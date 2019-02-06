Успех на перспективу. «Локо» разгромил «Франкфурт» в Краснодаре

Игра «Локо против «Скайланейрс» из Франкфурта никакой интриги для группы F Еврокубка не несла. Краснодарцы ещё в прошлом туре обеспечили себе вторую строчку перед плей-офф и деться с неё уже никуда не могли. Казалось, что смысла рвать жилы у них не было. Но это только на первый взгляд.

На самом деле, красно-зелёные пребывали в очень непривычном для себя положении. Серия из двух поражений — дело для команды редкое, и было психологически важно выбраться из этой ямы. К тому же, в далекой перспективе победа над «Франкфуртом» могла бы обеспечить преимущество домашней площадки в полуфинале турнира.

Игра против немцев была скорее работой над ошибками, нежели репетицией чего-то большего. Поражения от АСВЕЛа и ЦСКА оставили очень много вопросов к нападению краснодарцев, но, к счастью ответы нашлись очень быстро.

В четвертьфинале Еврокубка УНИКС сыграет с «Локо» Казанцы разгромили «Андорру» и заняли первое место в группе.

После двух неточных попыток Фридзона из-за дуги «Локо» надолго забросил идею расстреливать кольцо с дальней дистанции и принялся протаптывать дорогу к набранным очкам атлетизмом Ивлева и Понитки.

Гости, напротив, в «краску» соперника входить отказывались, будто муравьи перед дорожкой соли. Физически они готовы были хуже, так как из-за тумана провели сутки в Шереметьево и прилетели в Краснодар за пять часов до стартового спорного. Покушать вроде успели.Тем не менее, первые девять очков и лидерство немцы добыли с дальней дистанции. Уверенные в своих силах, они продолжили расстреливать кольцо руками Зиппа и Кларка, пока один из них не угодил под блокшот Кулагина. После такого бросок вернуть психологически сложно.

«Локомотив» старался находить как можно больше опций в атаке, и возвращение Мустафы Фалля пришлось очень кстати. Краснодарский здоровяк пару раз жёстко прошелся по Вобо, положил свой дежурный монстр-данк и был довольно убедителен для человека, пропустившего три месяца.

Это видео можно посмотреть в Instagram «Локомотива».

Уже по ходу первой четверти свои минуты на площадке получил и молодой разыгрывающий «Локо» Саша Щербенёв. Но вкатываться в игру ему пришлось через собственные ошибки. Неуверенная попытка броска, две потери и пробивной фол для соперника забылись очень быстро под чутким присмотром Димы Кулагина. По ходу первой половины они очень напоминали Старка и Паркера: более опытный Дима исправлял ошибки младшего товарища (например, трёхочковыми попаданиями) и мотивировал советами. Через несколько минут это вылилось уверенную трёшку от самого Щербенёва.

В большом перерыве краснодарцы узнали о том, что в четвертьфинале им предстоит играть с казанским УНИКСом, и провели вторую половину под девизом: «Глянь, как могу!»

Смогли они следующее: пропустили только 10 очков за третью четверть, вычислили жертву на дуге у «Скайлайнерс» и довели её до отчаяния. Фройденберг страдал с 0/6 с дальней дистанции, а что-то более оригинальное немцы придумать уже были не в состоянии.

А «Локо» смог. Не стесняясь немецких рук, засыпал передачами Драгана Апича, который широкими плечами расталкивал всех по ширине трёхсекундной и набирал лёгкие очки из краски. К финальной сирене он стал самым результативным в составе обеих команд (18+6), промахнувшись с игры лишь раз.

Когда все силы «Скайлайнерс» пали на оборону щита, у Фридзона и Лэйси полетело с дальней. Это был уже приговор. По первой половине немцы никак не наиграли на разгром, но уж сколько раз твердили миру, что в баскетбол играют 40 минут. И ни мгновением меньше.

В полуфинале Еврокубка будет одна российская команда. УНИКС и «Локо» будут разбираться, кто из них достоин этого больше. История говорит, что спор получится жарким. Нам остаётся только следить и наслаждаться.