Министр спорта РФ: если бы не фехтование, стал бы баскетболистом

Сборная России готовится сыграть два последних матча отборочного этапа Кубка мира. У команды Сергея Базаревича неплохие шансы поехать в Китай, однако пока наши парни ещё ничего не решили.



В преддверии двух важнейших игр — на выезде с Болгарией и в Перми с финнами — главную команду страны посетили министр спорта РФ Павел Колобков и президент РФБ Андрей Кириленко. «Чемпионат» тоже побывал на встрече.

Павел Колобков: «Важно выиграть первый матч у Болгарии»

— Команда, конечно, немного нервничает, потому что остались две игры завершающего этапа отбора, — рассказывает министр спорта. — Это самые важные игры. У нас есть все шансы отобраться, просто нужно хорошо настроиться. Важно выиграть первый матч у Болгарии, а потом самая ответственная игра против Финляндии. Впрочем, при удачном раскладе к этому матчу может быть уже всё ясно. Не будем расслабляться.



Много травмированных. Плюс к этому наложились игры Евролиги. Эти проблемы длятся уже не первый год. Надеюсь, что у руководителей Евролиги и международной федерации хватит разума сесть за стол переговоров и договориться. Пока это не получается. Это противодействие вредит развитию европейского баскетбола.

В команде много молодых ребят, которых впервые позвали в сборную. Думаю, это будущее нашего баскетбола. Они дышат в спину опытным игрокам. Но я рад, что есть и те, кто давно играет, — и Фридзон, и Воронцевич, и Кулагин.



Потенциально это очень сильная команда. Базаревич ставит им ту игру, в какую сам играл — быстро, интересно, умно. Надеюсь, что он сможет в короткий период времени создать из, по сути, новой команды, конкурентную. Надеюсь на его тренерское мастерство.



А на чемпионате мира, если не будет проблем с составом — выздоровеют Карасёв, Швед, младший Кулагин восстановится, приедет Мозгов, — то команда ещё и усилится.

Андрей Кириленко: «Важно не считать расклады, а концентрироваться на игре»

— Нам предстоят два очень важных матча, на кону попадание на Кубок мира. В команде хорошее, боевое настроение, а визит министра всегда идёт на пользу, ребята чувствуют, что есть поддержка, есть интерес, — берёт слово президент РФБ. — Уверен, что это даст хороший импульс. У Павла Анатольевича и у самого хорошие баскетбольные навыки — я играл в товарищеских матчах и с ним, и против него. Был удивлён! Думал, что у него другая специализация. А у него уровень, близкий к профессиональному. Мне кажется, что, если бы не фехтование, сборная вполне могла бы получить разыгрывающего (улыбается).

Что же до ближайших игр, то, конечно, будет очень интересно и очень сложно. Всё может сложиться совершенно по-разному: Финляндия дома играет с Францией, мы на выезде с Болгарией, и даже победа над болгарами ещё не гарантирует нам выхода на чемпионат мира. Мы пытаемся дать такой посыл игрокам, что важны обе игры и что в обеих нужно побеждать. Чтобы никто не считал расклады и концентрировался на игре и на победе.

У молодёжи есть какой-то пиетет перед теми, кто давно играет в сборной. Но на площадке не нужно кому-то смотреть в рот, надо играть в то, во что они умеют, а уже за площадкой — пожалуйста, принести полотенце, подать мяч, это нормальная история.

По составу у нас не было бы счастья, да несчастье помогает. К сожалению, на первой игре у нас не будет несколько ключевых игроков — наложение календарей, травмы… У нас появляется уникальная возможность пробовать более молодых ребят, тоже талантливых. Это наше будущее, те игроки, которые, может, через четыре года, через пять лет будут лицом этой сборной. Михайловский, Платунов, Фоменко. Нужно пробовать их хотя бы на сборах, давать возможность поиграть с теми, кто уже сегодня составляет основу национальной команды.

Сегодня я дал им совет, что не нужно стесняться тех, кто уже сейчас играет в национальной команде. Уверен, что у молодёжи есть какой-то пиетет, но они сюда попали из-за того, как они играют в сезоне. Так нужно продолжать играть так же, не надо снижать требования и смотреть на площадке кому-то в рот. На площадке нужно играть в то, во что они умеют, а уже за площадкой — пожалуйста, принести полотенце, подать мяч, это нормальная история (смеётся). Но у нас нет дедовщины.

Как выступит сборная? Я вообще очень большой оптимист. Во всех компонентах, которые касаются моей работы и моей жизни. Так что я всегда смотрю с положительной стороны и призываю всех делать то же самое. Да, есть моменты, из-за которых нужно волноваться, но, в целом, мне нравится, что происходит, что у нас есть молодые лица, что у нас есть возможность смотреть этих игроков в долгосрочной перспективе. Всё же не нужно забывать, что после 2020 года у нас большинство игроков — как бы нам ни хотелось, чтобы они продолжали играть! — будут потихоньку завершать свои карьеры.

Нам, несомненно, нужны новые лица, которые вскоре станут, так скажем, фасадом национальной команды. Сегодня мы видим проблески того, каким может быть этот фасад. Тот же Дима Кулагин, тот же Сергей Карасёв, ещё несколько лет, и они станут фундаментом сборной. Они уже играют здорово, но это уже будет их команда. У нас ещё очень неплохое поколение 18-19 лет, которые будут играть на своём чемпионате мира в этом году. Поэтому материал для работы есть, нужно просто давать этим ребятам шанс.