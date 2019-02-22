Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца

Вопрос «Майкл или Леброн» в последние годы поднимается всё чаще и по праву занимает своё место в почётном ряду извечных вопросов «курица или яйцо», «Месси или Роналду» и «Саша Грей или Мия Халифа»

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Любые споры на эту тему не имеют особого смысла, поскольку всё неизменно скатывается к перекидыванию субъективных мнений.



Взял бы Майкл столько же перстней, будь у него в соперниках команда уровня современных «Голден Стэйт»?

Есть ли у Леброна пресловутый «инстинкт убийцы»?



Вошел бы Майкл девять раз в защитную сборную в наше время?



Испортил ли Леброн наследие своими «Решениями»?



Стал бы Майкл настолько мифическим персонажем, играй он в эпоху интернета и социальных сетей?



На все эти вопросы ответа нет и не будет. Во всяком случае, до тех пор, пока какой-то сумасшедший учёный не сделает из Lada Kalina машину времени и не привезёт в наше время молодого Майкла или не отправит Леброна в 80-е. Потому не будем судить о масштабах личности, а углубимся в тот аспект, в котором доля субъективизма сведена к минимуму, — в статистику.

Пить вино и не стареть. Новый год Леброна Великому и ужасному Леброну Джеймсу исполняется 34 года.

Возьмём за основу самый популярный продвинутый показатель успешности баскетболиста — Win Shares, который высчитывает портал basketball-reference. Метрика призвана определить вклад отдельного игрока в общие успехи команды. Проще говоря, она определяет то, сколько побед своей команде принёс конкретный баскетболист. Выбрана она была по двум причинам.



Во-первых, она имеет минимальную допустимую погрешность.



Во-вторых, ничего лучше пока тупо не придумали.

Система проста, как тактическая схема «Хьюстона». Показатель баскетболиста в регулярном чемпионате мы не трогаем, он будет взят за единицу измерения. А вот в плей-офф вводим «коэффициент ценности» — в зависимости от раунда, до которого добрался баскетболист. Вылет в первом раунде умножает количество добытых игроком побед на два, во втором — на три, в финале конференции — на четыре, в большом финале — на пять и чемпионство, соответственно, — на шесть. Чем дальше ты заходишь, тем ценнее становятся твои победы. Вроде бы всё логично.



Итоговая цель — высчитать количество побед на уровне регулярного чемпионата с поправкой на растущую важность каждой в плей-офф. Назовём это «истинные победы». Как когда-то в футболе считали «гол в гостях за два», так и у нас, только немного масштабнее.



Важно учесть, что игроки из далёкого прошлого теряют в «коэффициенте ценности» из-за того, что во времена того же Расселла для чемпионского титула было достаточно победить всего в двух сериях. Это логично осаждает охапку титулов Била и монструозную статистику Уилта, забирая у них «читерское» преимущество и выравнивая с остальными легендами.

Благодаря такой системе мы частично дистанцируемся и от фактора соперника. К примеру, минувший плей-офф Леброн закончил с показателем 5,2 принесённых лично победы, что в целом является беспрецедентным случаем, когда баскетболист имеет такой Win Shares и в итоге не получает перстень просто, потому что ему противостояла лучшая команда в истории. Но даже по ставке «5» он заканчивает плей-офф с 26 «истинными победами», что больше, чем условный Майкл набрал в сезоне-1991/92 (4,1 даже с умножением на шесть дали только 24,6).



Это лишний раз подчёркивает, насколько тонка порой бывает грань между чемпионским титулом и его отсутствием. Мы оцениваем уровень выступления игрока, а не то, повезло ему с соперником или нет, что и отражает этот показатель. Чемпион даже с большим «коэффициентом ценности» может быть ниже игрока, уступившего в финале, но выдавшего более сильное выступление. Не всегда, но такое случается.



Также подобная система отсекает «Фактор Орри». Да, у него семь чемпионских титулов, но изначальные показатели Win Shares, особенно в регулярном чемпионате, у него слишком низкие (что отражает его не доминирующую роль), чтобы даже ставка «6» как-то существенно сломала систему и вытянула его в топ.



И последнее, что необходимо знать. Win Shares высчитывается путем сложения Offensive и Defensive Win Shares. То есть, в него уже априори заложена игра баскетболиста в защите и уровень его выступлений в целом. Потому нет смысла начислять какие-то дополнительные баллы за титул MVP или лучшего защищающегося игрока, либо за попадание в какую-либо из символических пятёрок. Если баскетболист был хорош (в том числе и в защите), то это отразится в показателе. В прошлом сезоне Джеймс Харден был лидером лиги по WS — вот и всё, что нужно знать. Добавлять сверху ещё какие-то очки за сам факт получения титула MVP означает дважды отмечать то, что уже и так отмечено.

