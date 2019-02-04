Корстин: приглашаем Джоэла Боломбоя на конкурс данков

Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ уже совсем скоро — лучшие баскетболисты страны соберутся в Москве 17 февраля. «Чемпионат» задал несколько коротких, но важных вопросов генеральному директору турнира Илоне Корстин, чтобы уяснить детали отбора игроков на конкурс данков и причины, по которым тренером команды Звёзд мира выбрали Димитриса Прифтиса.

— Как выбирали тренеров на Матч всех звёзд?

— Если говорить про Звёзд России, то на тот момент, когда мы выбирали тренера, Олег Окулов был единственным российским специалистом. На самом деле, он уже несколько раз был на «звёздных» матчах и проявлял себя с лучшей стороны. В этом году у него будет шанс побыть главным тренером. Это грамотный специалист, который хорошо знает баскетбол, в курсе всех тонкостей.



Касательно иностранца, то мы хотим, что были задействованы все клубы. Димитрис Итудис из ЦСКА уже был главным тренером, «Локомотив» был представлен Сашей Обрадовичем. В этот раз наш выбор остановился на Димитрисе Прифтисе, который не первый год тренирует УНИКС. Он показывает себя очень хорошо, команда играет играет интересно, именно в командный баскетбол. Думаю, что это правильное решение. Это как раз тот момент, когда специалист представляет не только себя, но и клуб. УНИКС — важная для нас команда, стабильно играет каждый сезон.

— Прифтис никогда не улыбается. Нет опасений, что он не сможет устроить шоу?

— Мы будем разговаривать с каждым тренером. У нас есть как баскетбольная программа, так и, конечно, программа шоу. Естественно, в Матче всех звёзд адаптируется под шоу. Нужно будет настроить всех игроков на хорошее настроение, на красивый баскетбол, потому что все болельщики придут в ожидании зрелища. Игрокам нужно понимать, что от них ждут баскетбольных трюков, которые обычно болельщики смотрят по телевизору в НБА — переводы, броски сверху, аллей-упы, и т.д. Долгих заумных комбинаций, конечно, не потребуется. Но при этом нам нужны специалисты, которые понимают, о чём они говорят и могут организовать игроков за короткое время. Потому что баскетбол тоже будет в этой игре присутствовать.

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— Болельщики ждут Джоэла Боломбоя на конкурсе по броскам сверху…

— Почему бы и нет? Если у игрока есть желание показать себя на конкурсе данков, то мы только поддерживаем такую инициативу. Тем более что Джоэл показал: когда он выходит на площадку, то выкладывается на сто процентов и играет очень эффективно. Данки — его конёк. Когда он получает мяч под кольцом, то без раздумий закладывает сверху. Не только с передач или подбора, но и с разбега. Видно, что этот технический элемент он освоил и знает, как это делать. Конечно, Единая лига приглашает Джоэла Боломбоя для участия в конкурсе данков.



— А вообще какие критерии есть при отборе на этот конкурс? С трёхочковыми более-менее понятно: количество точных трёшек, процент попадания. Как быть с данками?

— Нужно, чтобы игрок закладывал сверху и попадал в хит-парады красивых моментов. Мы наблюдаем за тем, как и кто играет, и если кто-то постоянно бросает сверху, то, конечно, он нам интересен. Болельщикам это нравится. Мы обращаемся к игроку, предлагаем ему принять участие в конкурсе. Бывают и отказы: кто-то боится, что у него не получится, кто-то боится получить травму. Но, мне кажется, бояться не стоит, потому что если в игре всё получается, то здесь он будет бросать без защитника, будет репетиция. Может, будет эмоциональное напряжение и волнение, но все профессионалы, играют на серьёзном уровне, здесь не должно быть проблем. Это же шанс показать себя, заявить о себе и своём клубе.