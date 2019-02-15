Евродвушка в центре. Кто продолжает дело Сабониса и Диваца

Нельзя научить семь футов роста, а сможет ли баскетбол без них обойтись? Отовсюду слышится: «Центровые — вымирающий вид», «Прости, Грег, сегодня всё решают трёхочковые», «Маленькие пятёрки завоюют мир». Но вся история баскетбола, в том числе и современная, доказывает, что без центровых нам никуда. На всех этапах, во всех лучших командах НБА рядом с американскими звёздными форвардами и разыгрывающими играли большие европейские парни. Их игра менялась вместе с самим баскетболом, а эволюция пятых номеров, приехавших в НБА из Старого Света, идёт параллельно с процессом изменения этой позиции в целом. Поговорим об этих больших людях — от золотой эры Майкла Джордана до наших дней.

Фальшстена

В 1973 году «Вирджиния Сквайрз» выбирает на драфте АБА голландского центрового Свена Нейтера. За свою 11-летнюю карьеру Нейтер в семи сезонах делал в среднем дабл-дабл на очках и подборах. Он стал единственным игроком в истории, который был лидером чемпионата по подборам и в АБА, и в НБА. Так начинается история легенд и провалов европейских больших в американском баскетболе.



Хотя стоп! Нейтер переехал в США, когда ему было девять лет. Он жил и учился в Калифорнии, играл за Калифорнийский университет в Лос-Анджелесе, с которым выиграл два чемпионата NCAA. И уже потом попал в АБА и НБА. Конечно, он родился в Европе, но вырос и научился играть в баскетбол в Америке. Он не воспринимался как легионер, пришедший в лигу со своей, другой манерой игры.

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«Огромный мормон» Шон Брэдли, центровой, сделать постер через которого считалось обязательной программой для всех ведущих игроков НБА в 90-е, родился в Германии, но вырос в Юте. Он играл за сборную Германии на Евробаскете-2001, у него есть немецкое гражданство, но… Всё же это американский игрок.



Знаменитый «данкующий голландец» Рик Смитс, звезда «Индианы» 90-х, любимый болельщиками за скромность, точный средний и зрелищные данки, начал играть в баскетбол на родине, в Нидерландах. Отлично! Может быть, он тот самый центровой, который показал американскому баскетболу преимущества и недостатки европейского? К сожалению… Он уехал в США после окончания школы, поступил в Марист-Колледж в Нью-Йорке, научился там всему, и уже оттуда был задрафтован в НБА. На профессиональном уровне он никогда не играл в Европе.



Если и говорить об истории европейских центровых в НБА, о появлении стереотипов и игроках, которые их ломали, то делать это, исходя не из места рождения, а опыта игры в «европейский баскетбол» на профессиональном уровне. Начиная с 90-х, большие из Европы прошли по американским площадкам непростой и интересный путь — сначала пешком, потом переходя на легкий бег и, наконец, уверенным галопом к кольцу и даже трёхочковой линии.

Европа покорит НБА? Нуркич, Йокич, Яннис и Дончич — только начало Эти ребята покинули Старый Свет, чтобы блистать по-новому.

Мебель в классическом стиле

Кстати, о стереотипах. Квинтэссенцией представлений о центровых из Европы, особенно из Восточной Европы, стал образ Ивана Радовадовича из спортивной комедии «Эдди» 1996 года. Иван огромный, неповоротливый, медлительный, знает по-английски только фразу Ivan makes basket. После распада Восточного блока игроки из бывших просоветских стран отправились в НБА. Главным европейским ресурсом были габариты. Широкие плечи, длинные руки, устойчивые ноги, и английский для этого знать не обязательно. Среди многих ноунеймов можно выделить украинца Виталия Потапенко, который, несмотря на не очень высокий для центрового рост и средние статистические показатели, умел хорошо читать игру и делал под кольцом всё, что от него требовалось.

