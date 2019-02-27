Дежавю. Леброн Джеймс идёт по следам Коби Брайнта

Математика говорит, что шансы «Лейкерс» попасть в плей-офф — 3%. Но это же НБА.

Ну это надо же! Каждый день на кладбище ходит, как на работу!

У «Лейкерс» четыре поражения в пяти матчах. В том числе от «Атланты», НОП и «Мемфиса», которых победы интересуют чуть ли не в последнюю очередь. Команда плюхнулась на 11-ю строчку в Западной конференции, отставание от топ-8 стало критичным. С точки зрения математики шансы ЛАЛ на плей-офф следует изучать исключительно через микроскоп.

ESPN даёт на попадание «озёрных» в плей-офф 3,1%, а Baskеtball reference — вообще 2,8%. Вот только в НБА математика часто работает немного иначе. Так бывает, например, с первыми пиками: теория вероятностей порой выходит покурить во время драфт-лотереи (Деррик Роуз, Энтони Дэвис, «Кливленд»).

НБА здесь не уникальна. Нормы и законы математики (а также логики и здравого смысла) традиционно искривляются во всём, что касается денег и власти. Чем больше куш, тем выше вероятность возникновения аномалий и трудно усваиваемых событий.

ТВ-рейтинги и яркие сюжеты с гарантией привлечения повышенного интереса публики — важнейшая статья доходов лиги. Когда на кону такие деньги, 3% может оказаться вполне достаточно, потому что малые числа перестают быть малыми.

Строго говоря, 3% на выход ЛАЛ в плей-офф не равны трём процентам вероятности при бросании монетки или вытягивании спичек, потому что в дело вступают дополнительные условия. Что-то вроде геометрии Лобачевского, где, вопреки аксиоме Евклида, существует несколько непересекающихся прямых на одной плоскости.

Условная пара «Голден Стэйт» — «Лейкерс» в первом раунде даст лиге гораздо больше, чем историческое попадание в плей-офф симпатичного и задорного «Сакраменто». Звучит цинично, но в текущих реалиях это данность. То самое дополнительное условие, способное изменить расклады.

Похожая история в НБА уже случалась, даже в главной роли была та же команда. О ней и поговорим.

У нас тут хоть и не Чикаго, но мы не любим, когда на нас кладут из-под хвоста!

В 2012 году в ЛАЛ собралась шумная компания: Коби Брайант, Дуайт Ховард, Стив Нэш, Пау Газоль и Рон Артест (в том сезоне он именовал себя Меттой Ворлд Писом, так что его вполне можно было назвать действующим МВП). Уровень ожиданий находился высоко, но как-то не задалось.

Майк Браун быстро покинул пост главного тренера, вскоре команду принял Майк Д'Антони. Ничего не изменилось: 38-летний Стив Нэш доживал свой славный век и много лечился, Дуайт Ховард начал катиться под горку и с трудом переваривал быстрый баскетбол, а одному 34-летнему Коби было тяжело.

К 25 января «озёрные» занимали 12-е место в конференции с результатом 17-25 и выглядели просто ужасно. У идущего восьмым на Западе «Портленда» баланс побед и поражений был нейтральным (21-21). Отставание существенное.

Для большей убедительности перенесёмся на месяц вперёд. 27 февраля — тот же день, что и сегодня, но на шесть лет раньше. «Лос-Анджелес» всё так же за бортом плей-офф: 28 побед и 30 поражений. У идущего восьмым «Хьюстона» 31-27, то есть гандикап (на сайте НБА он отмечен как GB) составляет три победы.

Майкл Джордан или Леброн Джеймс? Эта сага не знает конца Очередная попытка переосмыслить прошлое и настоящее НБА.

А вот нынешняя ситуация. У «Лейкерс» 29 побед и 31 поражение (матчей чуть больше, потому что раньше предсезонка шла дольше и регулярка стартовала позже). У замыкающего топ-8 Запада «Сан-Антонио» баланс куда приятнее (33-29).

То есть отставание от зоны плей-офф абсолютно идентично (GB = 3) тому, что было у ЛАЛ ровно шесть лет назад. Но это ещё не самое весёлое.

В таком случае я готов признать, что между нами что-то было, только я ничего не помню!

Заключительный отрезок той регулярки «озёрные» провели ударно и триумфально финишировали седьмыми на Западе с результатом 45-37. Правда, на этом успехи закончились: Коби получил травму, а без него плей-офф для подопечных Майка Д'Антони закончился за четыре матча. «Сан-Антонио» спокойно оформил «свип» и в итоге дошёл до финала.

