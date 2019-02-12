Апсет в Казани. УНИКС догнал и перегнал ЦСКА

Команда Димитриса Прифтиса обосновалась на второй строчке в турнирной таблице и на следующей неделе может закрепить успех в игре с «Химками»

Димитрис Итудис и его ЦСКА приехали в Казань в ранге непререкаемого фаворита. И на протяжении первых полутора четвертей у коуча «армейцев» было достаточно поводов показывать большой палец.

Красно-синие с самого начала ошарашили соперника. Когда гости повели «+15» в середине второй четверти, казалось, что можно было тушить свет.

Под щитами у ЦСКА царствовал Джоэл Боломбой. Парадоксально, но это даже больше касалось игры в нападении, где центровой «армейцев» с завидным постоянством снимал чуть ли не все отскоки.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Но за четыре минуты до окончания второго игрового отрезка всё кардинально изменилось. Вдохновлённый Рэймаром Морганом рывок позволил УНИКСу вернуться в игру и уйти на большой перерыв, имея всего четыре очка отставания.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Болельщики тоже поняли, что надо поднажать, и неистово поддерживали свою команду. В принципе, Казань всегда хорошо болеет, когда приезжает ЦСКА.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Во второй половине красно-синие предприняли ещё одну попытку убежать в отрыв, но УНИКС далеко соперника не отпустил. Результативная игра Пьеррии Хенри позволила казанцам сначала сравнять счёт, а затем и выйти вперёд.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Спасти гостей пытался Кори Хиггинс, для которого эта встреча стала лишь второй после возвращения на паркет после травмы. Американец блистал, и долгое время управы на него не было решительно никакой. Но в одиночку такие встречи не выигрываются.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

Тот же Хенри в концовке точно завершил несколько атак и не оставил фавориту шанса на то, чтобы затащить УНИКС в напряжённую концовку.

Фото: Ксения Богданова, БК УНИКС

УНИКС побеждает и теперь единолично занимает вторую строчку в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ. Через неделю команде Димитриса Прифтиса играть дома против «Химок».