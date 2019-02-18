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Матч всех звёзд Единой лиги ВТБ — 2019. Фотоотчёт

Нандо де Коло
Марат Арасланов
Фото: «Чемпионат»
Особая «Каста». Каким мы запомним Матч звёзд Единой лиги
Москва познакомилась самым ярким баскетбольным мероприятием в стране.
Баскетбол / Единая лига ВТБ

В Москве прошёл третий Матч звёзд Единой лиги ВТБ. Новая баскетбольная точка на карте столицы, самый крутой ведущий в стране, выступление культовой рэп-группы и, естественно, лучшие баскетболисты лиги.

Это «ВТБ Арена». Домашняя площадка для хоккейного «Динамо» впервые предстала в виде баскетбольной арены. Начало положено. Высокие стандарты поставлены. Кто будет следующим?

Фото: «Чемпионат»

Иван Ургант — это лицо баскетбольного Матча звёзд. Игроки могут получать травмы, не проходить через голосование болельщиков и СМИ, а Иван уже в третий раз выходит на паркет главного мероприятия лиги ВТБ. Стабильность.

Иван Ургант
Иван Ургант
Фото: «Чемпионат»

Чтобы прыгать высоко, этим парням не нужен батут. Каста любит баскетбол и имеет в своём репертуаре одну из самых баскетбольных песен на русском языке: «Хоть я довольно высок по общим меркам, всегда на волосок был от того, чтобы забивать сверху. До кольца достал два раза — аж не верится. Папарацци со двора зовут меня прыгучим перцем».

«Каста»
«Каста»
Фото: «Чемпионат»

Летающий леопард — это не фантастика. Талисман лиги легко забивает сверху, попадает с середины и вообще, как и полагается маскоту одной из сильнейших баскетбольных лиг, на ты с лучшей игрой с мячом.

Фото: «Чемпионат»

Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова. Это не «Ледниковый период». Это конкурс бросков сверху. Татьяна Анатольевна эксперт не только в фигурном катании — эстетику полётов игроков она легко поняла.

Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова
Сергей Иванов, Илона Корстин и Татьяна Тарасова
Фото: «Чемпионат»

Кендрик Перри ростом с обычного школьника. Тем круче смотрятся его данки. Ему почти удалось победить в конкурсе.

Кендрик Перри
Кендрик Перри
Фото: «Чемпионат»

Вячеслав Зайцев в «Химках» получает не так много игрового времени, но насколько круто он может «воткнуть» сверху, все прекрасно знают. Высокие оценки судей позволили ему победить в конкурсе и забрать 500 тыс. рублей.

Вячеслав Зайцев
Вячеслав Зайцев
Фото: «Чемпионат»

Нандо Де Коло получил травму и не участвовал в игре. Но само мероприятие пройти без него просто не могло. Один из самых стабильных игроков лиги за последние три сезона. Место француза, кстати, занял другой «армеец».

Нандо де Коло
Нандо де Коло
Фото: «Чемпионат»

Кайл Хайнс впервые в жизни попал на Матч звёзд. Пусть не напрямую, но радости капитану ЦСКА это не убавило.

Кайл Хайнс с детьми
Кайл Хайнс с детьми
Фото: «Чемпионат»

Президент РФБ Андрей Кириленко не успел поиграть в Матчах звёзд Единой лиги ВТБ. Но он единственный россиянин, участвовавший в аналогичном мероприятии в НБА. Рядом с экс-звездой «Юты» и ЦСКА — его супруга Мария Лопатова и большой баскетбольный болельщик, бывший президент «Триумфа» Лев Лещенко.

Андрей Кириленко и Лев Лещенко
Андрей Кириленко и Лев Лещенко
Фото: «Чемпионат»

Сбор средств на лечение ребёнка — трогательная и правильная традиция лиги.

Фото: «Чемпионат»

Олег Окулов впервые руководил командой Звёзд России. Какое-то время коуч «Енисея» вообще оставался единственным россиянином среди всех тренеров Единой лиги.

Евгений Воронов и Олег Окулов
Евгений Воронов и Олег Окулов
Фото: «Чемпионат»

Капитан «Локомотива» Виталий Фридзон — победитель конкурса трёхочковых бросков. Его трёха очень нужна была в концовке матча, но все патроны уже были холостыми.

Сергей Кущенко и Виталий Фридзон
Сергей Кущенко и Виталий Фридзон
Фото: «Чемпионат»

Дмитрий Кулагин отметился роскошным дабл-даблом. К 13 очкам защитник добавил 10 передач.

Дмитрий Кулагин
Дмитрий Кулагин
Фото: «Чемпионат»

Серхио Родригес очень хотел закончить матч дальним броском. Не вышло. Но за него это сделал Кендрик Перри. При этом 20 очков Чачо позволили ему стать самым ценным игроком вечера.

Серхио Родригес
Серхио Родригес
Фото: «Чемпионат»
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