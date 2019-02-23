Все ждут Шведа. «Химки» ухудшают своё положение в Евролиге

Встреча «Панатинаикоса» и «Химок» — лучше не придумаешь. Оба клуба перед матчем имели совершенно одинаковые показатели в турнирной таблице и находились в двух победах от зоны плей-офф. Вот только команда РикаПитино в последние месяца два побеждает исключительно дома и, в общем и целом, показывает очень несбалансированный баскетбол. «Химки» же набрали форму и чуть подняли голову.

Вместе с тем, в этом была и опасность. Всё же игра проходила в Афинах, а там «Пао» не так давно победил даже ЦСКА. Между тем, в паре «Панатинаикоса» и «Химок» проигравший рисковал не попасть в плей-офф, потому что места в матчах на вылет ограничены, а желающих туда попасть пока предостаточно. Игры с прямыми конкурентами на этом этапе сезона — это главные мерки успеха, и проигрывать их скоро запретит даже Минздрав.

Чем этот матч совершенно точно был неудобен для химчан, так это давлением. С приходом нового тренера греки вступили в глобальную перестройку, а значит что-то требовать от них может только тот, кто ничего не понимает в процессе построения команды. Да и «Панатинаикос» только-только взял национальный Кубок, заставив врагов из «Олимпиакоса» в перерыве убежать с арены. То есть план на сезон — поглумиться над командой из Пирея — более-менее выполнен. Евролига? Ну, если повезёт.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

При этом, конечно, глупо было рассчитывать на недонастрой со стороны команды Питино. Напротив, с приездом коуча в Афины в игре «Пао» пропала нервозность, и настоящих провалов случилось, пожалуй, только два — в играх с «Жальгирисом» и «Фенербахче». А вот «Химки» вышли и увидели перед собой совершенно непобедимого соперника: хозяева сначала затерроризировали жёлто-синих в «краске» за счёт мощных и подвижных Дешона Томаса и Йоанниса Папапетру, а затем, когда полностью усыпили бдительность химкинского бэккорта, плюнули картечью издали — Ник Калатес попал, бросив за метр до трёхочковой дуги, Лукас Лекявичус решился на дальний бросок в быстром отрыве, а Кит Лэнгфорд огорчил защиту лоб в лоб.

«Химки» стали огрызаться в нападении только ближе к концу первой четверти, но по её итогам пропустили 33 очка и ушли на двузначное отставание. А «Пао» и не думал переставать развлекаться: Лекявичус являл собой олицетворение быстрого отрыва, команда почти не мазала, а то, что мазала, подбирала и снова не мазала. В обороне греки очень редко упускали забегания кого-то из «больших» гостей, и каждый раз, когда всё же «зевали», находили ответы в нападении.

За всю первую половину афинская защита сбоила лишь минуту — это Питино зачем-то решил замедлить игру и выпустил на паркет Яна Вуюкаса. Центровой быстро провалил всё, что только можно, его команда за полторы минуты пропустила восемь очков, и экс-игрок УНИКСа и «Локо» отправился на скамейку отдыхать до самого финального свистка.

В остальном — это был лучший «Пао» в сезоне, который если не всё, то очень многое решил ещё в первой половине. 65 очков за две стартовые четверти стали лучшим результатом в Евролиге в истории клуба.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

«Химки» заставили хозяев переживать лишь однажды. На старте третьей десятиминутки команда Римаса Куртинайтиса выдала рывок 11-0, а его коллеге пришлось брать два тайм-аута за полчетверти — «Пао» встал в нападении, получил несколько глупых фолов на чужой половине и отвратно защищался.

Из анабиоза свою команду вывел Шон Килпатрик, а уже потом его поддержали более-менее все, снова оккупировав трёхсекундную зону «Химок». Разрыв, который в какой-то момент съёжился до четырёх очков, снова стал расти и уже к концу четверти вновь вернулся к двузначным цифрам.

Проблема «Химок» была ещё и в том, что в самый ответственный момент игроки начали выпадать из-за перебора персональных замечаний: Андрей Зубков получил четыре и стал куда осторожнее, а Тони Крокер и Егор Вяльцев отфолились раньше времени. Конечно, по такой игре главной интригой стало то, смогут ли жёлто-синие сохранить те семь очков преимущества, которые они добыли дома в матче первого круга — это могло бы сильно помочь команде в том случае, если бы по итогам регулярки она имела с «Панатинаикосом» равные показатели.

Но и этого не случилось. Сначала Малькольм Томас в безобидной ситуации потерял мяч под собственным кольцом, а затем — уже после подарка от Калатеса — издали промазал Стефан Маркович.

Химчане проигрывают девять очков, и это именно тот случай, когда «ура, что не 20». Но на этом хорошие новости заканчиваются и начинаются реалии Евролиги: впереди «Милан», «Баскония» и «Реал», и даже — мы десять раз сплюнули и постучали по паркету — скорое возвращение Алексея Шведа вряд ли сильно изменит ситуацию. Хотя и Дженкинс, и Бост после игры только и говорили, что скоро придёт Швед и всех спасёт.

Запрыгнуть в последний вагон поезда до плей-офф ещё можно, но для этого нужно этот поезд сначала догнать, а потом ещё и найти в себе силы оттолкнуться от перрона. Времени для разбега фактически нет.