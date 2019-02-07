Пока не сыграл в ящик. «Индиана» учится жить без Оладипо

Конец может настать в любой момент, но разгромить Леброна это не помешало.

1. Травма Виктора Оладипо чётко очертила рамки бытия «Индианы» на остаток сезона: сливать слишком поздно, но и претендовать на статус открытия плей-офф едва ли получится. Кажется, выход остался один — просто двигаться вперёд и получать удовольствие.

Между тем, за последний год подопечные Нэйта Макмиллана сильно изменились. Строго говоря, «Пэйсерс» в прошлом и в этом сезоне — это две разные команды. Разные ровно настолько, насколько в принципе можно отличаться с тремя изменениями в ростере, главное из которых — Тайрик Эванс (20 минут за матч и линейка 10+3+2).

Два других новичка — Даг Макдермотт и Кайл О'Куинн. Снайпер-ролевик и третий центровой команды, появляющийся на паркете только при форс-мажоре. Есть ещё Аарон Холидэй (пришёл с драфта), но суть остаётся той же: костяк не изменился. Семь лидеров «иноходцев» по среднему игровому времени были здесь и в прошлом сезоне. Для нынешней НБА случай практически небывалый.

Год назад атака «Индианы» полностью зависела от Виктора Оладипо и выглядела примитивно, что было вполне объяснимо. Обмен единственной звезды и смена первой опции — серьёзный шаг, начало новой жизни после таких потрясений требует времени.

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Выстраивать что-то элегантное было некогда и не из чего. Нэйт Макмиллан не стал изобретать велосипед и с первого матча выжимал максимум из умения Оладипо гонять пик-н-роллы. Создание пространства за счёт нескольких снайперов (Богданович, Коллисон) и центрового с хорошим броском (Тёрнер), много заслонов и атак со средней дистанции — получалось не слишком эстетично, зато эффективно.

Оладипо получал заслон и выбирал из двух вариантов — искать выгодный размен или проходить под щит. Первый приводил к изоляции, второй открывал ещё две опции: нет подстраховки — завершать самому, есть — скидывать на открытого партнёра.

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2. Высокий КПД простейшей атакующей модели определялся не только индивидуальным мастерством Оладипо при розыгрыше «двоечек», но и ещё одной важной фишкой. Каждый игрок «иноходцев» обладает как минимум неплохим дистанционным броском, а потому скидка на любого партнёра в любой позиции по умолчанию несла остроту.

Этот принцип сильно помогал в прошлом сезоне, а теперь вышел на новый уровень. Каждый в «Индиане» не просто без раздумий бьёт со средней, но и хорошо попадает из-за дуги. Сейчас в команде девять игроков проводят на паркете 12+ минут. И все реализуют как минимум 34% трёхочковых.

Единственное исключение — Домантас Сабонис, высокий процент которого связан с маленькой выборкой (всего 7 из 12). В «Оклахоме» литовец атаковал с периметра гораздо чаще, по карьере у него вполне нестыдные 34%.

Но он со своими заслонами, чувством отскока и сильным завершением в двух-трёх метрах от кольца гораздо полезнее внутри, а потому бьёт трёхи реже, чем мог бы. Всё просто: в роли андерсайз-центрового Домантас эффективнее, чем в роли растягивающего четвёртого, потому что так он сильнее вовлечён в игру.

Видео можно посмотреть в «инстаграме» «Индианы».

Именно подобное внимание к отдельным исполнителям и позволило Макмиллану совершить шаг вперёд.

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3. Долго выплывать на элементарной структуре нападения можно только при наличии высочайшего индивидуального таланта. Оладипо хорош, но ставить его в один ряд с Леброном или Харденом немного нелепо.

Разобрать пик-н-ролльное нападение (да ещё и выстроенное вокруг одного болл-хэндлера) и свести к минимуму число ошибок при противодействии — не самая трудная задача. В конце концов с ней худо-бедно справился и уставший «Кливленд» Тайрона Лю. Попытаться пройти тот же путь без изменений у «Пэйсерс» едва бы получилось.

И изменения последовали. Отчасти они были вызваны естественным развитием, отчасти — травмами Оладипо, пропустившего месяц в первой части сезона. С точки зрения статистики уровень атаки остался тем же (1,066 очка за владение в этом сезоне, 1,064 — в прошлом) и прогресс полностью связан с улучшением действий на своей половине паркета.

Это не совсем так, хотя «Индиана» и вправду заметно окрепла в защите: на второй год сохранившийся костяк добавил во взаимопонимании, а развитие Майлза Тёрнера и энергия Таддеуша Янга сделали оборону по-настоящему элитной.

Но без перенастройки нападения «иноходцы» теряли бы на чужой половине всё то, что приобрели на своей. С сохранением ростера эффективность защиты должна была продолжить подъём: в коллективе с хорошей атмосферой сыгранность на второй год всегда будет выше, чем в первый.

А потому основная задача выглядела примерно так: не просесть в нападении и не подхватить синдром второго года, когда соперники начнут воспринимать Оладипо как полноценную звезду, а не временную вспышку.

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4. Нынешний сезон с первых дней стал для Виктора испытанием. Вылет на месяц из-за травмы, затем затянувшийся поиск ритма и возвращение кондиций. С первого матча по нему играли крайне плотно: теперь четвёртого номера «Индианы» не просто считали полноценной угрозой, к нему готовились максимально дотошно. Через нечто подобное в первые месяцы регулярки прошёл и Донован Митчелл.

Оладипо-2017/18: 23,1 очка + 5,2 подбора + 4,3 передачи. 47,7% с игры, 37,1% из-за дуги. Usage 30,1%.

