Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца

Вопрос «Майкл или Леброн» в последние годы поднимается всё чаще и по праву занимает своё место в почётном ряду извечных вопросов «курица или яйцо», «Месси или Роналду» и «Саша Грей или Мия Халифа»
Любые споры на эту тему не имеют особого смысла, поскольку всё неизменно скатывается к перекидыванию субъективных мнений.
Взял бы Майкл столько же перстней, будь у него в соперниках команда уровня современных «Голден Стэйт»?
Есть ли у Леброна пресловутый «инстинкт убийцы»?
Вошел бы Майкл девять раз в защитную сборную в наше время?
Испортил ли Леброн наследие своими «Решениями»?
Стал бы Майкл настолько мифическим персонажем, играй он в эпоху интернета и социальных сетей?
На все эти вопросы ответа нет и не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока какой-то сумасшедший учёный не сделает из Lada Kalina машину времени и не привезёт в наше время молодого Майкла или не отправит Леброна в 80-е. Потому не будем судить о масштабах личности, а углубимся в тот аспект, в котором доля субъективизма сведена к минимуму, — в статистику.
Возьмём за основу самый популярный продвинутый показатель успешности баскетболиста — Win Shares, который высчитывает портал basketball-reference. Метрика призвана определить вклад отдельного игрока в общие успехи команды. Проще говоря, она определяет то, сколько побед своей команде принёс конкретный баскетболист. Выбрана она была по двум причинам.
Во-первых, она имеет минимальную допустимую погрешность.
Во-вторых, ничего лучше пока тупо не придумали.
Система проста, как тактическая схема «Хьюстона». Показатель баскетболиста в регулярном чемпионате мы не трогаем, он будет взят за единицу измерения. А вот в плей-офф вводим «коэффициент ценности» — в зависимости от раунда, до которого добрался баскетболист. Вылет в первом раунде умножает количество добытых игроком побед на два, во втором — на три, в финале конференции — на четыре, в большом финале — на пять и чемпионство, соответственно, — на шесть. Чем дальше ты заходишь, тем ценнее становятся твои победы. Вроде бы всё логично.
Итоговая цель — высчитать количество побед на уровне регулярного чемпионата с поправкой на растущую важность каждой в плей-офф. Назовём это «истинные победы». Как когда-то в футболе считали «гол в гостях за два», так и у нас, только немного масштабнее.
Важно учесть, что игроки из далёкого прошлого теряют в «коэффициенте ценности» из-за того, что во времена того же Расселла для чемпионского титула было достаточно победить всего в двух сериях. Это логично осаждает охапку титулов Била и монструозную статистику Уилта, забирая у них «читерское» преимущество и выравнивая с остальными легендами.
Благодаря такой системе мы частично дистанцируемся и от фактора соперника. К примеру, минувший плей-офф Леброн закончил с показателем 5,2 принесённых лично победы, что в целом является беспрецедентным случаем, когда баскетболист имеет такой Win Shares и в итоге не получает перстень просто, потому что ему противостояла лучшая команда в истории. Но даже по ставке «5» он заканчивает плей-офф с 26 «истинными победами», что больше, чем условный Майкл набрал в сезоне-1991/92 (4,1 даже с умножением на шесть дали только 24,6).
Это лишний раз подчёркивает, насколько тонка порой бывает грань между чемпионским титулом и его отсутствием. Мы оцениваем уровень выступления игрока, а не то, повезло ему с соперником или нет, что и отражает этот показатель. Чемпион даже с большим «коэффициентом ценности» может быть ниже игрока, уступившего в финале, но выдавшего более сильное выступление. Не всегда, но такое случается.
Также подобная система отсекает «Фактор Орри». Да, у него семь чемпионских титулов, но изначальные показатели Win Shares, особенно в регулярном чемпионате, у него слишком низкие (что отражает его не доминирующую роль), чтобы даже ставка «6» как-то существенно сломала систему и вытянула его в топ.
И последнее, что необходимо знать. Win Shares высчитывается путем сложения Offensive и Defensive Win Shares. То есть, в него уже априори заложена игра баскетболиста в защите и уровень его выступлений в целом. Потому нет смысла начислять какие-то дополнительные баллы за титул MVP или лучшего защищающегося игрока, либо за попадание в какую-либо из символических пятёрок. Если баскетболист был хорош (в том числе и в защите), то это отразится в показателе. В прошлом сезоне Джеймс Харден был лидером лиги по WS — вот и всё, что нужно знать. Добавлять сверху ещё какие-то очки за сам факт получения титула MVP означает дважды отмечать то, что уже и так отмечено.