Пакостник Дончич. Словенец стянул на себя всё внимание в НБА Из-за того что Дончич своей игрой заставил всех говорить о себе, Эйтон остался в такой глубокой тени, что оказался почти никому не нужен.

Тем более, любые индивидуальные достижения в НБА — это субъективное мнение ряда экспертов с поправкой на время, чего мы стараемся избежать. Иначе говоря, те же Майкл и Леброн одинаковое количество раз имели показатель DWS выше четырёх, что позволяет нам допустить, что молодой Джеймс также гораздо чаще появлялся бы в защитных сборных в 80-90-х (а защищался он действительно роскошно — до того, как начал экономить силы ради продления прайма). Потому некорректно сравнивать игроков из разных эпох на основании каких-либо наград, напрямую привязанных к этим эпохам. Если оценивать карьеру, как совокупность трофеев, то это другой вопрос. Но сейчас стоит задача определить лучшего строго на паркете. Win Shares определяет лучших, и это всё, что необходимо.



Теперь, после столь долгих предварительных ласк, есть смысл обратиться к результатам.



И начнём мы с двадцатки лучших.



20 место — Скотти Пиппен (241,9 «истинных побед»)

19 место — Чарльз Баркли (245,7)

18 место — Реджи Миллер (248)

17 место — Билл Расселл (248,3)

16 место — Дэвид Робинсон (249,2)

15 место — Джерри Уэст (257,6)

14 место — Хаким Оладжувон (258,2)

13 место — Кевин Гарнетт (258,8)

12 место — Ларри Бёрд (263,6)

11 место — Джон Стоктон (281,7)

10 место — Дирк Новицки (294,5)

9 место — Коби Брайант (319,3)

8 место — Мэджик Джонсон (319,4)

7 место — Карл Мэлоун (323,4)

6 место — Шакил О’Нил (334,6)

5 место — Уилт Чемберлен (356,3)

4 место — Тим Данкан (387,2)

3 место — Майкл Джордан (419,6)

2 место — Карим Абдул-Джаббар (427,2)

1 место — Леброн Джеймс (479,3)

Второй раунд

Не спешите готовить гнилые помидоры. Майкл даже не на втором месте, да и Стоктона выше Бёрда действительно сложно принять. В теории, это оценка достижений на дистанции всей карьеры, и никто не виноват в том, что Карим и Джон были удивительными долгожителями, а праймы Майкла и Ларри были куда короче.

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Но давайте углубляться дальше. В случае многих представителей вышеприведённого списка львиную долю достижений занимают геройства в регулярных чемпионатах (особенно это касается дуэта из «Юты»). Безусловно, все победы нужны и все победы важны, но для полноты картины стоит обратить внимание и на то, кто и как выступал непосредственно в плей-офф.



А там картина уже иная.



20 место — Карл Мэлоун (88,8)

19 место — Роберт Орри (91,3)

18 место — Кевин МакХэйл (91,6)

17 место — Чонси Биллапс (94,4)

16 место — Джерри Уэст (95)

15 место — Хаким Оладжувон (95,4)

14 место — Хорас Грант (96,7)

13 место — Ману Джинобили (100,3)

12 место — Кевин Дюрант (100,7)

11 место — Дуэйн Уэйд (103,9)

10 место — Уилт Чемберлен (109)

9 место — Билл Расселл (114,7)

8 место — Ларри Бёрд (117,8)

7 место — Коби Брайант (146,6)

6 место — Шакил О’Нил (152,9)

5 место — Карим Абдул-Джаббар (153,8)

4 место — Мэджик Джонсон (163,6)

3 место — Тим Данкан (180,8)

2 место — Майкл Джордан (205,6)

1 место — Леброн Джеймс (253,5)

Финал

По данным плей-офф ситуация уже более удобоваримая. Майкл всё-таки вышел на второе место, Мэлоун отлетел на дно таблицы, а Стоктон — и вовсе за пределы выборки. Кевин Дюрант, судя по всему, уже очень скоро обойдет Дуэйна Уэйда. Это грустно, если говорить о личных симпатиях болельщиков, но не так уж далеко от истины — что ни говори, а он действительно один из самых одарённых баскетболистов в истории, каким бы он ни был человеком и какие бы решения не принимал. Мы сейчас не о том.



