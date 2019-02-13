Пакостник Дончич. Словенец стянул на себя всё внимание в НБА

Все вокруг начинают разговоры об НБА со слов: «А вот Дончич…».



Особенно сильно страдает первый пик минувшего драфта. Деандре Эйтону не позавидуешь. Во-первых, он попал в «Финикс», что уже само по себе грустно. Во-вторых, идёт аккурат вторым после Трэя Янга, на кого великолепие Дончича рикошетит пулями критики. Вернее, достаётся их клубам, которые имели возможность взять Луку, но сделали другие ставки («Сакраменто» в кои-то веки успешны, потому их не трогают). И успешный сезон словенца накладывает дополнительную ответственность на Деандре и Трэя. Они обязаны быть настолько же хороши, но они играют в перестраивающихся коллективах, и к ним хватает претензий.



Буквально сегодня у Эйтона слегка сдали нервы, когда его в очередной раз спросили про защиту.



«Я устал слышать это. Я прошёл через это в колледже и прохожу через это в НБА. Я не знаю, что вы, ребята, от меня хотите. Мой рост 7’1, и я защищаюсь против разыгрывающих. Я не понимаю, что ещё должен вам продемонстрировать. Я защищаюсь на периметре, бегаю за защитниками через заслоны, я размениваюсь на пик-н-роллах, будучи семифутером. При этом я должен защищать кольцо. Я люблю защиту. Я всегда выкладываюсь в защите. Мне нравится видеть, что мой оппонент выглядит плохо», — разразился тирадой центровой.



После паузы он ещё раз акцентировал внимание на том, что действительно любит защиту.

Игрока можно понять. На самом деле, он проводит очень хороший сезон. По большому счёту, он едва ли не единственный, к кому нет особых претензий в составе этих «Санс». Он лидирует в команде по показателю Win Shares, демонстрируя отличную эффективность в свои минуты, что сложно сделать в настолько сливающей команде.

Начало сезона вышло для Эйтона действительно далеко не лучшим, но это нормально для 20-летнего парня, проводящего первые игры в НБА. Он много ошибался сзади и был далеко не самым качественным исполнителем в атаке. Но ты будешь успешен в этой лиге, если ты готов работать.



Сейчас Деандре вышел на очень качественный уровень на обеих сторонах площадки.



Он дико хорош практически во всём, что касается атаки. Он даёт 1,026 очка за владение в посте, 1,201 очка при розыгрыше пик-н-ролла, 1,28 очка в рывках к кольцу и 1,429 очка в быстрых отрывах. Согласно статистике Synergy Sports, эффективность всех этих элементов в исполнении Эйтона колеблется в оценках от «очень хорошо» до «превосходно».



По своему атакующему арсеналу он сейчас напоминает Ламаркуса Олдриджа. Оба игрока львиную долю времени проводят в посте, оба входят в десятку игроков, чаще всех использующих броски крюками, а их броски с разворота выглядят как братья-близнецы из индийских фильмов (если бы на бросках могли быть родимые пятна, они бы там были).

«Я хотел, чтобы все увидели лоу-пост бомбардира, но я должен работать над своим броском с 17-20 футов, чтобы мой джампер также начали уважать», — говорит Эйтон.



Тот же Олдридж тоже долгое время пытался ломать себя, перестраивая свою игру в угоду современным трендам. В итоге растягивающего «большого» из него так и не получилось. Впрочем, Ламаркуса смена модных веяний в лиге застала в уже солидном возрасте, когда измениться всё ещё можно, но уже очень сложно. Деандре молод и уже начал попадать трёхочковые на тренировках и перед матчами, что можно считать хорошим знаком. В клубе его не торопят и поддерживают в стремлении постепенно расширять радиус своих действий.

В чём Эйтон уже опережает своего коллегу из Техаса, так это в искусстве заслонов. В среднем за игру Деандре делает 4,3 результативного заслона, после которых его команда набирает 9,6 очка, против 4 заслонов и 8,8 очка у Олдриджа. Это важнейший элемент в игре любого современного большого. В былые времена Шакил О’Нил всеми силами старался уйти от черновой работы и отказывался ставить заслоны, считая, что должен помогать своей команде исключительно набором очков. В современном баскетболе это немыслимо, и от качества работы центрового при создании удобных моментов для партнёров часто зависит исход всего матча.



Но особого внимания заслуживает его игра в обороне. Да, он на самом деле хорошо защищается. Слова самого игрока про защиту от пик-н-роллов подтверждает и статистика: центровой «Финикса» позволяет своим оппонентам набирать только 0,809 очка за владение — это четвёртый лучший показатель в лиге среди всех исполнителей, которые защищаются минимум в восьми таких владениях за игру.

А вот с защитой у кольца всё действительно сначала было не очень красиво. Деандре не успевал на подстраховку, терял своих игроков и иногда выглядел нервно, что выливалось в ненужные фолы. Но и здесь всё решилось со временем. Уже к Новому году молодой баскетболист освоился и начал демонстрировать принципиально иной уровень качества.



С 1 декабря Эйтон ухудшает реализацию своих оппонентов под кольцом на 3% и на целых 5,5% уже в 2019 году. Это существенный скачок, учитывая тот факт, что на старте сезона через него соперники попадали свои броски даже выше своего среднего уровня реализации. Текущий уровень всё ещё далек от Руди Гобера или Майлза Тёрнера (лучших рим-протекторов этого сезона), но никто и не требует от Деандре выхода на мощности DPOY прямо сейчас.

Меняется ситуация даже если посмотреть на самый простой элемент обороны — блоки и перехваты. От уровня 0,6 перехвата и 0,8 блока в октябре-ноябре Эйтон вышел на уже вполне приличные 1+1 с декабря по сегодняшний день.



Стоит также отметить, что клуб включил в рацион центрового высокобелковый протеиновый коктейль Rockin' Protein, который он теперь хлещет за обе щеки по несколько стаканов до и после тренировок. Теперь важно проконтролировать этот процесс, поскольку набор мышечной массы влияет на многие аспекты в игре баскетболиста — от нагрузки на ноги до бросковых качеств. Учитывая то, в какой организации он оказался, за него становится немного боязно. Но если в клубе сами задвинули эту идею, то должны же они хоть здесь не облажаться.



Эйтон стал заложником стереотипов о себе. Знания о нём для многих людей ограничиваются теми характеристиками, которые были выписаны ему до драфта. Далее он благополучно пропал с радаров. Смотреть матчи современного «Финикса» не так уж просто даже для преданных болельщиков. Потому можно понять самого Деандре — его продолжают критиковать «по старой памяти» за те аспекты, над которыми он усердно работает и добивается успеха. Скорее всего, так этот сезон и завершится, а уже в следующем у него будет шанс продемонстрировать всё, чему он научился. Стремление к самосовершенствованию у него точно есть, а это главное.

Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о баскетболе.