Без привета с того света. «Химки» не выбрались из бездны в Казани

«Химки» и УНИКС начали спор за привилегию быть первым после ЦСКА в таблице ещё задолго до очной встречи. И казанцы были убедительнее. Во-первых, они обыграли самих армейцев, во-вторых — перечитайте пункт «во-первых», если сразу не осознали важность произошедшего.

«Химки» в свою очередь отдали важнейшие игры «Зениту» и «Локомотиву», после которых растеряли скилл «запугивания одним только именем». Но интригу в предстоящем матче гарантировали нелогичное поражение УНИКСа «Нижнему» и вполне увесистая сотня «Химок» «Автодору».



Пока учёные всего мира изучают детали произошедшего в первые семь минут матча в Казани, ответственно заявляем, что на паркете в тот момент находились две команды. Заметили это не все. Например, УНИКС о присутствии соперника вспомнил после 10 набранных очков, когда судьи остановили игру. Парням потом объяснили, что это Римас Куртинайтис взял тайм-аут, чтобы «выпустить» «Химки» на паркет.



Если без глубоких фантазий, то подмосковная команда ничего не могла придумать ни на одной из сторон площадки и при этом жадно экономила фолы. В итоге кризис дошёл до 16:0. И это было похоже на нокдаун. Клименко очень старался, чтобы получилось эффектно.

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«Химки» от этого наоборот пришли в себя. Вышедший на площадку Микки стал дёргать трёхсекундную зону соперника своими отрывами под щитом. Его активность привела к первым иллюзиям о возможном камбеке. При счете 21:5 УНИКС немного расслабился, промахнулся пять раз подряд и дал сопернику добраться до набранных очков за четверть.

Действительно, то, что происходило в атаке «Химок» в концовке первой десятиминутки, выглядело не так дурно, хоть и однообразно: заброс на Микки под щит, борьба, толкотня и набранные вперемешку со штрафными бросками очки.



Но всё это не приводило к уменьшению отставания. Каждый раз, когда «Химки» подбирались к черте «вот сейчас-то мы бабахнем», УНИКС вынуждал соперника на потерю или поспешное решение в атаке. Сам же заработанное владение переводил в набранные очки. Из «10+» химчане до перерыва так и не выбрались, но показали, что все ещё присутствуют в игре. Вторая половина была совсем не лишена смысла.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ

Всерьёз заявить о намерениях выбраться из пропасти «Химкам» удалось лишь в середине третьей четверти. Казанцы перестали интуитивно выходить из-под сдваиваний, а неугомонный Микки продолжал в одиночку тянуть гостей к чему-то, что могло стать легендой. Куртинайтис очень искусно маневрировал временем Джордана на площадке и придерживал его в те моменты, когда команда справлялась без него.

Пять очков Мони сократили отставание жёлто-синих до горячих «-8» и вынудили Прифтиса на вполне вдумчивый тайм-аут. Опасаться тренеру было не за что, нужно было лишь показать команде секундомер и сказать, что игра ещё не закончилась.



Инстинкты у казанцев сработали отменно. На каждый новый всплеск от гостей они моментально отвечали сложными попаданиями от Хенри или Эджима. Великолепен был и Морган (23 очка + 6 перехватов), не собиравшийся отпускать Микки домой топ-скорером матча. Но всё это великолепие блекло на фоне того, как «Химки» раз за разом теряли мяч.



К середине четвёртой четверти они отдали сопернику 23 владения (к сирене — 26), что стало антирекордом сезона в лиге ВТБ. Одним из таких моментов воспользовались Макколлум и Морган, недвусмысленно намекнув Прифтису, что не те иностранцы достались ему из УНИКСа в команду «Звёзд мира» на предстоящий звёздный уикенд.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Единой лиги ВТБ

После перерыва «Химки» действительно играли лучше, но только в защите. Ничего кроме невероятного Микки (21 очко) в Казань они не привезли, а потому ни с чем и уехали. В клатче УНИКС оставлял пробелы для резкого поворота в сюжете матча, но жёлто-синие их не заполнили. На Джордане в «краске» висли сразу по три игрока, так что ни к чему лучшему, чем броски спиной, это не приводило. На дальние попадания в отсутствие Шведа «Химки» надеяться уже перестали (4/16).



Выпад Хенри на пустое кольцо после 15-го перехвата хозяев вернул в реальность даже самых отчаянных мечтателей — 69:56.

«Химки» потерпели три поражения подряд в Единой лиге ВТБ впервые с декабря 2017 года. Неудача с УНИКСом опустила их на четвёртое место в таблице, которое сулит немало проблем на финише регулярного сезона.



Казанцы закрепились на второй строчке и наверняка думают о том, что пауза в Еврокубках и регулярке Единой лиги для них совсем некстати.