Как видим, тут у нас уже появились «пассажиры», вроде Орри и Гранта. Сами по себе это достойнейшие люди, но в своих командах они не были даже вторыми опциями, а потому конкретно эта выборка всё же уязвима к «Фактору Орри», и до конца объективной её назвать нельзя.



Потому прибегнем к последнему способу.

Перед балом. Про особенный статус сезона в НБА Летом на рынок свободных агентов должны выйти те, кто перевернёт игру.

Помимо стандартного Win Shares, существует также показатель Win Shares per 48. Общий показатель делиться на количество сыгранных баскетболистом минут, а полученный результат умножается на 48. Снова-таки, сугубо теоретически, могло бы хватить и деления WS на количество минут, что дало бы нам почти идеальный показатель полезности на одну минуту игрового времени, но сам результат выходит слишком мелким, а потому для удобства и комфорта восприятия проще умножить все это на 48 и вывести к пользе за условный матч.

Сделаем то же самое с имеющимися у нас данными по карьерам игроков. Вот тут мы сразу теряем тех, кто колупал свои цифры за счёт низкой (как для выборки, конечно же, так-то понятно, что тут нет людей с определённо низким КПД) эффективности, но длинной карьеры. Мы берём лишь самый концентрат, который демонстрирует, насколько реально был хорош исполнитель в отведённый ему отрезок времени.



Что мы имеем.



20 место — Дуэйн Уэйд (0,257)

19 место — Чарльз Баркли (0,267)

18 место — Коби Брайант (0,268)

17 место — Чонси Биллапс (0,269)

16 место — Джеймс Харден (0,272)

15 место — Кевин МакХэйл (0,274)

14 место — Крис Пол (0,281)

13 место — Джерри Уэст (0,288)

12 место — Ману Джинобили (0,301)

11 место — Ларри Берд (0,306)

10 место — Уилт Чемберлен (0,309)

9 место — Карим Абдул-Джаббар (0,309)

8 место — Дэвид Робинсон (0,311)

7 место — Стивен Карри (0,314)

6 место — Шакил О’Нил (0,321)

5 место — Кевин Дюрант (0,322)

4 место — Тим Данкан (0,328)

3 место – Мэджик Джонсон (0,376)

2 место — Леброн Джеймс (0,412)

1 место — Майкл Джордан (0,415)

Поправка: во всех случаях с равными показателями выше стоит тот, у кого лучше показатель до десятитысячных, просто при округлении (а WS/48 приводится в формате до тысячных) они оказались равными.



Вот тут мы имеем наиболее вменяемый результат, объективнее некуда. Карьера Леброна дольше, и он демонстрирует феноменальную продуктивность на столь продолжительном отрезке, но на дистанции своей карьеры Майкл всё-таки был продуктивнее.



Да, кого-то может смутить наличие в списке действующих баскетболистов вроде Карри, Хардена, Дюранта или Пола. И это логично, ведь их показатели ещё будут ухудшаться, их всех ждёт старение и падение эффективности со снижением роли в команде. Можно было бы ввести лимит на границе около 30 тысяч минут, но это выглядело бы каким-то искусственным костылём. Да и тот же Пол уже давно эту цифру преодолел и исключать его означает исключить и Кевина МакХэйла, который за карьеру сыграл меньше, но это будет как-то неправильно. Это не говоря уже о Уэйде, у которого 41 тысяча минут.

Герой нашего времени. Джинобили завершает карьеру Казалось, что этого никогда не случится. Уходит эпоха.

Потому давайте решим так: мы оставляем в списке действующих игроков, чтобы хотя бы видеть то, на каком уровне они находятся сейчас, пускай и удерживая в голове, что они будут падать. Но если всё-таки быть до конца объективным и исключить всех действующих баскетболистов, если у них меньше 40 тысяч минут за карьеру (вроде бы нормальная формулировка, оставляющая в выборке завершивших карьеру игроков, показатели которых уже не будут меняться), то мы теряем Пола, Дюранта, Карри и Хардена. Их места занимают Дирк Новицки (0,249), Хаким Оладжувон (0,248), Карл Мэлоун (0,247) и Билл Расселл (0,247). Возможно, так будет правильнее — на ваше усмотрение.



Ещё раз повторю, что это рейтинг, оценивающий сугубо выступления игрока и их продуктивность на паркете. Это не имеет никакого отношения к тому «у кого был мамба менталити», «для скольких маленьких детишек он стал примером» и «кто заслуживает уважения преданностью одной команде». Это лишь один из взглядов на ситуацию, который я попытался максимально приблизить к понятию объективности.



У всех всё равно останется своё мнение, которым вы всегда можете поделиться в комментариях.

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