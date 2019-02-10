Два капитана в одном. Фридзон приедет в Химки в форме «Локо»

Капитан «Локо» стал звездой в «Химках». Теперь он вернётся на родную площадку, чтобы победить тех, за кого играл много лет.

«Химки» и «Локомотив-Кубань» ещё не играли друг против друга в нынешнем сезоне. Потому их первая встреча настолько ожидаема среди болельщиков. Главный вопрос — примет ли участие в матче главная звезда жёлто-синих Алексей Швед, восстанавливающийся после перелома мизинца.

Травма Шведа случилась в конце ноября, но до сих пор защитник не провёл ни одной игры. Подробности восстановления не раскрываются, но и так понятно, что в этом процессе не всё так просто. Тем не менее, «Химки» за это время успели не только поменять тренера (на место Георгиоса Барцокаса вернулся Римас Куртинайтис, работавший в клубе пять лет), но и перестроить свою игру.



Главное — теперь в «Химках» очки набирают все выходящие на паркет. Каждый чувствует ответственность, и это приносит результат. Вопросов к невероятным способностям Шведа не было и не может быть. Защитник порой устраивает настоящие цирковые представления, делая зрителей даже из соперников. Но, к примеру, в последнем матче Евролиги против «Будучности» Куртинайтис выпускал на паркет девять баскетболистов, каждый из которых провёл в игре более 15 минут. Только Тони Крокер набрал два очка, тогда как все остальные перешагнули отметку в пять баллов.

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«Химки» не так давно проиграли в гостях «Зениту», но это не повлияло на их вторую строчку. УНИКС приблизился вплотную, но казанцам играть против ЦСКА. В случае положительного результата подмосковный клуб укрепит позиции, «забронировав» за собой второе место.



Главной движущей силой для «Химок» сейчас является Джордан Микки. В то время, как Алексей Швед продолжает восстанавливаться, а другой лидер Энтони Гилл из-за проблем со спиной выбыл до конца сезона, американец цементирует оборону и сметает оппонентов в нападении. Очень хорошо мощь Микки на себе ощутили игроки «Будучности», которым он отгрузил 25 очков (семь из девяти двухочковые и два из трёх издали) менее чем за 20 минут.

«Локомотив» не так давно проиграл ЦСКА, не показав в нападении никакой конкретики. Армейцы подавили железнодорожников, позволив набрать лишь 57 очков. Однако Владимир Йованович сумел перестроить игру своей команды, и уже в следующей игре Еврокубка против «Скайлайнерс» краснодарцы во всех смыслах разорвали гостей из Германии.

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Итоговая победа с разницей 26 очков не должна опьянять: «Локо» по-прежнему нестабилен, но в состав наконец вернулся французский центровой Мустафа Фалль. 218-сантиметровый гигант должен добавить в «краске» мощи, которой так не хватало красно-зелёным. Тренер Йованович не так давно сетовал на то, что, играя «маленьким» составом, его команде фактически приходится драться, а не играть в баскетбол. Возвращение Фалля может развязать руки сербскому коучу в тактическом плане.



Если говорить о лидерах «Локо», то в каждом матче это может быть разный игрок. С одной стороны, это плюс, ведь соперник вынужден концентрироваться сразу на всех. Но с другой, это говорит и о нестабильности тех самых лидеров. Понитка, Хвостов, Кулагин могут «взорваться» в любую секунду и повести за собой.



Конечно, отдельных слов заслуживает возвращение Виталия Фридзона в Подмосковье. Капитан «Локомотива» стал звездой именно в «Химках», и это будет его первое появление на химкинском паркете в форме краснодарской команды.