Тем более, любые индивидуальные достижения в НБА — это субъективное мнение ряда экспертов с поправкой на время, чего мы стараемся избежать. Иначе говоря, те же Майкл и Леброн одинаковое количество раз имели показатель DWS выше четырёх, что позволяет нам допустить, что молодой Джеймс также гораздо чаще появлялся бы в защитных сборных в 80-90-х (а защищался он действительно роскошно — до того, как начал экономить силы ради продления прайма). Потому некорректно сравнивать игроков из разных эпох на основании каких-либо наград, напрямую привязанных к этим эпохам. Если оценивать карьеру, как совокупность трофеев, то это другой вопрос. Но сейчас стоит задача определить лучшего строго на паркете. Win Shares определяет лучших, и это всё, что необходимо.
Теперь, после столь долгих предварительных ласк, есть смысл обратиться к результатам.
И начнём мы с двадцатки лучших.
20 место — Скотти Пиппен (241,9 «истинных побед»)
19 место — Чарльз Баркли (245,7)
18 место — Реджи Миллер (248)
17 место — Билл Расселл (248,3)
16 место — Дэвид Робинсон (249,2)
15 место — Джерри Уэст (257,6)
14 место — Хаким Оладжувон (258,2)
13 место — Кевин Гарнетт (258,8)
12 место — Ларри Бёрд (263,6)
11 место — Джон Стоктон (281,7)
10 место — Дирк Новицки (294,5)
9 место — Коби Брайант (319,3)
8 место — Мэджик Джонсон (319,4)
7 место — Карл Мэлоун (323,4)
6 место — Шакил О’Нил (334,6)
5 место — Уилт Чемберлен (356,3)
4 место — Тим Данкан (387,2)
3 место — Майкл Джордан (419,6)
2 место — Карим Абдул-Джаббар (427,2)
1 место — Леброн Джеймс (479,3)
Второй раунд
Не спешите готовить гнилые помидоры. Майкл даже не на втором месте, да и Стоктона выше Бёрда действительно сложно принять. В теории, это оценка достижений на дистанции всей карьеры, и никто не виноват в том, что Карим и Джон были удивительными долгожителями, а праймы Майкла и Ларри были куда короче.
Но давайте углубляться дальше. В случае многих представителей вышеприведённого списка львиную долю достижений занимают геройства в регулярных чемпионатах (особенно это касается дуэта из «Юты»). Безусловно, все победы нужны и все победы важны, но для полноты картины стоит обратить внимание и на то, кто и как выступал непосредственно в плей-офф.
А там картина уже иная.
20 место — Карл Мэлоун (88,8)
19 место — Роберт Орри (91,3)
18 место — Кевин МакХэйл (91,6)
17 место — Чонси Биллапс (94,4)
16 место — Джерри Уэст (95)
15 место — Хаким Оладжувон (95,4)
14 место — Хорас Грант (96,7)
13 место — Ману Джинобили (100,3)
12 место — Кевин Дюрант (100,7)
11 место — Дуэйн Уэйд (103,9)
10 место — Уилт Чемберлен (109)
9 место — Билл Расселл (114,7)
8 место — Ларри Бёрд (117,8)
7 место — Коби Брайант (146,6)
6 место — Шакил О’Нил (152,9)
5 место — Карим Абдул-Джаббар (153,8)
4 место — Мэджик Джонсон (163,6)
3 место — Тим Данкан (180,8)
2 место — Майкл Джордан (205,6)
1 место — Леброн Джеймс (253,5)
Финал
По данным плей-офф ситуация уже более удобоваримая. Майкл всё-таки вышел на второе место, Мэлоун отлетел на дно таблицы, а Стоктон — и вовсе за пределы выборки. Кевин Дюрант, судя по всему, уже очень скоро обойдет Дуэйна Уэйда. Это грустно, если говорить о личных симпатиях болельщиков, но не так уж далеко от истины — что ни говори, а он действительно один из самых одарённых баскетболистов в истории, каким бы он ни был человеком и какие бы решения не принимал. Мы сейчас не о том.
