картиной исхода встречи в столице.

Фаворит

«Химки» ехали в город на Неве в статусе фаворита. Во-первых, они находились (и продолжают) существенно выше в турнирной таблице. Во-вторых, только что жёлто-синие в Мытищах провели очень эмоциональный матч против «Жальгириса», в котором им удалось вырвать столь нужную победу, позволившую продолжить бороться за попадание в заветную восьмёрку участников матчей плей-офф.

Важным фактором перед началом встречи также являлось подавляющее преимущество гостей в размерах. Да, Энтони Гилл выбыл до конца сезона, но в ротации Римаса Куртинайтиса по-прежнему есть Джордан Микки, Андрей Зубков, Сергей Моня и Малькольм Томас. А кто есть у «Зенита»? Кажется, список из Рейнольдса, Ютоффа, Симоновича и Валиева не будет столь же внушительным.

Четыре топ-команды из России сыграют друг с другом в один день 3 февраля в Единой лиге ВТБ будет слишком большое количество топ-матчей на один квадратный метр: ЦСКА vs «Локо», «Зенит» vs «Химки».

Старт

«Химки» стартовали именно так, как и полагается фавориту: смело, решительно и, самое главное, результативно. Уже в первой четверти гости оторвались на 10 очков, и почему-то стало совсем тревожно за хозяев, вылетевших совсем недавно из Еврокубка из-за поражений от «Андорры» и УНИКСа.

Подмосковный клуб хозяйничает в Петербурге с весны 2017 года, когда вырвал полуфинальную серию плей-офф, проигрывая по ходу серии до трёх побед 0-2. С тех пор «Химки» всегда побеждают «Зенит» на выезде. Предыдущий же матч этих команд в Единой лиге ВТБ получился невнятным для сине-бело-голубых. Жоан Плаза проводил в Химках первую игру в статусе главного тренера после увольнения Василия Карасёва, а его клуб проиграл много и, самое главное, по делу.

Возвращение

Надо отдать должное рулевому хозяев. Плаза сумел поменять «настройки» своих игроков, развернуть паруса, поймать нужный ветер и догнать оторвавшегося оппонента. Рывок 10:0 от «Зенита» на старте второй четверти, по сути, оживил хозяев и их болельщиков. В дальнейшем никто никуда не отрывался, и всё в итоге решилось в самой концовке.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

Скамейка

Запасные «Зенита» были на голову сильнее. Вот где таится главный секрет успеха петербуржцев – 47:31, именно с таким счётом закончился бы поединок «скамеек». Несмотря на проблемы с ротацией, Плаза доверился Симоновичу, Воронову и Арманду. Троица отблагодарила испанского коуча 45 очками в шесть рук и, по сути, оказала итоговое влияние на исход матча.

Арена

«Юбилейный» — это вынужденная домашняя арена «Зенита». Большую часть матчей клуб из Петербурга провёл в «Сибур Арене», находящейся аккурат у стадиона футбольного старшего брата. Но так уж получилось, что именно в «Юбилейном» хозяевам удалось обыграть двух лидеров чемпионата, российских участников Евролиги и главных претендентов на чемпионство.



Этой победой Жоан Плаза вернул виртуальный «должок» подмосковной команде за свой дебютный матч и, получается, выполнил обещание, данное им после того матча в «Химках». Испанец на послематчевой пресс-конференции попросил месяц-полтора для налаживания связей и притирки. Кажется, у него получилось. По крайней мере результаты это подтверждают.



И кто знает, может быть, выбывание из Еврокубка положительно скажется на команде, которая, если кто-то забыл, в прошлом сезоне завоевала бронзовые медали и не собирается останавливаться на достигнутой отметке.