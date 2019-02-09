Дэвис остался в «Пеликанс». Его агент-засранец облажался

Дедлайн обменов в этом году был особенно жарким, команды провели немало интересных обменов, в которых принимали участие звёзды — как реальные, так и потенциальные. Но баскетбольная общественность всё равно ждала развития одной конкретной истории. Болельщики включали оповещения о новых твитах от Эдриана Войнаровски и Шамса Чарании лишь для того, чтобы увидеть имя определённого игрока.

И это имя все-таки появилось за пять минут до «часа икс».

«Энтони Дэвис останется в Новом Орлеане минимум до лета», — вот и всё, чего дождались фанаты.

Кто куда? Последний день обменов в НБА приближается! 7 февраля в НБА закроется трансферное окно. Пришло время поговорить о самых вероятных и не очень, но уж точно громких обменах в лиге.

То, что история Дэвиса и «Пеликанс» закончится именно так, можно было понять ещё в сентябре. Рич Пол заимел в баскетбольных кругах славу эдакого «Мистера Вульфа», номер которого ты не набираешь, когда у тебя все хорошо. Это кризисный менеджер, который специализируется как раз на создании кризисов, из которых извлекает максимум пользы.

Он был агентом Эрика Блэдсоу, который устраивал демарши в «Финиксе», отказываясь общаться с представителями клуба, выторговывая себе новый контракт.

Он был агентом Тристана Томпсона, который выкручивал руки руководству «Кливленда», срывая подготовку команды к сезону, пока не получил свои деньги уже почти перед стартом регулярного чемпионата.

Он был агентом Джей Ар Смита, который делал практически то же самое, только годом позже.

Он был агентом Джона Уолла, который был недоволен своим положением в «Вашингтоне», считал, что его недостаточно ценят, а потому начал угрожать требованием обмена, пока ему не выписали худший контракт в истории.

Он был агентом Нерленса Ноэля, который отказался от $18 млн в год от «Далласа» и требовал баснословных денег.

С последним получился провал, но это должно было только научить ушлого агента, сделав его ещё опаснее. Во всех остальных случаях, его клиенты добивались своего, и всегда процесс переговоров проходил тяжело, с отключением телефонов и шантажом всем, на что можно было давить. Такого человека специально приглашают именно для таких случаев. Он не боится запачкать руки и ввязаться в грязную игру, если это принесет результат.

Протекторат Леброна Джеймса не позволяет клубам отвечать достаточно агрессивно и предпринимать какие-то радикальные шаги к клиентам Пола. Никто не хочет портить отношения самым влиятельным баскетболистом мира, а потому и с его агентом тоже.

И вот снова начинается осень, близится старт сезона, когда становится известно, что Энтони Дэвис становится клиентом агентства Klutch Sport Group, главной которого является Пол. Игрок поспешил с заявлением о готовности покорять новые вершины с командой, а смена агента ничего не значит. Но у этого события был явный подтекст.

Протекторат Леброна Джеймса не позволяет клубам отвечать достаточно агрессивно и предпринимать какие-то радикальные шаги к клиентам Пола. Никто не хочет портить отношения самым влиятельным баскетболистом мира, а потому и с его агентом тоже.

Энтони Дэвису не повезло стать частью одной из самых бедовых франшиз в лиге. Долгие годы баскетболист ждал, когда же у него появятся достойные партнёры для решения серьёзных задач. И обмен Демаркуса Казинса казался именно той переломной точкой, когда у команды должны были налаживаться дела. Два звёздных «больших» при поддержке снова здорового Джру Холидэя и харизматичного Рэджона Рондо обязаны были выстрелить.

Но всё вышло не совсем так. Поначалу вся эта затея казалась дико интересной. Игру «Пеликанс» нельзя было назвать баскетболом «двух башен», поскольку и Казинс, и Дэвис не являлись классическими центровыми. Смесь габаритов, навыков владения мячом на уровне защитников и поставленного броска делала их уникальным дуэтом, от которого просто невозможно было защититься. Но травма Демаркуса перевернула всё с ног на голову. И пусть результаты пошли только в гору. И пусть Энтони выдал роскошную вторую половину сезона, став одним из кандидатов на MVP. И пусть команда дошла до второго раунда, уступив только будущим чемпионам. Важно другое.

Травма Казинса перечеркнула все его надежды на максимальный контракт, который был фактически у него в кармане. «Новый Орлеан» предложил ему только $40 млн на два года, что не устроило баскетболиста, и он ушел, чтобы всплыть в «Голден Стэйт», заставив схватиться за голову многих болельщиков.

Это событие не посеяло зерно разочарования в душе Дэвиса. Просто потому что там уже давно росла и крепла целая секвойя, а ситуация с Казинсом стала лишь последней каплей, которая щедро сдобрила это дерево, и оно начало расти так активно, что держать всё это в себе уже не было сил. Несмотря на то, что с игровой точки зрения Энтони лучше выглядел уже без Демаркуса, игроки сильно сблизились и получали настоящее наслаждения от совместной работы.

