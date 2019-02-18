Особая «Каста». Каким мы запомним Матч звёзд Единой лиги

В Москве прошёл третий Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Новая баскетбольная точка на карте столицы, самый крутой ведущий в стране, выступление культовой рэп-группы и, естественно, лучшие баскетболисты лиги.

Это «ВТБ Арена». Домашняя площадка для хоккейного «Динамо» впервые предстала в виде баскетбольной арены. Начало положено. Высокие стандарты поставлены. Кто будет следующим?

Фото: «Чемпионат»

Иван Ургант — это лицо баскетбольного Матча звёзд. Игроки могут получать травмы, не проходить через голосование болельщиков и СМИ, а Иван уже в третий раз выходит на паркет главного мероприятия лиги ВТБ. Стабильность.

Иван Ургант Фото: «Чемпионат»

Чтобы прыгать высоко, этим парням не нужен батут. Каста любит баскетбол и имеет в своём репертуаре одну из самых баскетбольных песен на русском языке: «Хоть я довольно высок по общим меркам, всегда на волосок был от того, чтобы забивать сверху. До кольца достал два раза — аж не верится. Папарацци со двора зовут меня прыгучим перцем».

«Каста» Фото: «Чемпионат»

Летающий леопард — это не фантастика. Талисман лиги легко забивает сверху, попадает с середины и вообще, как и полагается маскоту одной из сильнейших баскетбольных лиг, на ты с лучшей игрой с мячом.

Фото: «Чемпионат»

Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова. Это не «Ледниковый период». Это конкурс бросков сверху. Татьяна Анатольевна эксперт не только в фигурном катании — эстетику полётов игроков она легко поняла.

Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова Фото: «Чемпионат»

Кендрик Перри ростом с обычного школьника. Тем круче смотрятся его данки. Ему почти удалось победить в конкурсе.

Кендрик Перри Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Зайцев в «Химках» получает не так много игрового времени, но насколько круто он может «воткнуть» сверху, все прекрасно знают. Высокие оценки судей позволили ему победить в конкурсе и забрать 500 тыс. рублей.

Вячеслав Зайцев Фото: «Чемпионат»

Нандо Де Коло получил травму и не участвовал в игре. Но само мероприятие пройти без него просто не могло. Один из самых стабильных игроков лиги за последние три сезона. Место француза, кстати, занял другой «армеец».

Кайл Хайнс впервые в жизни попал на Матч звёзд. Пусть не напрямую, но радости капитану ЦСКА это не убавило.

Кайл Хайнс с детьми Фото: «Чемпионат»

Президент РФБ Андрей Кириленко не успел поиграть в Матчах звёзд Единой лиги ВТБ. Но он единственный россиянин, участвовавший в аналогичном мероприятии в НБА. Рядом с экс-звездой «Юты» и ЦСКА — его супруга Мария Лопатова и большой баскетбольный болельщик, бывший президент «Триумфа» Лев Лещенко.

Андрей Кириленко и Лев Лещенко Фото: «Чемпионат»

Сбор средств на лечение ребёнка — трогательная и правильная традиция лиги.

Фото: «Чемпионат»

Олег Окулов впервые руководил командой Звёзд России. Какое-то время коуч «Енисея» вообще оставался единственным россиянином среди всех тренеров Единой лиги.

Евгений Воронов и Олег Окулов Фото: «Чемпионат»

Капитан «Локомотива» Виталий Фридзон — победитель конкурса трёхочковых бросков. Его трёха очень нужна была в концовке матча, но все патроны уже были холостыми.

Сергей Кущенко и Виталий Фридзон Фото: «Чемпионат»

Дмитрий Кулагин отметился роскошным дабл-даблом. К 13 очкам защитник добавил 10 передач.

Дмитрий Кулагин Фото: «Чемпионат»

Серхио Родригес очень хотел закончить матч дальним броском. Не вышло. Но за него это сделал Кендрик Перри. При этом 20 очков Чачо позволили ему стать самым ценным игроком вечера.