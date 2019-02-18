Особая «Каста». Каким мы запомним Матч звёзд Единой лиги

В Москве прошёл третий Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Новая баскетбольная точка на карте столицы, самый крутой ведущий в стране, выступление культовой рэп-группы и, естественно, лучшие баскетболисты лиги.
Это «ВТБ Арена». Домашняя площадка для хоккейного «Динамо» впервые предстала в виде баскетбольной арены. Начало положено. Высокие стандарты поставлены. Кто будет следующим?
Иван Ургант — это лицо баскетбольного Матча звёзд. Игроки могут получать травмы, не проходить через голосование болельщиков и СМИ, а Иван уже в третий раз выходит на паркет главного мероприятия лиги ВТБ. Стабильность.
Чтобы прыгать высоко, этим парням не нужен батут. Каста любит баскетбол и имеет в своём репертуаре одну из самых баскетбольных песен на русском языке: «Хоть я довольно высок по общим меркам, всегда на волосок был от того, чтобы забивать сверху. До кольца достал два раза — аж не верится. Папарацци со двора зовут меня прыгучим перцем».
Летающий леопард — это не фантастика. Талисман лиги легко забивает сверху, попадает с середины и вообще, как и полагается маскоту одной из сильнейших баскетбольных лиг, на ты с лучшей игрой с мячом.
Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова. Это не «Ледниковый период». Это конкурс бросков сверху. Татьяна Анатольевна эксперт не только в фигурном катании — эстетику полётов игроков она легко поняла.
Кендрик Перри ростом с обычного школьника. Тем круче смотрятся его данки. Ему почти удалось победить в конкурсе.
Вячеслав Зайцев в «Химках» получает не так много игрового времени, но насколько круто он может «воткнуть» сверху, все прекрасно знают. Высокие оценки судей позволили ему победить в конкурсе и забрать 500 тыс. рублей.
Нандо Де Коло получил травму и не участвовал в игре. Но само мероприятие пройти без него просто не могло. Один из самых стабильных игроков лиги за последние три сезона. Место француза, кстати, занял другой «армеец».
Кайл Хайнс впервые в жизни попал на Матч звёзд. Пусть не напрямую, но радости капитану ЦСКА это не убавило.
Президент РФБ Андрей Кириленко не успел поиграть в Матчах звёзд Единой лиги ВТБ. Но он единственный россиянин, участвовавший в аналогичном мероприятии в НБА. Рядом с экс-звездой «Юты» и ЦСКА — его супруга Мария Лопатова и большой баскетбольный болельщик, бывший президент «Триумфа» Лев Лещенко.
Сбор средств на лечение ребёнка — трогательная и правильная традиция лиги.
Олег Окулов впервые руководил командой Звёзд России. Какое-то время коуч «Енисея» вообще оставался единственным россиянином среди всех тренеров Единой лиги.
Капитан «Локомотива» Виталий Фридзон — победитель конкурса трёхочковых бросков. Его трёха очень нужна была в концовке матча, но все патроны уже были холостыми.
Дмитрий Кулагин отметился роскошным дабл-даблом. К 13 очкам защитник добавил 10 передач.
Серхио Родригес очень хотел закончить матч дальним броском. Не вышло. Но за него это сделал Кендрик Перри. При этом 20 очков Чачо позволили ему стать самым ценным игроком вечера.