Гид по обменам в Восточной конференции Харрис в «Филадельфии», Газоль в «Торонто», бездействующий «Бостон» и многое другое.

Дэвис никогда не был человеком, который стремится быть в центре внимания. Казинс же был полной его противоположностью, давая своему партнёру именно то, что ему было нужно. Энтони — это один из лучших баскетболистов поколения с характером второй скрипки. Он не хочет быть лидером и вожаком. Он удобно устроился в тени Демаркуса, позволив ему доминировать на паркете, а заодно и принимать на себя ударную дозу восхищений и критики.

Нечто подобное происходит и в «Оклахоме», где Расселл Уэстбрук с готовностью принимает на себя весь поток негатива, позволяя Полу Джорджу комфортно себя чувствовать и показывать свой лучший баскетбол.

И вот Дэвис снова оказался перед необходимостью впрягаться в роль человека, на которого обращены все взгляды и от которого все ждут решений. Баскетболист просто не выдержал и взял ситуацию в свои руки. Он всё ещё остается неконфликтным человеком и сам скандалы провоцировать не умеет. И тут на горизонте возник человек, который чувствует себя в этих аспектах как рыба в воде.

Именно Рич Пол объявил о желании Дэвиса сменить обстановку и именно он превратился в уста баскетболиста, которые делают все официальные заявления. Сам Энтони абсолютно пропал с радаров, ему осталось только ставить лайки в «твиттере». Всё остальное говорил Пол.

Естественно, когда речь заходит о деятельности Klutch Sport Group, сразу возникает вопрос, насколько это выгодно Леброну. И в истории с Дэвисом руку Джейса также можно рассмотреть весьма отчётливо: требование обмена всплыло именно зимой, когда на игрока не мог претендовать главный конкурент «Лейкерс» в лице «Бостона». По правилам Коллективного соглашения, команда не может выменивать двух игроков на контрактах «назначенных новичков», а «Селтикс» годом ранее уже выменяли Кайри Ирвинга на таком контракте.

Оперативно появилась и новость о том, что баскетболист готов продлить отношения только с очень ограниченным кругом команд. Но лучшее предложение было на руках только у «Лейкерс».

Однако в дело неожиданно вмешалось руководство клуба. Здесь стоит отметить, что в самой организации сейчас далеко не всё в порядке (и это тоже могло быть частью мотивации Дэвиса). Многолетний владелец команды Том Бенсон скончался в марте прошлого года в возрасте 90 лет. Его вдова заявила, что не собирается продавать клуб, но интерес к баскетбольной команде, в отличии от футбольной, сильно упал. «Пеликанс» и так являются самой дешёвой командой НБА, а теперь ещё и не стало человека, который считал этот клуб своим детищем. Руководство хочет просто поддерживать интерес зрителей, на спортивные результаты тут всем плевать.

Потому можно предположить, что генеральный менеджер Делл Демпс был бы только рад взять пакет «полцарства», который предлагали «Лейкерс». Коллектив из Лос-Анджелеса был готов расстаться с шестью игроками, включая лучших молодых талантов Болла, Ингрэма и Кузму, а также несколькими пиками ради такого обмена. Но каждое новое предложение было последовательно отклонено с требованием добавить больше и больше.

В конечном итоге, калифорнийцы не выдержали и прервали переговоры после требования включить в пакет шесть-восемь пиков. Тут же Брайан Уиндхорст, являющийся одним из приближенных Леброна, высказал мнение, что «Пеликанс» и не собирались принимать предложение «Лейкерс» и хотели просто испортить химию в раздевалке соперника.

Вполне вероятно, что так и было. Болл, Ингрэм и Кузма безусловно талантливы и не раскрыты до конца, но никто из них не выглядит суперзвездой даже в перспективе. А значит и интерес к клубу они вряд ли смогут удержать даже в будущем, не говоря уже сегодняшнем дне. Руководство клуба могло бы не устоять, получи оно реально очень щедрое предложение (всё те же игроки и море пиков), но в таком пакете действительно не было того, что могло бы спасти франшизу, находящуюся на грани краха.

Потому неудивительно, что обмен все-таки не состоялся, несмотря на все старания Пола и его агентства. Летом очередь за Дэвисом будет гораздо длиннее, потому что команды смогут сформировать свои стратегии поведения, поработать на рынке в день драфта и выкатить новые предложения. Вступят в игру и «Селтикс», хотя на их шансы сильно влияет дурная репутация генерального менеджера Дэнни Эйнджа. По словам отца Энтони, он не хотел бы видеть своего сына в клубе, где относятся к игрокам как к вещам, напомним про историю с Айзеей Томасом.

