Хоккей, подвинься! Матч звёзд снова пройдёт на льду

Самые яркие и крупные события Единой лиги ВТБ проходят на больших аренах. Хоккею в это время остаётся только ждать.

Третий матч звёзд Единой лиги ВТБ постепенно появляется на горизонте. Выбраны составы, тренеры, определены участники конкурсов, а организаторы, кажется, уже не сомневаются, что будет аншлаг. Пока все гадают, что нового в этом сезоне будет внутри самого матча, мы постараемся взглянуть на вопрос чуть шире и под другим углом. Потому что это самое «новое» уже известно — арена.

ВТБ Арена — локация для баскетбола относительно новая. Почему относительно? Да потому, что ещё в далёкие советские годы вокруг стадиона «Динамо» располагалось много уличных баскетбольных площадок, где собиралось внушительное количество поклонников этого вида спорта.

Про футбольный стадион и говорить нечего. Это легендарное место, которые пережило войну, особенно охранялось и почиталась каждым членом огромного динамовского общества. На этом стадионе великий Лев Яшин творил историю, меняя игру футбольных вратарей на следующие десятилетия. И даже знаменитый матч в сказке про «Старика Хоттабыча» проходил именно на стадионе в Петровском парке.

Москва готова к баскетболу. Матч звёзд добрался до столицы Арена есть, формат отточен, Каста поёт, Ургант ведёт.

Первые концерты зарубежных музыкальных звёзд также проходили на динамовской арене, удобно расположенной недалеко от центра столицы. Deep Purple и Майкл Джексон отметились выступлениями в 1996 году, собрав аншлаги. И вот теперь в 2019-м стадион «Динамо» после 10-летней реконструкции вновь готов заявить о себе, но теперь ещё с большим размахом.

Футбольный стадион реконструировали, и делали это долго. Замысел был грандиозен и мудрён. Кризис, обернувшийся обвалом рубля, не способствовал ускорению стройки. Сроки сдвигались, строители искали альтернативы, но от замысла не отказались. Так непросто рождалась самая современная арена России. К футбольному клубу под крышу «забрались» ещё и универсальная арена для концертов, хоккея и баскетбола, а также… торговый центр.

Арена открылась в конце 2018 года ледовыми шоу, а после праздников первые матчи регулярного чемпионата КХЛ на ней провело хоккейное «Динамо». Футболисты ждут своей очереди — матч со «Спартаком» намечен на 10 марта. Матч звёзд Единой лиги ВТБ станет первым в своём роде. Но руководство лиги, взвесив все риски, приняло решение проводить. Тем более, опыта переформатирования арен подобного уровня у него (руководства) хватает с избытком.

Два года назад, февраль 2017 года, Сочи. Тогда казалось, что рисковая затея Единой лиги может обернуться провалом. Сочи, в котором нет и не было баскетбольной команды? Серьёзно? Там на хоккей не всегда удаётся собрать народ, а ведь на этой арене был олимпийский турнир. Но всё получилось круто. Собственно, именно тогда окончательно были посрамлены все скептики, утверждавшие, что «у нас никогда не смогут как за океаном». Смогли так, что до сих пор вспоминают.

Фото : Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

Санкт-Петербург, прошлый год. «Юбилейный» «обаскетболился» из-за «Зенита», который проводил там свои домашние матчи. Но арена от того хоккейной быть не перестала и даже принимала за год до МВЗ чемпионат мира в этом виде спорта.

Сказать, что был аншлаг, — не сказать ничего. Аншлажище! Каждый сантиметр уютной арены был занят. С сочинским форматом решили ничего не придумывать, лишь заменив одного известного рэпера на ещё более известного.

Фото : Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

На самом деле, в Москве в прошлом году также было большое баскетбольное событие. «Финал четырёх», прошедший на хоккейной арене (которая сейчас называется «ЦСКА Арена»), перед самым началом футбольного ЧМ. Событие не предполагало большой развлекательной части, но финальный день получился интересным со спортивной точки зрения. Было атмосферно.

Фото : Ирина Сомова, Единая лига ВТБ

Сейчас новая арена и новые ожидания от одного вечера. Это словно та самая огромная вечеринка, к которой все готовятся и ждут, а после обсуждают целый год. И, конечно, очень важно, в каком месте она проходит. Не даром наша поговорка гласит, что встречают в нашей стране всегда по одёжке.