Оладипо-2018/19: 18,8 очка + 5,6 подбора + 5,2 передачи. 42,3% с игры, 34,3% из-за дуги. Usage 27,7%.

Регресс в скоринге и точности ощутимый, но ему не придавали значения по нескольким причинам. Прежде всего — то повреждение, после которого Виктор выдал несколько слабых игр. Второе — его игра в концовках. Защитник мог промахиваться и ошибаться, но в клатче оставался абсолютно надёжным и незаменимым.

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Скорее всего, без Оладипо «Пэйсерс» просядут в концовках, но в остальном всё не так уж кошмарно. Именно тут заключён главный признак развития команды: год назад «иноходцы» шли пятыми на Востоке благодаря лидеру, а теперь они опасны и без него. Простое заключение можно отобразить парой цифр:

Оладипо-2017/18: NRtg когда он на паркете «+6,6 очка». Без него команда в пересчёте на 100 владений была на 14,1 очка хуже, чем с ним. Для сравнения, у Янниса в этом сезоне разница в два раза меньше (+7,2), а у Хардена — в три (+5,1).

Оладипо-2018/19: NRtg на сопоставимом уровне (+5,3 очка), но без него команда хуже на жалкие 0,7 балла.

Грубо говоря, год назад «Индиана» критически зависела от Виктора и не могла конкурировать в его отсутствии. Разумеется, «иноходцы» и сейчас сильнее с Оладипо в составе, никаких сомнений тут нет. Вот только теперь они способны держать планку и без него.

Подобная статистика прекрасно демонстрирует развитие команды за последние месяцы. На дистанции цифры способны немного подсохнуть, но факта они не отменят: с такими «Пэйсерс» придётся считаться даже без их лучшего игрока.

5. Причина проста: подопечные Нэйта Макмиллана стали играть гораздо команднее, постепенно уйдя от пик-н-ролльной иглы к вариативности. Заслонов меньше (9,9 screen assists в прошлом сезоне, 9,1 — в этом), зато передач и врываний внутрь — больше.

Основной прогресс связан с движением мяча, которое не способно стабильно существовать без сильного тренера и взаимопонимания игроков. Год назад «Индиана» выполняла 298 пасов за встречу (18-е место) при 22,2 результативной передачи (23-я строчка) и 2,4 «хоккейной» передачи (27-я позиция по secondary assists).

И вот что мы имеем теперь: 313,1 паса (топ-6), 26,1 результативной передачи (топ-7) и 3,6 secondary assists (топ-5). Это не просто улучшение, а выход на принципиально иной уровень. Что самое любопытное — для такого скачка не потребовалась перекройка состава или смена тренера.

Кроме того, «иноходцы» действительно дорожат мячом и умудряются сочетать обилие передач с низкой долей брака. Сейчас они шестые в НБА по соотношению результативных передач к потерям (1,87), хотя год назад были 13-ми (1,67).

Заслонами по большей части занимается Домантас Сабонис, «двоечки» с Майлзом Тёрнером используются реже. Косвенно это отражается на статистике результативных заслонов: Тёрнер ставил по четыре screen assists за матч в прошлом сезоне, сейчас цифра упала на 20% (3,2).

Роль Майлза сводится к выманиванию центрового соперника из трёхсекундной зоны: бигмен с хорошим броском поднимается на периметр, оставлять его в одиночестве нельзя — так партнёры получают дополнительное пространство внутри. Также Тёрнер очень бодро для своих габаритов поддерживает быстрые отрывы.

6. «Лейкерс» в нынешнем состоянии максимально подходят для демонстрации сильных сторон «Пэйсерс». Вообще-то, «ЛАЛ» умеет защищаться (на сегодня они девятые по эффективности обороны), но с момента травмы Леброна в рождественском матче с «Уорриорз» всё пошло наперекосяк.

В девяти предыдущих встречах «озёрные» лишь раз пропустили меньше 115 очков, да и то речь о «Финиксе» (116:102). Ледяное дыхание дедлайна и подвешенный статус большей части игроков привело к очевидному — команда просто ленится и не выкладывается на своей половине паркета.

Деморализованный «Лос-Анджелес» кошмарно сдал по общему качеству движения в защите и постоянно стягивается к мячу в ущерб здравому смыслу. Идеальный соперник для двигающей мяч команды, где каждый готов забить из-за дуги.

Конец немного предсказуем. «Индиана» разбомбила «ЛАЛ» резкими переводами мяча на другую сторону площадки и с первой минуты поставила на поток открытые трёхи. 19 попаданий с периметра, 56,6% с игры и 32+ очка в каждой из четвертей — это выглядело бесчеловечно, но справедливо.

Хаотичные тайм-ауты Люка Уолтона напоминали старый анекдот про раненого лося на водопое: пьёт и пьёт, а состояние всё хуже. «Лейкерс» бросает из стороны в сторону перед перерождением и началом второй стадии строительства, что вполне понятно. Неуправляемость соперника помогла хозяевам поймать кураж и превратить рядовой матч в мощное соло. Дальше будет сложнее.

«Пэйсерс» стоит подумать об активности в дедлайн (Кори Джозеф, Домантас Сабонис), благо что пространство в платёжке имеется и истекающих контрактов полно. Скорее всего, в ближайшее время костяк здорово изменится, так что сейчас мы, похоже, наблюдаем лебединую песню этой версии «иноходцев».

Впрочем, чем бы всё ни закончилось, это была славная охота. «Индиана» слишком румяна для команды, которой после обмена Пола Джорджа прочили тихую и бесславную смерть.

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