Классика европейского центрового 90-х — самый высокий баскетболист НБА, румынский центровой «Вашингтона» Георге Мурешан. Этот гигант ростом 231 см остаётся единственным центровым в истории лиги, получившим звание самого прогрессирующего игрока. Помимо него этой награды удостоились ещё три иностранца, но ни одного центрового — ни европейского, ни американского. Мурешану не нужно было прыгать, чтобы положить мяч в корзину, его фишкой стали очки второго шанса. Ему приходилось противостоять Патрику Юингу, Рику Смитсу, Хакиму Оладжьювону, которые были мобильнее и быстрее него, но Мурешан выстоял и стал вехой в истории европейских пятых номеров в Америке.

Элитные небоскрёбы

От стереотипов к революционерам и исключениям из правил. Человек, который изменил образ европейского центрового в НБА, заставил уважать легионеров и перелистнул книгу истории на следующую страницу — серб Владе Дивац. «Лейкерс» впервые выбрали на драфте иностранца и поставили перед ним запредельно сложную задачу — заменить одного из лучших, если не лучшего центрового в истории баскетбола Карима Абдул-Джаббара. И он справился.



Спустя 10 лет успешной карьеры Дивац оказался в нужное время в нужном месте — в «Сакраменто Кингз», где собрался выдающийся фронткорт, способный сделать из ничего не представляющей собой команды одну из лучших в НБА. А плей-офф Западной конференции 2002 года против «Лейкерс» стал, пожалуй, самым интригующим и противоречивым эпизодом в истории НБА. Быстрый, точный и умный Владе Дивац доказал всем, что европейский центровой может играть, а не просто стоять под кольцом.



Интермедия. Арвидас Сабонис. Гениальный литовский баскетболист, опередивший своё время, ставший живой легендой до того, как ему исполнилось 30. Чемпион СССР, Испании, Литвы, Европы, мира, Олимпийских игр… Лучшие годы в карьере Сабонис провёл в Европе, где достиг всех вершин, которых только можно достичь. Это был его выбор — приехать в НБА в 31 год, хотя «Портленд» задрафтовал его ещё в 1986 году под очень высоким для иностранца того времени 24-м номером первого раунда. Один из первых центровых, которые уверенно бросали трёхочковые. И, конечно, великолепный распасовщик. Можно бесконечно смотреть на три вещи: как течёт вода, как горит огонь и как Сабонис раздаёт виртуозные ассисты на Уоллеса и Стадемайра.

К сожалению, сложная обстановка в команде дважды не позволила «Портленду» выйти в финал НБА. Возможно, если бы Сабонис оказался в клубе на пике своей формы, ему довелось бы играть против «плохих парней» в финале 1990-го и обыграть их. В итоге ему пришлось проигрывать с плохими парнями в финалах конференции в 1999-м и 2000-м. Но отсутствие чемпионского титула не помешало Арвидасу войти в Зал славы НБА.

Без отделки

Смена веков, 2000-е — переходный период и смутное время для центровых НБА в целом. Границы между четвертым и пятым номерами стали размываться. На фоне великих центровых 90-х имена бигменов середины нулевых уже не звучат так звонко. И не исключено, что на новые реалии НБА повлиял именно европейский баскетбол. В Европе пятые номера стали ассистировать, бросать средние и даже разыгрывать. Классический большой, только забивающий из-под кольца, стал никому не нужен. В НБА началось время бастов.



И эта общая тенденция не могла не затронуть импорт игроков из Европы. Словенец Радослав Нестерович или грузин с греческим паспортом Джейк Цакалидис не были главными бастами того времени, но их выбрали в первом круге драфта, а возложенных на них надежд они явно не оправдали.



Ещё одной неоднозначной фигурой стал серб Ненад Крстич, отлично начавший свою американскую карьеру в «Нью-Джерси», за три первых сезона показавший большой прогресс по всем показателям: от 10 очков, пять подборов и одного ассиста до 16,4–6,8–1,8. Но последовавшие травмы и разочарование от невозможности вернуться в былую форму довели Ненада до того, что он и вовсе вернулся из НБА в Европу.

