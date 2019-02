Кризис трёх лет. В Евролиге увольняют тренеров

Этот сезон Евролиги – третий после смены формата проведения регулярки. Время на адаптацию вышло. В первый год тренеры жаловались на непривычно плотный график: «Подождите, нужно подстроиться под новые условия!»

Болельщики и боссы клубов понимали и прощали. На третий сезон все устали ждать, а любые оправдания стали раздражать – травмы, тяжёлые перелеты, несыгранность, более высокий уровень игры соперников по сравнению с Еврокубком. Признаемся честно, никому не интересно, почему клуб проигрывает. Всем нужны победы.

В сезоне-2016/17 прямо по ходу турнирауволили двух тренеров: после второго тура «Панатинаикос» отправил в отставку Педулакиса, в середине декабря «Эфес» расстался с Перасовичем. Через год «евролижных» увольнения было уже три: в октябре «Баскония» разочаровалась в Приджиони, в феврале «Барселона» распрощалась с Алонсо, а «Брозе» — с Тринкьери.

В этом сезоне случился настоящий бум смены тренеров. Семь увольнений в Евролиге (и ещё пять в Еврокубке). Шок, гнев, отрицание, обида, торг, принятие, увольнение. Руководства клубов одно за другим теряли терпение и смело меняли рулевых своих команд.

В итоге, значительно улучшить положение в турнире не удалось никому.Но все места пока условны: на восьмую строчку сейчас претендуют шесть команд, и к плей-офф всё может измениться.

Эту самую восьмую строчку занимает «Баскония», для которой, похоже, менять тренера в начале сезона становится «доброй» традицией. В октябре 2017-го они уволили Пабло Приджиони и взяли на его место Педро Мартинеса. А через год уволили и его. Несмотря на схожие обстоятельства, сравнивать их отставкине стоит.

Приджиони проработал в клубе всего несколько месяцев, а Мартинес вывел команду в четвертьфинал Евролиги. Но кредит доверия это не увеличило — Мартинес стал первым тренером, уволенным в этом сезоне.

На его отставку резко отреагировал тренер «Жальгириса» Шарунас Ясикявичюс: «Владельцы клуба просто показывают свою нетерпеливость. Он потрясающий тренер, у которого я многому учусь. Но такова наша профессия, она жестока, и все мы к этому готовы».

Да, Шарунас, но! У этих самых владельцев клуба в этом году домашний «Финал четырёх». All eyes on them. Им хотелось бы повторить успех сезона-2015/16. Самый очевидный путь — пригласить творца того самого успеха Велимира Перасовича.

Еще одной командой, в отчаянье вспомнившей номер бывшего, стали «Химки». Начало европейского сезона у амбициозных Шведа и Ко не задалось — четыре поражения подряд. А потом травма за травмой. Альфа Швед выбыл на целых три месяца с переломом пальца. Зам альфы Гилл уже точно не сыграет до конца сезона. И что прикажете делать Барцокасу со своим обезглавленным Бета-отрядом?

В прошлом году генеральный директор подмосковной команды Павел Астахов встряхнул своих игроков, удачно сняв ремень на камеру в раздевалке. В этом году ремнём пришлось воспользоваться. После беспросветного поражения в Пирее (57:71) показательно выпорот и оставлен в Греции Георгиос Барцокас. Спасать сезон и по- призвали Римаса Куртинайтиса. Правда, пока выходит с переменным успехом — две победы в четырёх матчах, 12 место. Возможно, двукратному обладателю Еврокубка во главе «Химок» придётся отправиться за третьим трофеем уже в следующем сезоне.

Похоже, в миланском «Финале четырёх-2014», «Маккаби» потратил всю баскетбольную магию на годы вперёд — за последние три сезона команда ни разу не выходила даже в плей-офф. Тренеры менялись почти так же часто, как в «Автодоре», а результата не было. В этот раз «Маккаби» подписал главную звезду прошлогоднего Еврокубка Скотти Уилбекина и серьёзно настроился на борьбу.

Но после шести поражений в семи играх стало ясно, что ничего не меняется. Ждать и гадать, сможет ли Спахия раскачаться и показать нужный результат, никто не захотел. Руководство приняло решение взять на пост главного тренера человека, у которого более весомые достижения в Евролиге за последние годы. Два сезона назад «Олимпиакос» Янниса Сферопулоса играл в «Финале четырёх», а в прошлом выходил в четвертьфинал. Оставь надежду всяк сюда входящий… То есть добро пожаловать в «Маккаби»!

Мы говорим «скандал», а подразумеваем «Димитрис Яннакопулос», говорим «Димитрис Яннакопулос», а подразумеваем «скандал». Ещё прошлой весной владелец «Пао» заявил, что его клуб больше не будет играть в Евролиге, и развернул чёрную пиар-кампанию против президента Жорди Бартомеу. Потом, правда, передумал.

