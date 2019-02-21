Сборная России на выезде «привезла» Болгарии 44 очка

Если вы вдруг совсем не следили за ситуацией со сборной России по баскетболу, то вот несколько фактов:



— наша команда подошла к последнему «окну» отбора на Кубок мира, ещё ничего для себя не решив. Шансы отправиться в Китай у россиян неплохие, однако в последних матчах случиться может всякое;



— из-за травм и пересечения календарей Евролиги и ФИБА команда Сергея Базаревича недосчиталась, по сути, более половины своего состава: Шведа, Карасёва, Антонова, Зубкова, Курбанова, Кулагина, Ухова и Боломбоя. Мы уже не считаем Мозгова, который пока не играет за «Орландо» в НБА;

— на сборы национальной команды вызвали сразу трёх человек, которые прежде никогда не привлекались для работы с главной командой страны: 21-летний MVP «Финала четырёх» Кубка России Александр Платунов, 20-летний защитник ЦСКА-2 Александр Хоменко и 18-летний игрок «Автодора» Никита Михайловский.



Но всё это для любителей нагнетать ситуацию. Если этого не делать, то становится понятно, что задачи более-менее выполнимые. Молодёжь в результате не попала в состав на матч с Болгарией, а те же «Химки» не только не отпустили в сборную Андрея Зубкова, но и лишили болгарскую команду Ди Боста. «Олимпиакос», само собой, тоже пожелал сохранить на матч Евролиги Александра Везенкова, оставив болгар вообще без звёзд.

«Лёгкий недокомплект». Базаревич — о проблемах сборной России Ко второму матчу национальную команду могут усилить несколько баскетболистов ЦСКА. Но в Болгарии придётся справляться усечённым составом.

Так что даже в таком составе россияне ехали в Ботевград в качестве фаворитов, которые — при удачном стечении обстоятельств — могли выйти на Кубок мира уже после первой игры. И сомнений в итоговом успехе нашей команды не возникло ни разу.

Андрей Воронцевич, набравший за стартовую четверть восемь очков и ни разу не промахнувшийся, казалось, продолжает воскресный Матч всех звёзд Единой лиги. Россияне взвинтили скорости, за которыми хозяева элементарно не успевали.



Очень кстати принялся уничтожать соперников Дмитрий Кулагин. Если в первой четверти у него не шёл бросок, то во второй он отыгрался за это сполна. Сборная России продолжала играть в быстрый баскетбол, разбрасывая мяч по периметру, откуда у нашей команды было две опции: либо идти под кольцо (Бабурин, Кулагин), либо палить издали (Ильницкий, снова Кулагин, а позже — Стребков).

Это видео можно посмотреть в Twitter-аккаунте Кубка мира.

Команда Сергея Базаревича очень быстро не просто ушла в двузначный отрыв, но к середине второй десятиминутки выигрывала двукратно — 40:20. В «краске» на чужой половине паркета в эти минуты за все промахи партнёров отдувался Владимир Ивлев, и с мобильным бигменом «Локо» болгары не могли ничего сделать.



В итоге на большой перерыв россияне ушли при «+22» на табло, а уже к середине третьей четверти преимущество россиян перевалило за 30 очков.К концу игрового отрезка оно дошло до 40.



Это мало было похоже на баскетбол. В одной из атак Забелин бросил трёху, Бабурин подобрал, а попал издали Ильницкий— это парадоксальное владение прекрасно описывает то, что происходило. Главной интригой даже не последней четверти, а всей второй половины матча стало то, сколько именно россияне «привезут» своим соперникам.



«Привезли» в итоге 44 очка.

Сразу после игры в раздевалке наши баскетболисты наверняка недолго разбирали свой матч — они как раз успели на вторую половины игры финнов, которые бьются с Францией. Поражение Финляндии будет означать выход на Кубок мира для сборной России.



Если же в Хельсинки победят хозяева, то разбираться с ними придётся уже непосредственно нашей команде через три дня в Перми. А там, как говорят, у россиян будет подкрепление как минимум из ЦСКА.