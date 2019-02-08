Плотная защита и мудрое нападение. ЦСКА vs «Реал» — в цитатах

Московский ЦСКА дома обыграл «Реал». Эта победа позволила команде Димитриса Итудиса обогнать королевский клуб в турнирной таблице Евролиги и подняться на второе место. После игры своими мыслями и эмоциями поделились главный тренер армейцев, игроки и… известный автогонщик.

Димитрис Итудис, главный тренер ЦСКА

— Мы сегодня добились очень важной победы. Игра против действующих чемпионов была интересная, как мы и ожидали. Было очень приятно играть в полном зале, спасибо болельщикам, которые сильно помогли нашим игрокам.

Да, в концовке игра могла пойти по любому сценарию. Но мы плотно сыграли в защите и мудро действовали в нападении, атакуя слабые стороны «Реала». В третьей четверти мы совершили просто огромный камбек, когда набрали 30 очков, потому что во второй у нас был ужасный процент попаданий. При этом мы верили, что сможем изменить ход матча.



Уверенно переиграли испанцев на подборах, хотя у них очень габаритная команда. Но нам удалось взять на их щите почти столько же отскоков, сколько они сами на своём. Мы, конечно, хотим улучшить процент попаданий, но тот факт, что мы так сильно поддерживаем своих снайперов игрой в «краске», дорогого стоит.



Если говорить отдельно об игроках, то радостно, что все, кто появлялся на паркете, принесли пользу. Боломбой, например, взял два важных подбора в нападении, Хайнс укрепил защиту и взял четыре отскока на щите «Реала». В последние два месяца мы видим другого Хэкетта. Наконец-то вернулся Хиггинс, который добавил нашей игре качества, а также он помогает команде вне паркета. Для этой победы он сделал многое. Если посмотреть в статистику, то можно увидеть, что больше всего времени на паркете провёл Алек Питерс — он не набрал много очков, но хорошо защищался, подбирал в нападении, заставлял соперников фолить на себе и одним только своим присутствием удерживал игроков защиты на периметре.

ЦСКА опять сильнее «Реала». Даже скучно Кори Хиггинс вернулся, Нандо де Коло никуда и не уходил.

Мы уже второй раз обыгрываем «Реал» и занимаем теперь вторую строчку. Но при этом мы понимаем, что Евролига — очень конкурентный турнир.

Дэниел Хэкетт, защитник ЦСКА

— Отличный вечер! Должны сказать большое спасибо нашим болельщикам, потому что мы чувствовали их энергию. Было очень круто поиграть в такой атмосфере. Когда ты играешь такие «большие» матчи дома, то чувствуешь необходимость побеждать. Это может вылиться в ненужную спешку, но мы сохраняли спокойствие и в третьей четверти переиграли «Реал».



В первой половине мы много теряли мяч, совершали невынужденные ошибки, из-за чего создали себе проблемы — «Реал» вошёл в ритм и набирал лёгкие очки. Во второй половине нам удалось выпрыгнуть из этой ямы. В первую очередь, за счёт наших «больших» — Питерса, Хайнса, Боломбоя, Хантера. Даже Клайберн многое дал нам на подборе. Это всё давало нам дополнительные владения в атаке. Мы совершили несколько бросков и вернули игру в то русло, в которое хотели. В последней четверти мы просто хотели закончить матч так, как нам было нужно.

Никита Курбанов, форвард ЦСКА

— Несмотря на то, что у «Реала» много габаритных центровых, нам удалось выиграть отскок. Возможно, это было одним из ключевых компонентов победы. В концовке мы грамотно провели защиту: когда была возможность сфолить, мы сфолили, а к броску были готовы и заставили «Реал» атаковать из тяжёлого положения. Я был спиной к мячу, лицом к нападающему, и поэтому не видел момент броска. Когда повернулся, мяч уже уходил в аут.

В первой половине мы много теряли мяч, совершали невынужденные ошибки, из-за чего создали себе проблемы — «Реал» вошёл в ритм и набирал лёгкие очки. Во второй половине нам удалось выпрыгнуть из этой ямы.

Может, удача была на нашей стороне. Мы знали, как играет «Реал», как они могут одним дальним бросков перевернуть ход матча. Надо было держать концентрацию, чтобы не дать им забить какой-нибудь сумасшедший трёхочковый бросок.

Отсутствие Йюлля и Томпкинса? Тяжело сказать, насколько это повлияло на игру. У испанцев отличный состав вне зависимости от того, кто не может играть. У них могли и другие два игрока выбыть из ротации по каким-то причинам, «Реал» останется «Реалом». Понятно, что Йюлль и Томпкинс — весомые игроки в системе клуба, но состав достаточно сильный, и не скажу, что без этих двух игроков команда выглядит слабее.



Мы рады, сегодня можно радоваться. Но впереди ещё большая часть сезона, сложные матчи, скоро с УНИКСом играть. Поэтому эмоции сохраняем, чтобы продолжать побеждать.

Сергей Сироткин, автогонщик SMP Racing

— На самом деле, мне на баскетболе понравилось гораздо больше, чем я ожидал. До этого я никогда не был на матчах, а тут оказался на такой интересной игре. Соперники были очень равны по силам, борьба была очень интересная. Я не так сильно разбираюсь в баскетболе, но даже я смог ощутить этот прессинг, то, что все играли на пределе. Было очень приятно побывать здесь.

— Как представитель королевских гонок, случайно не болели за королевский клуб?

— Я же не следил за этим. Дело не в том, что я болею за какой-то клуб, а в том, что я в принципе ни за кого не болею в баскетболе. Но теперь, после этого матча, думаю, что я с большим буду следить за успехами этой замечательной команды, да и в целом за этим видом спорта. Спасибо большое ЦСКА, что позвали меня посмотреть интересную игру. Как я сказал, мне понравилось гораздо больше, чем ожидал.