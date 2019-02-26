Бриллиантовая рука. Швед возвращается в игру

Новость о возвращении в большую игру Алексея Шведа немного потерялась после пермского успеха национальной сборной, которой удалось переломить сопротивление Финляндии и наконец пробиться на чемпионат мира (или Кубок мира) впервые с 2010 года. Подмосковный Супермен, как мы его часто величали, отсутствовал так долго, что у некоторых болельщиков не хватало терпения — они задавали вопросы прямо в социальных сетях игрока и клуба.

Действительно, новость о переломе левого мизинца появилась на сайте «Химок» с пометкой «срочно» 24 ноября, после матча с «Жальгирисом». Ту гостевую встречу, кстати, Алексей провёл на привычном космическом уровне, отметившись дабл-даблом из 25 очков и 10 результативных передач при индексе полезности 32 балла. Вообще, лишь в одном матче Евролиги из восьми Швед не набирал «двадцатки», да и то не хватило самой малости — 19 очков в игре с миланской «Олимпией».



С конца ноября главная звезда российского баскетбола на паркете не появлялся. Три месяца без Шведа. За это время произошло много событий.

Матчи сборной

Травма случилась как раз перед началом предпоследнего «окна» на матчи отборочного этапа Кубка мира. России предстояло сыграть с финнами на выезде и с чехами дома — как раз в Химках. Тогда перспективы нашей команды ещё были смутными, победы были необходимы как воздух. В результате сначала было объявлено, что Швед и Зубков сыграют дома против Чехии, а после пришли неутешительные результаты медицинского обследования лидера жёлто-синих.



Нашлись тогда и те, кто ставил под сомнение степень серьёзности повреждения Шведа. Опять же, в комментариях в социальных сетях люди не стеснялись высказывать претензии и недовольство. Очень хочется, чтобы сейчас, спустя три месяца, эти люди поменяли свою точку зрения и впредь были более рассудительны.

Тогда, перед игрой с чехами, случился и довольно неприятный момент. Алексея Шведа спросили о дебюте в сборной Джоэла Боломбоя, а ответ вызвал настоящий резонанс. В результате травмированный защитник старался избегать подобных вопросов, а Боломбой крушил кольца соперников нашей сборной с такой силой, что все вопросы по его вызову отпали так же быстро, как и притязания Чехии на выход из группы.

Шведу – 30. Что вы знаете о лучшем баскетболисте России? Он лучший в лучшей игре с мячом. Играл в НБА. А теперь лучший в Евролиге. Докажи, что знаешь о нём всё.

Матчи «Химок»

Швед не отрывался от команды. Насколько известно, ему не делали операции, поэтому ему не приходилось лежать и уезжать в клиники. Он всегда сидел рядом со скамейкой, занимался индивидуально, поскольку рабочая правая рука была абсолютно здорова.

Однако без своего лидера дела у «Химок» шли не очень хорошо. Особенно это сказалось во внутреннем чемпионате, где со Шведом на площадке подмосковный клуб не проигрывал вообще и делил первую строчку с ЦСКА. Без Алексея подмосковный клуб сыграл девять матчей, большую часть из которых проиграл. Да, там был матч с ЦСКА, но вот «Нижний Новгород», «Локомотив», «Зенит» и УНИКС (три последние — подряд) были болезненными ударами не только по самолюбию второго участника Евролиги от нашей страны, но и по турнирному положению. Прямо сейчас «Химки» занимают четвёртое место, пропустив вперёд и «Локо», и УНИКС.

Смена тренера

За время отсутствия Шведа случилась и тренерская рокировка. В «Химки» вернулся Римас Куртинайтис, работавший в клубе пять лет и приносивший ему славу и победы. Говорили, что увольнение специалиста случилось отчасти из-за того, что ему не удалось выстроить конструктивные отношения со Шведом, который тогда уже перебрался из-за океана. Но подтверждения этому найти не удалось. Тренер лестно отзывался об Алексее сразу после увольнения, спустя год, да и сейчас сразу отверг все сомнения, подчеркнув, что никаких разногласий не было и быть не может.

Второе пришествие. Римас Куртинайтис возвращается в «Химки» Он отлично знает команду, вернёт к жизни российских игроков и сделает нападение максимально эффективным.

Матч звёзд

Алексей Швед готовился сыграть на Матче звёзд Единой лиги ВТБ. Он — лицо и главная звезда этой лиги. Он был на всех постерах, и большая часть людей, собравших аншлаг в столичной «ВТБ Арене», хотели увидеть в деле именно защитника «Химок». Но не случилось. Это уже второй год подряд, когда травмы мешают Шведу принять участие в главном баскетбольном шоу России. В Сочи на первом Матче звёзд подмосковный Супермен зажёг ярко, как он умеет.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» «Химок».

Возвращение Шведа запланировано на домашний матч с «Олимпией», который состоится 28 февраля в Мытищах. Этого ждали все болельщики подмосковной команды.



За это время, правда, команда потеряла до конца сезона Энтони Гилла, зато настоящим лидером стал Джордан Микки.