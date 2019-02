Заплати другому. Об уникальности Д’Анджело Расселла и пути «Бруклина»

Попадание Д’Анджело Расселла на Матч звёзд НБА — прекрасная иллюстрация значимости создания максимально комфортных условий для игроков с большим потенциалом. С одной стороны, Дило полностью заслужил попадание на МВЗ. С другой — его прогресс во многом определила работа других людей. И она, разумеется, останется в тени.



Развитие Расселла не ограничивается ростом цифр. Это не тот случай, когда молодой игрок получает дополнительные минуты и ключевую роль, в результате чего статистика взлетает вверх, хотя эффективность остаётся на том же уровне.



Сезон-2017/18: 15,5 очка + 5,2 передачи + 3,9 подбора + 3,1 потери. 41,4% с игры, 32,4% из-за дуги, eFG 48,1%. Отрицательный BPM (-0,4), ужасный Win Shares per 48 (0,14).



Сезон-2018/19: 20,3 очка + 6,6 передачи + 3,8 подбора + 3 потери. 43,6% с игры, 37,2% из-за дуги, eFG 51,2%. Крепкий BPM (+2,4), достойный Win Shares per 48 (0,94).



Какую статистику ни открой — обычную, продвинутую, бросковую, — прогресс очевиден. Д’Анджело выдаёт лучший сезон в карьере по очкам, передачам и всем метрикам, связанными с точностью. Эффективность бросков наконец-то перевалила за 50%, соотношение передач к потерям пробило «двойку».

Больше того: статистика говорит, что впервые за четыре года в лиге команда Дило играет с ним на паркете лучше, чем без него: показатель plus minus net per 100 possessions тоже вышел в плюс (+0,9). Перебирать цифры можно долго, практически все они будут в пользу разыгрывающего. От PER до точности штрафных.



В общем, может показаться, что Расселл за последний год стал принципиально другим игроком и уже к концу детского контракта — в 22 года — готов к роли первой опции в любом клубе уровня плей-офф. И если летом задумавшийся о всплытии «Чикаго» или «Орландо» подпишет с Д’Анджело максимальный контракт, он сразу же перенесёт нынешний уровень эффективности в новую команду.



***



Естественно, это не совсем так. Дило весьма специфичен и сильно нуждается в качественной поддержке от партнёров и тренерского штаба. Подобное можно сказать про 90% звёзд НБА (кроме разве что Леброна и Хардена), вот только в случае с гардом «Бруклина» зависимость особо острая.

Расселл, несмотря на откровенно скромный первый шаг, хорошо действует один-в-один. В последнее время он стал качественнее реализовывать размены. И всё же его главными качествами остаются бросок с ведения и сильная игра при пик-н-роллах.



Самый недооценённый навык Дило — именно бросок с дриблинга. Таким образом он набирает по 9,4 очка за матч — показатель элитного уровня. Результативнее него в pull-up атаках лишь трое: Джеймс Харден (15,6), Кемба Уокер (10,2) и Кевин Дюрант (9,7). Позади остались, например, Стив Карри, Пол Джордж, Кайри Ирвинг и Лука Дончич.

Пакостник Дончич. Словенец стянул на себя всё внимание в НБА Из-за того что Дончич своей игрой заставил всех говорить о себе, Эйтон остался в такой глубокой тени, что оказался почти никому не нужен.

Важно, что высокая нагрузка сочетается с хорошей эффективностью: Д’Анджело укладывает в кольцо 42,6% бросков с ведения. Из топ-10 НБА по результативности при pull-up выше процент только у Дюранта и Си Джея Макколума, которые реже бьют трёхочковые.



Крепкая эффективность «двоечек» тесно связана с хорошим броском. Игрок «Бруклина» ставит корпус в лучших традициях Джо Джонсона: если оппонент потерял позицию и оказался за спиной, второго шанса он не получит. Большое количество флоатеров и джамп-шотов без сопротивления с трёх-пяти метров берутся как раз отсюда.



Кроме того, Расселл здорово видит паркет и редко ошибается в простых передачах — бесценные навыки для частого использования «двоечек». Находить проваливающихся внутрь бигменов или вовремя скидывать в угол он умеет явно выше среднего.



