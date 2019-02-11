Прифтис > Итудис. Бой двух Димитрисов остался за Казанью

Казанский УНИКС ведёт с «Химками» ожесточённую борьбу за второе место в турнирной таблице. В этом свете встреча с ЦСКА — так себе подмога, но и подмосковный клуб в то же время не прохлаждался и принимал дома краснодарский «Локомотив-Кубань». В чемпионате совсем скоро грядёт небольшой перерыв, связанный с матчами сборных, и сразу две топ-встречи должны были чуть чётче обозначить расклад сил.

УНИКС традиционно плохо играет против ЦСКА. Российских клубов, которые играют против красно-синих хорошо, не существует в принципе, но казанцы не побеждали армейцев уже два с половиной года, в то время как остальные команды из верхней части таблицы более-менее раз в сезон ЦСКА обыгрывают. Да и мы все помним, какие геройства Артурса Милакниса понадобились казанцам в 2016 году, чтобы вырвать у армейцев одну встречу в финальной серии, — град таких трудных трёшек случается раз в 10 лет.



К очередной встрече с казанцами москвичи подошли в хорошем состоянии, Димитрис Итудис ещё перед игрой с «Реалом» несколько раз говорил, что у клуба сейчас «хороший момент». В общем-то, сам матч с Мадридом это подтвердил. Но и хозяева не должны были дать себя в обиду: в Единой лиге они чувствуют себя неплохо, а в Еврокубке, выиграв свою группу, так и вовсе считаются фаворитом в четвертьфинальной серии с «Локомотивом». Команда Прифтиса ещё как на ходу.

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Первая половина матча получилась такой противоречивой, что казалось, будто в одном из тайм-аутов команды просто поменялись формой.

Семь минут хозяева играли ещё терпимо: они старались бегать в быстрые отрывы, с переменным успехом боролись на подборе. А вот потом — как отрезало. К концу первой десятиминутки Нандо де Коло завершил 10-очковый личный спурт, и не успел УНИКС опомниться, как уже проигрывал почти двукратно. Итудис выпустил на паркет Боломбоя, Ухова и даже дёргал со скамейки Лопатина, но тот выйти так и не успел.



Ещё хуже для УНИКСа всё стало во второй четверти: ЦСКА стремительно бежал в «транзишн», почти перестал терять мяч, а Боломбой получил вид на жительство в «краске» соперника. За игроками на дуге казанцы тоже не успевали, и Кори Хиггинс двумя точными залпами сделал преимущество армейцев двукратным. Прифтис затребовал второй тайм-аут.



Доподлинно неизвестно, что именно грек говорил в этом минутном перерыве, но многие европейские специалисты с удовольствием взяли бы у него мастер-класс. За четыре минуты после тайм-аута ЦСКА не набрал ни одного очка, а вдохновленный Рэймаром Морганом рывок распространился на вторую половину игры и остановился на отметке 17-0, когда УНИКС уже вёл в счёте.

«Первая половина матча получилась такой противоречивой, что казалось, будто в одном из тайм-аутов команды просто поменялись формой».

ЦСКА включил скорости, в такой игре комфортно чувствовал себя Андрей Воронцевич. Хозяева стали торопиться и нередко бросали неподготовленно. Ещё целую четверть армейцы уверенно обороняли вновь добытое преимущество в две-три атаки.

Но потом Казань начисто переиграла Москву. В менее результативном баскетболе УНИКС чувствовал себя относительно спокойно, в то время как ЦСКА нервничал. Прифтис отправил свою команду прессинговать соперника на чужой половине площадки, и это тоже принесло плоды — команда из столицы Татарстана догнала красно-синих за восемь минут до конца основного времени.



Поначалу казалось, что армейцев может в одиночку вытащить Хиггинс, проходы которого долгое время оставались неразрешимой загадкой для обороны хозяев. Однако у ЦСКА блистал он один, а у казанцев — более-менее весь бэккорт. Впрочем, был у него и предводитель: Пьеррия Хенри, проваливший начало встречи, в последней четверти вошёл во вкус и не знал пощады. В это же время заработала защита УНИКСа, которая не только брала гостей в «бутерброд», но и вынуждала его атаковать все 24 секунды.



Пока Итудис танцевал в своей зоне марлезонские балеты и не понимал, зачем судьям свисток, казанцы повели «+5» за полторы минуты до конца. С ответственной миссией спасать фаворита вышел де Коло, но француз смог лишь подарить армейским болельщикам надежду на камбек. Не более.



Окончательно интригу в этой встрече убил Морган, который после дальнего промаха Смита взял подбор в нападении и добавил с фолом. Итоговый счёт — 71:68 в пользу УНИКСа.

У Моргана к финальной сирене насобирался дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов.



Прифтис выигрывает у Итудиса свой первый матч, а УНИКС всерьёз вознамерился подвинуть «Химки» со второго места в турнирной таблице Единой лиги ВТБ. Пикантности этой ситуации придаёт то, что уже через неделю казанцы сыграют дома с химчанами. Будь на нашем месте Пятачок, он бы выдал что-то вроде такого: «Кажется, круть начинается».