В четвертьфинале Еврокубка УНИКС сыграет с «Локо»

Сказать, что «Андорра» стала одним из главных открытий очередного сезона Еврокубка, — не сказать ничего. Команда из карликового государства, одержавшая в прошлом розыгрыше турнира лишь три победы, на сей раз досрочно вышла в четвертьфинал.

Формула успеха проста: «Андорра» не проигрывает на своей площадке и время от времени цепляет гостевые поединки. Не последнюю роль в преображении «банкиров» (титульный спонсор клуба Mora Banc) сыграл и главный тренер Ибон Наварро. В минувшем сезоне испанский специалист вывел «Мурсию» в полуфинал баскетбольной Лиги чемпионов, после чего на его столе оказалось двухлетнее предложение о сотрудничестве от боссов «Андорры».

Без Наварро «Мурсия» теперь загибается на дне испанской лиги ACB, в то время как «банкиры» там же борются за попадание в плей-офф и проводят лучший за всю историю клуба сезон на европейской арене. Перед встречей с УНИКСом беспроигрышная серия команды в обоих турнирах достигла 10 матчей и «Андорра», желая заполучить преимущество домашней площадки в поединках на вылет, приехала в столицу Татарстана с бешеным желанием её продлить.



«Зелёные» же, вернувшиеся наконец после четырёхматчевого выездного турне (Загреб, Нижний Новгород, Санкт-Петербург, Минск) в Казань, были настроены не менее серьёзно. Дважды проиграв «Баварии» в Мюнхене в прошлом году, Димитрис Прифтис лично убедился, сколь важно проводить решающие поединки на своем паркете. К слову, в сезоне-2017/18 все четыре полуфиналиста Еврокубка обладали преимуществом площадки в предыдущем раунде турнира.



Команды начали с места в карьер. Несмотря на все усилия Хенри, его оппонент Альбиси фактически создал первые 13 очков своей команды. Француз реализовал две трёхи подряд, добавив к ним три передачи партнёрам. Баллы за результативность УНИКСа равномерно распределились между стартовой пятеркой, в которой вышли Морган, Эджим, Локкетт, Колесников и Хенри.



Однако разудалая игра без защиты довольно быстро сменилась на осторожную. В итоге результат первой десятиминутки предопределили многочисленные промахи «зелёных» из-за дуги— 17:21 в пользу гостей.

Это видео можно посмотреть в Twitter Еврокубка.

Вторая четверть также началась с очков Альбиси. У казанцев опорой в нападении в очередной раз стал Морган. Значительно уступая центровому «Андорры» в росте (Мусса Дьяне, 211 см), Рэймар уверенно обыгрывал сенегальца в трёхсекундной зоне и исправно отличался со средней дистанции. Во многом благодаря его усилиям УНИКС быстро сравнял счёт.



Чтобы занять в группе Н первое место, казанцам было необходимо обыгрывать «банкиров» с как минимум семиочковой разницей, но игра упорно не клеилась. Прилагая титанические усилия, под занавес первой половины УНИКС всё же вышел вперед. Скромный счет и мат Наварро в тайм-ауте — это всё, что нужно знать о важности этой игры.

Это видео можно посмотреть в Twitter Еврокубка.

Третья четверть стартовала с мини-рывка хозяев. «Андорра» не собиралась так просто сдаваться и, в отсутствии на площадке Моргана, который ещё в первой половине получил три фола, выстроила игру через Дьяне. Сенегалец исправно отличался не только из-под кольца, но и с линии штрафных, настреляв за 19 минут 12 очков. В конце четверти Прифтис был вынужден вернуть Моргана на паркет. Его появление моментально принесло плоды — четыре очка американца из-под кольца увеличили отрыв казанцев до «+6». До желанного результата оставалось всего одно очко!

Впервые же нужное преимущество было добыто на старте заключительного отрезка, когда из-за дуги отличился Макколум. Андорцы стали заметно нервничать, а их отставание быстро стало двузначным. Гости сбились на броски из-за дуги, однако все они выполнялись из неудобных позиций и в большинстве своём не приносили успеха. За первые пять минут гости забили лишь два очка, и Наварро брал тайм-аут уже при «-15».



Окончательный приговор был подписан после двух промахов с штрафной линии провалившего матч лидера «банкиров» Энниса.

УНИКС одержал очень важную победу в матче, нерв которого, пожалуй, не уступал играм плей-офф. Теперь казанцы в четвертьфинале встретятся с «Локомотивом», а это значит, что нам обеспечен один российский клуб в четвёрке сильнейших команд Еврокубка.



В другой паре также намечается интересная борьба — проект Тони Паркера АСВЕЛ померится силами с тёмной лошадкой «Андоррой».