***



Основная проблема Дило — слабое завершение из-под кольца. Он плох в проходах с сопротивлением и совсем не любит лезть в трёхсекундную зону, совершая из «краски» всего 30% от общего числа бросков, да ещё и с точностью сильно ниже среднего по лиге (46%).



Если уменьшить выборку до атак из-под кольца (Restricted area — зона, в которой не фиксируются фолы в нападении), то Д’Анджело совершает оттуда всего 2,8 попытки за матч. Это седьмой десяток НБА среди защитников. Меньше, чем у Рики Рубио, 36-летнего Тони Паркера, 37-летнего Дуэйна Уэйда, а также Данте Экзама и Аллонзо Трира.

Все они играют менее 30 минут, но лезут внутрь чаще. При этом процент попаданий из-под кольца (53,1%) защитника «Нетс» хуже, чем у любого из приведённой выше пятёрки игроков. Что ещё печальнее — Расселл плохо находит фолы и не умеет стабильно ставить себя на линию.



Он проводит в НБА четвёртый сезон, в каждом из которых получал от 12 до 18 бросков с игры в среднем за матч, но ни разу не преодолел планку в три штрафных. Судьи часто тормозят «Бруклин», а потому определённая погрешность тут может быть, но совсем скромная.

И всё же: 17,9 броска за матч при 2,3 штрафного — кошмарные цифры для боллхэндлера и исполнителя калибра МВЗ. Даже Клэй Томпсон, стучащий мячом в пол только в самых безвыходных ситуациях, встаёт на линию те же 2,3 раза. Попадание на МВЗ может немного исправить цифры за счёт лояльного судейства, но глобальная проблема очевидна.



В среднем в НБА на один штрафной приходится четыре броска с игры. Любящие таскать мяч звёзды встают на линию чаще: Пол Джордж, Демар Дерозан, Дэмиан Лиллард, Кевин Дюрант — все они совершают один штрафной примерно на три броска с игры.



В исключительных случаях штрафные бьются ещё чаще. Доминирующий центровой (Эмбиид), бигмен с плохим броском с линии (Адамс, Гриффин, Гобер), атлетичный фрик (Яннис, Симмонс), Джеймс Харден — они выполняют один штрафной на 1,5-2,5 броска с игры.



Так вот, Д’Анджело Расселлу на один штрафной требуется в среднем 7,8 броска с игры. Специфичность и зависимость от условий жизни берутся именно отсюда. Эдакий Элайджа Прайс из мира баскетбола, только с куда более добрыми намерениями.

Чтобы быть полноценной звездой в НБА при таких слабых проходах, нужно нечто эксклюзивное. Стив Карри — один из лучших (как минимум) снайперов за всю историю лиги, но его карьерный процент попаданий из-под кольца — 64,7%. То есть то 10%+ лучше, чем у Дило в текущем сезоне.



Кемба Уокер, похожий на защитника «Нетс» любовью к броскам с ведения и пик-н-роллам, забивает из-под кольца немногим лучше (55,2% в этом году), но встаёт на линию в два с лишним раза чаще. Ну и так далее.



«Бруклин» создал экосистему, позволяющую Д’Анджело чувствовать себя комфортно. Команда атакует широко, входя в топ-5 по доле и в топ-10 по реализации трёхочковых. Это даёт дополнительное пространство и затрудняет подстраховку, что клинически важно для любящих пик-н-роллы и броски с дриблинга гардов. Тот же Кемба в «Хорнетс» подобными условиями похвастать не может.



Второй значимый момент — наличие сразу двух центровых, шикарно ставящих заслоны. В топ-25 НБА по screen assists входят сразу два игрока «Нетс»: Джарретт Аллен (4,7 результативных заслона, пятая строчка) и Эд Дэвис (три за 18 минут на паркете). С такой помощью катать любимые пик-н-роллы гораздо приятнее.



Нагрузка на Расселла в прошлом сезоне была ничуть не меньше: 30,8% Usage год назад, 30,7% — теперь. Рост эффективности и статистики связан, разумеется, и с личным прогрессом защитника: улучшение броска, реализация миссматчей, общая уверенность и приобретённый опыт.

