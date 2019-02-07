Больной идёт на поправку? «Химки» снова победили в Евролиге

Черногорская «Будучность», по большому счёту, потеряла надежду на выход в плей-офф ещё где-то в конце осени. Команда, которая теперь неизвестно когда окажется в числе участников Евролиги, с тех пор просто начала просто наслаждаться происходящим на паркете. На «Будучность» и так было минимальное давление, а теперь оно исчезло совсем. И знаете, что? В Подгорице уже проиграли ЦСКА, «Барселона» и «Реал».

«Химки» ехали в столицу Черногории в непонятном статусе. С одной стороны, команда Куртинайтиса изо всех сил борется за плей-офф, с другой — ей нужно брать пример с «Будучности» и избавляться от давления. Как бы парадоксально это ни звучало, мысленно сезон нужно «заканчивать», и это единственный шанс его продлить. Ситуация, прямо скажем, противоречивая, а тут на игру заявился президент Евролиги Жорди Бертомеу. Ну и как тут не нервничать?



Перед игрой было опасение, что одни из самых малорезультативных команд турнира будут играть в закрытый баскетбол, однако эти мысли опровергли первые же минуты. И те, и другие с удовольствием позволяли друг другу палить из-за дуги, и поначалу даже казалось, что незримый образ Алексея Шведа парит где-то в воздухе — шутка ли, химчане за стартовую четверть выбросили 13 дальних попыток. Больше всего старался Чарльз Дженкинс.



При этом хозяйничать под кольцом друг другу не позволяли ни те, ни другие.

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Неплохое движение мяча и дыры в оборонах способствовали яркой игре, однако не позволяли ни одной из команд оторваться на хоть сколько-нибудь значимое расстояние. Первую попытку предприняла «Будучность»: если раньше жёлто-синие оставались в игре благодаря нападению, то лавочка на какое-то время закрылась, и «Химкам» пришлось несладко. Их броски стали настолько малоподготовленными, что зачастую улетали в аут, даже не задев щита.

Хозяева смогли этим воспользоваться, и только трёшка Дженкинса «в раздевалку» отправила подмосковных баскетболистов на перерыв в более-менее хорошем расположении духа. Однако «Химкам» понадобилась ещё почти четверть, чтобы найти себя.



За полторы минуты до конца третьего игрового отрезка россияне вдруг опомнились и включили скорости. Результат не заставил себя ждать, и за оставшееся до последнего перерыва время «Химки» смогли превратить отставание в несколько точных владений в аналогичное преимущество. Рывок успокоил Джеймс Белл уже в начале последней четверти, однако его трёх дальних попаданий было достаточно лишь для того, чтобы держаться вровень с гостями.



И у «Будучности» получалось шагать вровень: одинаковые цифры на табло горели вплоть до самой концовки, пока «Химки» не разбудил Стефан Маркович. Серб попал издали за 45 секунд до финального свистка, превратив «-1» в «+2». При этом переломной стала не сама трёшка, а та уверенность, с которой игрок решился на бросок и попал.

Это деморализовало «Будучность» настолько, что после тайм-аута черногорцы потеряли мяч, а затем сфолили на Джордане Микки, который попал с нарушением правил. Всё стало понятно, и расстроенные хозяева для верности ещё раз отдали мяч в руки соперникам. Довершил их беды Ди Бост, который плевать хотел на концовку мира и дружбы и, будучи неприкрытым, пальнул из угла. Теперь, если судить по счёту, может показаться, что у «Химок» в этой встрече было не так уж и много проблем.

А они были. И будут, потому что жёлто-синих 22 февраля на очереди греческий «Панатинаикос» — прямой конкурент за место в восьмёрке сильнейших. Матч пройдёт в Афинах.