Евроремонт

В это время в скромном «Кливленде» появился человек, который не только сыграл большую роль в становлении Леброна Джеймса, но и стал одним из значимых европейских больших американского баскетбола. Хотя с ним всё не так просто. Если НБА не увидела максимума Сабониса, потому что он слишком поздно в неё приехал, то раскрытию всех возможностей Жидрунаса Илгаускаса помешали бесконечные травмы в начале его карьеры. Его лучшие сезоны прошли на фоне неудач команды. Тем не менее за 14 сезонов в лиге на счету основного центрового «Кавальерс» два Матча всех звёзд НБА, финал НБА в 2007-м и негласное звание легенды «Кливленда». Илгаускасу удалось адаптироваться к меняющемуся баскетболу НБА. Мягкая кисть помогала ему быть эффективным в нападении, а высокий рост (221 см) и баскетбольный интеллект — отлично защищаться. Жидрунас оказался в тренде эволюционирующего баскетбола.



В конце нулевых во втором раунде драфта «Лейкерс» выбирают испанца Марка Газоля. Вскоре в результате обмена его старшего брата Пау из «Мемфиса» в «ЛАЛ» он оказался в новой команде. Тогда за блестящего Пау Газоля «Гриззлиз» получили не только Марка, но и еще трёх игроков, право выбора в первом раунде драфтов 2008 и 2010 годов, а также денежную компенсацию. Пау был звездой, а Марк — никем. В тот момент казалось, что «Мишки» получили большого плюшевого мишку. Физически младший Газоль явно недотягивал до стандартов лиги. Но, имея пятилетний опыт игры в испанском чемпионате, он прекрасно представлял себе, что такое хорошая европейская защита. Оставалось работать над собой и ждать.

Марк Газоль — настоящий символ эволюции центрового. За несколько лет он прошёл путь от мягкого и улыбчивого испанского паренька до умного, жёсткого защищающегося и чуть ли не главного плеймекера команды. Если брать статистику, в свой первый сезон Газоль в среднем набирал 11,9 очка, а в сезоне-2016/17 это были уже 19,5 очка. Те же сезоны: ноль трёхочковых против 104 соответственно, 1,7 ассиста против 4,6, процент штрафных вырос с 70 до 83. В этом сезоне Марк в среднем забирает 8,7 подбора (7,4 — в первом).

Хай-тек и умный дом

За последние 10 лет в НБА приехало много талантливых центровых из Европы. Конечно, можно сказать, что им всё ещё не хватает атлетизма, а такие игроки, как Никола Пекович, несмотря на слабые статистические показатели, просто большую часть времени сидят на скамейке. Но сегодня в НБА есть Йонас Валанчюнас, Руди Гобер, Юсуф Нуркич, Домантас Сабонис и, конечно, Никола Йокич.



Как изменился европейский центровой за 30 лет? Посмотрите, сколько большинство центровых забивало трёхочковых за сезон в 90-е — ноль. А теперь сколько трёхочковых Никола Йокич забил в прошлом сезоне — 111. Сегодня центровые способны выстраивать атаку не хуже разыгрывающих, раздавать эффектные пасы и даже создавать аллей-упы, а не только забивать их.



Нет, классические центровые не вымерли как вид, по крайней мере не до конца. У «Клипперс» есть Марьянович, а у «Орландо» Тимофей Мозгов — своеобразные приветы Мурешану и Потапенко. Но тенденция неумолима: европейцы становятся ключевыми игроками своих команд именно благодаря универсальности и высокому баскетбольному интеллекту. Никогда прежде в истории НБА европейский центровой не был игроком, вокруг которого строится вся игра, который является главной звездой, лидером своей команды. Сегодня это Никола Йокич в «Денвере». Тем интереснее узнать, что же будет завтра.