Но есть и второй фактор. Год назад у «Бруклина» был тот же тренер, да и состав практически не изменился. Дило не научился завершать с сопротивлением, не стал бить трёхи с точностью 40% и не получил полноценную вторую звезду, которая бы разгрузила его на чужой половине.



Главное впечатление от метаморфоз защитника можно сформулировать так: качество бросков Д’Анджело за год заметно выросло. И это при том, что он никогда не стеснялся лупить с отклонением через руки. Ни в «Лейкерс», ни в «Нетс».

***



Расселл не изменил себе и просто отточил свои навыки, но стал приносить гораздо больше пользы. Ничего удивительного тут нет, просто игровая модель «Бруклина» вышла на новый уровень, а сам разыгрывающий адаптировался к ней за первый год в новом клубе.



Кенни Аткинсон наладил великолепную систему заслонов, которая и толкает нападение вперёд. В прошлом году «Нетс» занимали лишь 16-ю строчку по screen assists (9,4), набирая с их помощью 22,8 очка за матч. И вот что мы имеем теперь: второе место (11,3) и 27 очков. Больше только у «Голден Стэйт».



Россыпь снайперов, увеличение роли Джо Харриса и улучшение передней линии дорисовали картину. Джарретт Аллен окреп, по объёму и качеству движения он уже сейчас входит в число лучших центровых НБА. Эд Дэвис — блистательный вариант на роль недорогого бэкапа, который сделает всё надежно и старательно.



Несколько сильных кэтч-энд шутеров (Харрис, Крэбб), пара бигменов с элитными заслонами, три боллхэндлера с хорошим броском (Расселл, Динуидди, Напьер) — взаимозаменяемость и отлаженность структуры позволяют «Бруклину» давать результат даже на фоне бесконечных травм.

Самое удивительное в нападении «Нетс» — огромный объём беговой работы. Команда Кенни Аткинсона занимает пятое место по пробегу в НБА (29,87 км за матч), но это не главное. Куда сильнее удивляет распределение километража: первая позиция по преодолённой дистанции в атаке (16,71 км) и 23-я — в защите (13,16 км).

При просмотре любого матча «Бруклина» визуальные впечатления совпадут с цифрами: на чужой половине паркета движение непрерывно и оправданно. В НБА есть и другие команды с похожей особенностью. Вот тут и начинается самое интересное.



***



Прежде всего это «Сан-Антонио Спёрс» Грегга Поповича. Третье место по общему пробегу, второе — по дистанции в атаке и 17-е — по дистанции в обороне. За счёт грамотного движения «шпоры» не выпадают из седла даже на диком Западе.



Нечто подобное проворачивают и «Нетс»: уйма травмированных с первого матча сезона, но результаты упорно не хотят падать. Обе команды находятся в топ-10 по результативности заслонов и точности дальних бросков.



Чем они отличаются, так это отношением к средней дистанции. САС её обожают (32,2% от общего числа попыток с игры, 30-е место), «Бруклин» — на дух не переносит (13,6%, четвёртая строчка). Тем любопытнее выглядит карта бросков лидера команды, склонной к цифровому баскетболу и использованию принципов разной эффективности зон.

Доля средних бросков Д’Анджело Расселла — 28,8%. Ни у одного из его партнёров эта цифра не достигает и 19%. Дило играет в таком стиле с дебютного сезона в НБА. Тренерский штаб позволяет ему быть собой и помогает подчёркивать сильные стороны, хотя мог бы пытаться ломать игроку спину и переучивать его на свой лад.



Фактически «Нетс» с умением создать пространство и выжать максимум из пик-н-ролла нужны Расселлу даже сильнее, чем он сам нужен «Нетс». Тем любопытнее будет следить за развитием событий: пухлый контракт Дило заслужил и непременно его получит, но «Бруклин» близок к началу новой жизни и вряд ли планирует строиться вокруг столь специфичного игрока.



Люди приходят в жизнь друг друга, делают её лучше и расходятся. Почему бы не воплотить принцип «Ла-Ла Ленда» в Бруклине?

Ещё больше текстов о НБА в Telegram-канале автора.