Чтобы работать на такого своеобразного босса, надо очень сильно любить свою работу. [здесь появляется Юрий Дудь с вопросом про деньги] Но Хави Паскуалю это удавалось. До определённого момента. В отличие от своих коллег по несчастью, на момент увольнения он выиграл почти половину сыгранных матчей. Но два разгрома от «Фенера» и «Реала» окончательно вывели и так не очень уравновешенного Яннакопулоса из себя.

Нетерпеливый Димитрис стал искать счастья за океаном и подписал на пост главного тренера известного по работе в другой «зелёной» команде Рика Питино. После увольнения Паскуаля тренер «Олимпиакоса» Дэвид Блатт заявил: «Я в шоке. Тренер — самая недооцененная позиция в клубах. Людям, которые подписывают тренеров, нужно проявлять больше поддержки, терпения и профессионализма. Мои коллеги заслуживают уважения и лучшего отношения к себе». Но никто не хочет ждать, увы!

Маленькая черногорская «Будучность» оказалась в главном европейском турнире, неожиданно обыграв в финале Адриатической лиги «Црвену Звезду». В итоге, триумф эксцентричного Александра Джикича и билет в Евролигу. Но драматически менять бюджет в зависимости от турнира, в котором участвуешь, способно не так много команд, и «Будучность» не из их числа. Поэтому, несмотря на сенсационные победы над ЦСКА, «Реалом» и «Барселоной», команда остаётся внизу таблицы.

То же касается и «Дарушшафаки». Дэвид Блатт в свойственной ему манере волшебства и везения нанес поражение непобедимому в прошлом сезоне «Локомотиву-Кубань» в финале Еврокубка, скромно отметил победу и отправился в «Олимпиакос». Главная звезда турок Скотти Уилбекин — в «Маккаби». Да и остальных чемпионов расхватали. В итоге ни тренера, ни состава, ни денег. Их главный спонсор «Догуш Групп» сосредоточился на «Фенербахче». А «Дарушшафака» уверенно идёт на последнем месте Евролиги.

«Гран-Канария» впервые оказалась среди элиты европейского баскетбола благодаря выходу в полуфинал чемпионата Испании. Да, четвёртое место в Лиге АСB гарантирует вам путёвку в Евролигу, если первые три места заняли «Реал», «Барселона» и «Баскония», у которых есть лицензии А. Можно ли было ожидать, что четвертьфиналисты Еврокубка ввяжутся в борьбу за топ места Евролиги? Вряд ли. Они были обречены оказаться на дне турнирной таблицы.

ЦСКА разбил «Гран-Канарию». Теперь путёвку в плей-офф им вышлет «Реал» Красно-синие уже почти в плей-офф. Теперь нужно обеспечить преимущество домашней площадки.

Но ведь нужно что-то делать, дать понять нетерпеливым болельщикам и спонсорам, что у клубов есть план Б, хотя бы сделать вид, что был план А, что руководство не бездействует. Поэтому смена главного тренера стала таким показательным выступлением.

Нетерпеливость — главная черта нашего времени. Мир живёт на безумных скоростях. Нам практически нигде и ничего не приходится ждать. Не нужно стоять в очереди в кассу, чтобы купить телефон, джинсы или билет на самолёт — все покупки онлайн. Поколение Netflix не знает, что такое рекламная пауза. Сериалы выходят не по серии в неделю, а сразу сезонами. Доставка еды за полчаса, если дольше — платить не надо. Вызываем такси через приложение: «Ждать целых семь минут?! Открою другое. Три минуты — отлично!» Сторис в Instagram — 14 секунд, а дальше в принципе не интересно. Быстрей-быстрей!

В таком потоке информации, услуг и развлечений больше не страшно пропустить что-то важное. Не страшно сделать выбор. Не страшно рисковать. Не страшно менять. Первые 15 минут фильма/ два абзаца статьи/ три поста в блоге/ две недели в отношениях не зацепили? Ищем другой/другие/другую.

Оправдания, почему что-то плохо, что-то не получилось, никого не интересуют. Не можешь ты, сможет кто-то другой. И да, никто не хочет ждать, когда ты исправишь ошибку. Владельцы баскетбольных клубов — такие же люди. Ценность работы тренеров снижается, а скорость их круговорота в Евролиге растёт. Конечно, остаются неприкосновенные — Желько Обрадович, Пабло Ласо… Впрочем, до конца сезона ещё далеко. Впереди плей-офф. Запасаемся покорном, готовимся к худшему, надеемся на лучшее.