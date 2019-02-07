«Реал» приедет мстить и за футболистов

Испанский суперклуб в этом сезоне не может обыграть ЦСКА ни в футбол, ни в баскетбол.

ЦСКА и «Реал» в этом сезоне стали особенными соперниками. Футбольные братья баскетбольного клуба дважды щёлкнули по носу действующему победителю Лиги чемпионов, обыграв их оба раза всухую.

Баскетболисты же выездной матч против «Королевского клуба» проводили 29 ноября, незадолго до ответной игры футболистов.

Гостевая встреча в регулярном чемпионате стала первой после обидного поражения москвичей в белградском «Финале четырёх». Тогда ЦСКА начал встречу очень уверенно, набрав 30 очков за первые 10 минут игры, лидируя с двузначной разницей. Всё перевернулось уже во втором игровом отрезке, в котором «сливочные» вернулись в игру и в итоге одержали первую из двух побед, позволивших поднять над головами заветный кубок.

По аналогичному сценарию складывалась и встреча регулярки. Российский клуб начал мощно, несмотря на отсутствие в составе травмированного любимца мадридской публики Серхио Родригеса. Затем испанско-аргентинское трио Фернандес-Капаццо-Рейес заставило Димитриса Итудиса срочно искать варианты усмирения и принуждения к миру. Варианты нашлись: Хиггинс и Клайберн на пару реализовали шесть из 11 трёхочковых, набрав к концу матча 42 очка. В подтрибунном помещении было заметно, насколько важна эта победа была для греческого коуча красно-синих. Нет сомнений, что и матч в Москве станет особенным не только для него, но и для всей организации.

ЦСКА победил лучший клуб Европы. Без Родригеса и двух «сборников» Красно-синие заставили болельщиков испытать серьёзные нагрузки на сердце, но закончили матч с «Реалом» не так, как в прошлый раз.

ЦСКА и «Реал» — исторические соперники на баскетбольном паркете. Если в футболе фаворит очевиден, а любая осечка мадридцев становится сенсацией, то в баскетболе оба клуба (особенно в последние сезоны) стоят абсолютно на одном уровне.

К предстоящей игре «армейцы» подходят в отличном состоянии, преодолев, как кажется, все проблемы начала года. Поражения от «Маккаби» и «Зенита» позади. После осечки в Санкт-Петербурге ЦСКА одержал пять побед подряд, включая мощнейший реванш, взятый у «Будучности» (+30).

В феврале москвичи сыграли уже дважды, а встреча с «Реалом» станет пятой подряд домашней. Стоит ли напоминать, что именно дома команда Итудиса проигрывает крайне редко? Последними, кто проверил на себе ужасы обороны действующего чемпиона России, стал краснодарский «Локомотив-Кубань». Гости, несмотря на наличие в составе игроков уровня Дмитрия Кулагина и Виталия Фридзона, сподобились лишь на 57 очков за 40 минут игрового времени.

Видео можно посмотреть в Instagram Евролиги.

Под вопросом остаётся участие в матче Кори Хиггинса, получившего травму голеностопа в домашнем матче Единой лиги ВТБ против «Химок». Наличие американского защитника в ротации, безусловно, всегда добавляет вариативности. Его универсализм успешно и в равной степени проявляется на обеих сторонах площадки.

Матч в «Мегаспорте» будет крайне интересным и с турнирной точки зрения. ЦСКА отстаёт от «Реала» на одну победу и, в случае успеха, выведет красно-синих на вторую строчку, что скажется на распределении соперников по плей-офф, который уже не за горами.

Самое главное для российской команды — «Реал» станет экзаменом на прочность. У де Коло был спад, и он его преодолел. Насколько сейчас готов француз? Хайнс наконец обрёл себя? Насколько хорош центровой прямо сейчас? Клайберн показывает запредельную полезность? Сможет ли он быть таким же эффективным с действующим чемпионом?

Ответы получим совсем скоро. 8 февраля, «Мегаспорт», 20:00.