Как видим, тут у нас уже появились «пассажиры», вроде Орри и Гранта. Сами по себе это достойнейшие люди, но в своих командах они не были даже вторыми опциями, а потому конкретно эта выборка всё же уязвима к «Фактору Орри», и до конца объективной её назвать нельзя.
Потому прибегнем к последнему способу.
Помимо стандартного Win Shares, существует также показатель Win Shares per 48. Общий показатель делиться на количество сыгранных баскетболистом минут, а полученный результат умножается на 48. Снова-таки, сугубо теоретически, могло бы хватить и деления WS на количество минут, что дало бы нам почти идеальный показатель полезности на одну минуту игрового времени, но сам результат выходит слишком мелким, а потому для удобства и комфорта восприятия проще умножить все это на 48 и вывести к пользе за условный матч.
Сделаем то же самое с имеющимися у нас данными по карьерам игроков. Вот тут мы сразу теряем тех, кто колупал свои цифры за счёт низкой (как для выборки, конечно же, так-то понятно, что тут нет людей с определённо низким КПД) эффективности, но длинной карьеры. Мы берём лишь самый концентрат, который демонстрирует, насколько реально был хорош исполнитель в отведённый ему отрезок времени.
Что мы имеем.
20 место — Дуэйн Уэйд (0,257)
19 место — Чарльз Баркли (0,267)
18 место — Коби Брайант (0,268)
17 место — Чонси Биллапс (0,269)
16 место — Джеймс Харден (0,272)
15 место — Кевин МакХэйл (0,274)
14 место — Крис Пол (0,281)
13 место — Джерри Уэст (0,288)
12 место — Ману Джинобили (0,301)
11 место — Ларри Берд (0,306)
10 место — Уилт Чемберлен (0,309)
9 место — Карим Абдул-Джаббар (0,309)
8 место — Дэвид Робинсон (0,311)
7 место — Стивен Карри (0,314)
6 место — Шакил О’Нил (0,321)
5 место — Кевин Дюрант (0,322)
4 место — Тим Данкан (0,328)
3 место – Мэджик Джонсон (0,376)
2 место — Леброн Джеймс (0,412)
1 место — Майкл Джордан (0,415)
Поправка: во всех случаях с равными показателями выше стоит тот, у кого лучше показатель до десятитысячных, просто при округлении (а WS/48 приводится в формате до тысячных) они оказались равными.
Вот тут мы имеем наиболее вменяемый результат, объективнее некуда. Карьера Леброна дольше, и он демонстрирует феноменальную продуктивность на столь продолжительном отрезке, но на дистанции своей карьеры Майкл всё-таки был продуктивнее.
Да, кого-то может смутить наличие в списке действующих баскетболистов вроде Карри, Хардена, Дюранта или Пола. И это логично, ведь их показатели ещё будут ухудшаться, их всех ждёт старение и падение эффективности со снижением роли в команде. Можно было бы ввести лимит на границе около 30 тысяч минут, но это выглядело бы каким-то искусственным костылём. Да и тот же Пол уже давно эту цифру преодолел и исключать его означает исключить и Кевина МакХэйла, который за карьеру сыграл меньше, но это будет как-то неправильно. Это не говоря уже о Уэйде, у которого 41 тысяча минут.
Потому давайте решим так: мы оставляем в списке действующих игроков, чтобы хотя бы видеть то, на каком уровне они находятся сейчас, пускай и удерживая в голове, что они будут падать. Но если всё-таки быть до конца объективным и исключить всех действующих баскетболистов, если у них меньше 40 тысяч минут за карьеру (вроде бы нормальная формулировка, оставляющая в выборке завершивших карьеру игроков, показатели которых уже не будут меняться), то мы теряем Пола, Дюранта, Карри и Хардена. Их места занимают Дирк Новицки (0,249), Хаким Оладжувон (0,248), Карл Мэлоун (0,247) и Билл Расселл (0,247). Возможно, так будет правильнее — на ваше усмотрение.
Ещё раз повторю, что это рейтинг, оценивающий сугубо выступления игрока и их продуктивность на паркете. Это не имеет никакого отношения к тому «у кого был мамба менталити», «для скольких маленьких детишек он стал примером» и «кто заслуживает уважения преданностью одной команде». Это лишь один из взглядов на ситуацию, который я попытался максимально приблизить к понятию объективности.
У всех всё равно останется своё мнение, которым вы всегда можете поделиться в комментариях.
Ещё больше текстов автора в его телеграм-канале о баскетболе.