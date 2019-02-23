Последний бой — он трудный самый. Россия рвётся на Кубок мира

Защитники баскетбольного Отечества продолжают отбор на чемпионат мира. У нашей команды остался один матч, и он станет самым важным на этом длиннющем пути отбора, начавшимся в ноябре 2017-го. Этот затянувшийся мини-чемпионат, по сути, лишь часть отбора ещё более глобального — олимпийского. Но прямо сейчас цели такие: победить Финляндию, попасть на Кубок мира.

На самом деле, ценность и важность матча в Перми была бы нулевой, победи французы наших соперников несколько дней назад. Всё, что требовалось с нашей стороны, было выполнено на пять с огромным 44-очковым плюсом. Команда Базаревича просто раздавила болгар на выезде и ждала результата матча Финляндии и Франции. Россияне дважды обидно проиграли Диао и компании. А после того, как «трёхцветные» досрочно выполнили задачу по отбору, мотивации для вызова сильнейших игроков стало не хватать.

С другой стороны, пермский болельщик получит возможность лично приложить руку (или голос?) к поддержке любимой команды. Тем более, свою любовь и преданность лучшей игре с мячом они вновь по-уральски продемонстрировали делом, раскупив все билеты задолго до начала матча.

Сборная России на выезде «привезла» Болгарии 44 очка Команда Сергея Базаревича отправилась в Ботевгравд без девятерых значимых игроков. Но их отсутствие заметила уже после матча.

Перед матчем с Болгарией у нас были проблемы с составом. Собственно, эта проблема есть всегда, потому как ФИБА и Евролига так и не договорились по поводу наложения календарей. Но тут ещё случились травмы Карасёва и Кулагина-младшего. Надо отдать должное Сергею Базаревичу, которому уже полтора года перед каждыми матчами задают одни и те же вопросы, а он смиренно рассказывает о предстоящих играх, стараясь не жаловаться на дурацкие конфликты баскетбольных организаций, из-за которых его работа порой начинается каждый раз с чистого листа.

Но в матче против финнов у нас будет армейское подкрепление. К Андрею Воронцевичу, который уже был в сборной и приложил немало усилий для разгрома Болгарии, присоединились Семён Антонов, Джоэл Боломбой, Иван Ухов и Никита Курбанов. Стало спокойнее? Кажется, да.

И здесь не уйти от сравнений составов с прошлым матчем. Его, правда, сыграли аж 30 ноября, и это очень давно по меркам баскетбольного сезона, но другого, к сожалению, не дано.

Закончил вообще всё. Кулагин вытащил проигранный для России матч Финская столица эту игру запомнит надолго.

Тогда, в Эспоо, наша сборная провела, пожалуй, второй самый валидольный матч этого отбора. Первый случился в гостевой битве с французами (нет, не в 1812-м). Но тогда мы уступили. А в ноябре 2018-го победа досталась нам вопреки. Хозяева уверенно вели в заключительной десятиминутке, когда главная баскетбольная команда нашей страны вдруг включила режим «Кливленда» из того самого сезона-2015/16. Дмитрий Кулагин стал тогда нашим персональным Леброном, выдав статистическую линейку 27 очков + 7 подборов + 5 передач. Победа в овертайме казалась чем-то фантастическим, но по сути именно она привела нас туда, где мы сейчас находимся.

У Сергея Базаревича есть время, чтобы взвесить все «за» и «против», определяясь с итоговой заявкой на решающий матч. Скорее всего, главным вопросом станет участие Ивана Ухова. Пермь для него родной город, он здесь не только вырос как личность и игрок, но и стал настоящим героем. Антонов, Курбанов и Боломбой — солидное усиление передней линии. Вряд ли стоит подробно рассказывать, насколько хорош каждый из этих парней на обеих сторонах площадки. Иначе, наверное, не играли бы в одном из лучших клубов Европы.

Шансы попасть на Кубок мира есть, и они высоки. Но, как и в любых ситуациях, когда всё зависит от одного конкретного матча, здесь вылезет много нюансов. Очень хорошо, что при этом мы играем дома, на одной из самых громких арен в нашей стране. Поддержка в такой игре парням понадобится однозначно.