Фридзон: право на ошибку не снимает с нас ответственности

Самый опытный игрок сборной России — Виталий Фридзон. Защитник «Локо» играл на последнем чемпионате мира, где была представлена Россия, и неспроста капитанит в национальной команде. В этот раз в ней оказались сразу несколько человек, которые прежде никогда не надевали майку главной команды страны, а потому роль капитана возрастает ещё больше.



Фридзон рассказал, в каком состоянии сборная подходит к двум главным матчам квалификации, вспомнил последний чемпионат мира и оценил ближайшего соперника россиян.



— Виталий, как настроение? Есть волнение?

— Нет, всё как обычно. Мы понимаем, что впереди два важных матча, которые могут вывести нас на Кубок мира. Все горят желанием попасть туда. На протяжении двух лет мы делали столько работы, столько перелётов, играли столько матчей, и все понимают, какая ответственность на нас лежит. Думаю, что готовы. Взяли новых игроков, идёт омоложение. Это хорошо для нашего будущего, нужно вводить новые кадры. И для тренера, и для президента федерации это плюс. Новички нормально влились, у них всё получается. У нас несколько тренировок перед игрой, поэтому всё идёт по графику.

— Ребята совсем молодые. Дедовщины нет?

— Нет, конечно. Так, подкалываем немного, в шутку заставляем раздавать полотенца (смеётся). Но дедовщины нет, ребята хорошие. Немного стесняются, для них это необычно — приехать в национальную сборную. Но зато потом они будут знать нашу систему, тренера, не придётся вливаться заново. Мы их подбадриваем, это не так легко — прийти и сразу показать свой лучший баскетбол. Мы находимся в одной сборной, подсказываем им, у нас же одна цель, и это все понимают.

Министр спорта РФ: если бы не фехтование, стал бы баскетболистом У сборной России на кону два главных матча отбора. На тренировку команды пришли Павел Колобков и Андрей Кириленко.

— Ситуация с травмированными совсем плохая…

— Да, их слишком много. Все хотели приехать. Тут ещё и игры Евролиги совпали. Может, на вторую игру подъедет ещё кто-то, вдруг Курбанова отпустят или Боломбоя, может, ещё кого. Не знаю, как клуб будет решать это. Возможно, ко второму матчу всё уже будет ясно — для этого нам нужно выиграть, а финнам проиграть. Тогда, может, никого и не будут вызывать дополнительно. А если вторая игра будет решающей, то, наверное, кто-то подъедет. А пока так получается, что травмировалось слишком много человек. Но атмосфера всё равно хорошая в команде, будем играть теми, кто есть. Воронцевич, например, огромная помощь.



— «Локомотив-Кубань» — базовый клуб сборной. Это здорово или для «Локо» не очень?

— Для тренера «Локомотива», наверное, не очень удобно. Представляете, он отдаёт пятерых игроков в сборную. У него было время отдохнуть, а мы приезжаем после двух матчей. Для него, конечно, это не здорово. А для клуба это престиж, что столько игроков из Краснодара в национальной команде. Для нас же играть за флаг — это большая ответственность.

— Вы уже играли с Болгарией дома. Какое они впечатление произвели?

— Была очень тяжёлая игра. Мы в конце выиграли несколько очков, но весь матч шёл очко в очко. Болгары цепкие, агрессивно играют в защите. Думаю, что дома, при своих трибунах, они тоже будут биться. Тем более у них ещё есть пусть небольшой, но всё-таки шанс на выход.



— Уже известно, кто у соперника будет отсутствовать?

— Не знаю. У них основной игрок был Везенков, который сейчас в «Олимпиакосе», и пока непонятно, отпустят его или нет. Он, конечно, важную роль играет в этой команде. Ди Боста вряд ли «Химки» отпустят, но основная угроза исходила всё-таки от Везенкова. Если его не будет, им, конечно, будет тяжелее. Но вообще-то там всё равно есть люди, которые могут сыграть. Тем более дома. Нельзя расслабляться. Мы будем выходить и играть на победу.

«Лёгкий недокомплект». Базаревич — о проблемах сборной России Ко второму матчу национальную команду могут усилить несколько баскетболистов ЦСКА. Но в Болгарии придётся справляться усечённым составом.

— Всё-таки у России есть, что называется, право на ошибку. Это снимает напряжение?

— Ничего не снимает. Мы даже не думаем об этом. Я сказал всем, что не надо откладывать на потом то, что можно сделать сразу и спокойно выходить на Кубок мира. Чтобы дома, при своих болельщиках, уже спокойно играть в своё удовольствие и наслаждаться баскетболом. А не нервничать. Вы же знаете, в одной игре всё бывает — у одних может полететь, а у других наоборот. Так что лучше сделать дело на выезде и зарядиться уверенностью.

— Вы же играли на последнем чемпионате мира в 2010 году. Какие у вас воспоминания?

— Это был огромный баскетбольный праздник. Весь мир смотрел матчи, собрались лучшие игроки мира. Тут даже не нужно ничего описывать, просто участие в этом говорит уже о многом. Тем более на Кубке мира будут разыгрываться и путёвки на Олимпиаду — это ещё один плюс и вызов для нас. Почему бы не сделать это? Олимпийские игры — это незабываемо. Я на них дважды был, и про это можно бесконечно рассказывать.



— Для вас, наверное, Кубок мира будет последним крупным турниром за сборную, поэтому он особенно важен.

— Важность все понимают, люди же не глупые и не впервые пошли в школу. Никому не надо объяснять на пальцах, какая на нас лежит ответственность. Возможно, для кого-то никогда это не повторится. Мы же выступаем у себя дома, при родных болельщиках, за национальную сборную, несём флаг — все понимают ответственность. Никому не нужно об этом напоминать. У нас на тренировку министр спорта приходил, и это не просто так. Это значит, что он следит за нами и обо всём знает. Приятно, что баскетбол развивается. Это может только радовать.