Тем не менее, последнее слово всё равно будет за руководством клуба. Если «Бостон» будет готов сделать интересное предложение даже без гарантии продления контракта от самого баскетболиста, то «Пеликанс» могут согласиться. Джейсон Тэйтум не выглядит лучше любого из пакета «Лейкерс» сегодня, но у него самые большие шансы стать звездой, а в Луизиане сейчас оценивают предложения не столько по суммарному таланту, сколько по потенциалу лучшего исполнителя в пакете.

Выбор между головой и сердцем. Куда уйдёт Энтони Дэвис? Кажется, лидер «Нового Орлеана» может не доиграть сезон в команде.

Это напоминает прошлогоднюю историю с Каваем Ленардом. Ровно те же вводные: игрок, желающий сменить прописку, а также строго ограниченный круг команд, с которыми этот игрок готов остаться в долгосрочной перспективе. Но тогда внезапно появилось «Торонто», где Масаи Уджири оказался готов расстаться с почти легендой клуба даже за год Ленарда без каких-либо гарантий. А ведь на переговоры по Каваю влияло здоровье баскетболиста, в то время как Дэвис полностью здоров (ну, пока, во всяком случае).

Стоит понимать, что масштаб личности действительно сильно меняет положение вещей. Дэвис, как и Кавай годом ранее — это исполнитель из узкого круга звёзд класса А, самая элита. Когда на рынок выходит такой баскетболист, многие команды будут готовы вложиться большими активами даже за один только шанс, что он изменит своё мнение. Прошлым летом Пол Джордж даже не стал разговаривать с представителями «Лейкерс», продлив контракт с «Оклахомой», хотя казалось, что это лишь временная остановка. Уже этим летом по схожему пути может пойти упомянутый Ленард, и руководство «Торонто» делает всё, чтобы так и было.

Баскетбол НБА построен на риске и оценке шансов. Такие баскетболисты, как Дэвис, дадут больше шансов на успех, чем десять Крисов Миддлтонов. Потому клубы готовы рисковать ради таких исполнителей. Если Кавай всё-таки останется в Канаде, то Уджири снова будет готов отдать всех, кроме Ленарда, за год Дэвиса. То же самое и в «Милуоки» (кроме Янниса), в «Денвере» (кроме Йокича), в «Хьюстоне» (кроме Хардена) и так далее. Симмонс, Бил, Митчелл, Макколлум, Капела, Лоури — никто не застрахован от того, чтобы стать ценой за получение шанса попытать счастья с Дэвисом.

Рич Пол (и его протектор) попытались провести блицкриг, посеяв хаос и рассчитывая на то, что руководство не самой успешной организации запаникует и примет нужное решение. Именно потому запрос об обмене поступил всего за полторы недели до дедлайна. Это достаточно, чтобы провести переговоры в несколько кругов, но недостаточно, чтобы осознать масштабы потенциальной выгоды.

Время было не на стороне команды Дэвиса, и именно с этим, судя по всему, они и не рассчитали. «Пеликанс» фактически вышли из переговоров еще 5 января, задолго до самого дедлайна. Если бы бомба с запросом взорвалась немного позже, вероятно, шанс на необдуманное решение был бы выше. Но чем дальше, тем больше боссы клуба осознавали, что летом они могут получить больше.

И это снова напоминает ситуацию с Каваем, даже «Лейкерс» на месте. Там тоже окружение игрока пыталось форсировать обмен сразу после открытия рынка по заниженной цене, оперируя фактом того, что баскетболист не хочет играть больше нигде, и никто за год его выступлений больше не даст. Но «Спёрс» упирались, точно так же требовали больше и больше, появились новости о готовности других команд забрать Ленарда даже без гарантий продления, на авансцену вышел Уджири с Дерозаном и Кавай уехал покорять Канаду.

Нечто похожее будет происходить и этим летом, даже в большем масштабе. Если «Торонто» год назад отдал полноценного «оллстара» за год игрока, которого никто не видел и по здоровью которого были большие вопросы, что тогда будут готовы отдать за год Дэвиса, которого «Пеликанс» всё-таки решили вернуть в ротацию на остаток сезона и который находится на пике формы?

На Западе даже есть аналог «Торонто», команда, которая регулярно отлично выглядит в регулярке, но так же регулярно упирается в свой потолок в плей-офф, а её лидеры проваливаются. Да, речь о «Портленде», который может пойти в разнос и попытаться взорвать всё, бросив в ход даже Лилларда. Тем более, на фоне слухов о возможной продаже клуба и переезде его в другой город. Тут уже даже сам Дэмьеан не будет связан никакими нитями, которые связывали его с городом или усопшим владельцем.

Именно такого предложения будут ждать в Луизиане.

А Леброну пока остаётся только выбирать Дэвиса в свою команду на Матче всех звёзд под смешок Янниса.

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