Основную часть побед в заключительные недели регулярного чемпионата «Лейкерс» добывали в концовках. Достаточно сказать, что восемь из последних девяти выигрышей были одержаны с разницей в восемь и менее очков.

Это при том, что на 1 февраля ЛАЛ занимали 24-е место в НБА по проценту побед в близких встречах, но затем стали вырывать клатч за клатчем. Хотя состав практически не менялся и дедлайн был проведён тихо.

Также они с заметным отрывом оказались лучшими в лиге по количеству исполненных штрафных за матч (27,5), у ставшей второй «Оклахомы» с Уэстбруком и Дюрантом было по 26,5. Цифры можно перебирать долго, но общая картина потихоньку вырисовывается.

Да, ощутимая доля побед «озёрных» в заключительной части регулярки сопровождалась большим количеством спорных свистков. Их было так много, что на YouTube появилось мощное видео, собравшее более миллиона просмотров (для 2013 года цифры убойные). Оно не удалено и поныне.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Maas Neotek.

Реакция на происходящее выглядела любопытно. Игроки и тренеры соперников часто возмущались (и получали технические), но ничего не менялось. Особого удивления при этом не раздавалось, ведь происходило ровно то, что должно было произойти.

Росфлот бронировал для вас одно место! А номер — трёхместный! Вы, что же, хотите один в трёхместном номере жить?!

Хочется ошибиться, но исходные данные сильно напоминают ситуацию шестилетней давности. Разве что уровень конкуренции на Западе сейчас немного выше: тогда на плей-офф претендовали 10 команд, а теперь их побольше. По крайней мере пока.

Место действия — Лос-Анджелес. Команда с очевидными амбициями, у которой уже несколько месяцев всё идёт не так. Отсутствие усиления в дедлайн, травмы основного разыгрывающего. Ну и, естественно, стареющий лидер, который гонится за наследием Майкла Джордана и нисколечко этого не скрывает.

Леброну уже 34. Ровно столько же было Кобе Брайанту в том самом сезоне. Поводов для дежавю так много, что описание начинает походить на теорию заговора. И это даёт нам ещё один сюжет: бегущий за ускользающей тенью Эм Джея Леброн вынужден в буквальном смысле идти по следам Коби.

Пакостник Дончич. Словенец стянул на себя всё внимание в НБА Из-за того что Дончич своей игрой заставил всех говорить о себе, Эйтон остался в такой глубокой тени, что оказался почти никому не нужен.

Поражения от танкующих команд, ужасная атмосфера в раздевалке, резко осмелевший вой журналистов в адрес Короля и снятие билбордов — всё это действительно очень похоже на хаос и анархию, на конец эпохи и долгожданные крики «Акела промахнулся».

Или на искусственное нагнетание истерии. Закручивание сюжета с целью привлечь аудиторию к просмотру увлекательного реалити-шоу в прямом эфире. Сюжет «Леброн впервые за 14 лет рискует остаться без плей-офф» обречён оказаться бестселлером.

Ловко повысить градус с помощью провокационных заявлений журналистов, старательно мусолить тему 3% из эфира в эфир — это не только даёт рейтинги и просмотры прямо сейчас, но и понижает планку ожиданий от «Лос-Анджелеса».

Вы меня хоть свяжите, чтобы было видно, что я сопротивлялся!

Нет, серьёзно. Последние недели плавно подвели нас к следующей мысли: если ЛАЛ просто войдут в топ-8, этот сезон будет подаваться как однозначный успех Короля и ещё один шаг на пути к величию.

Подаваться, разумеется, теми же журналистами, которые нынче с серьёзными лицами называют Леброна главной проблемой команды. В случае чего их извинения соберут замечательные рейтинги и станут ещё одним кирпичиком в наследие игрока.

Конечно, перед началом чемпионата титула от «Лейкерс» никто не ждал, но и седьмая-восьмая строчка Запада в лучшем случае казалась оценкой «удовлетворительно», прожиточным минимумом. Теперь это совсем не так.

Ни к селу ни к городу. «Сакраменто» хорош, но этого мало «Кингз» заслужили приз зрительских симпатий, но не созрели для плей-офф.

Вот в чём истинная сила Джеймса-политика: снижение ожиданий было проведено моментально и виртуозно. В считаные дни после того, как стало понятно, что Энтони Дэвиса (а значит и каких-никаких шансов стать вменяемой силой к плей-офф) в Лос-Анджелесе не будет.

Теперь для оценки «хорошо» и сохранения лица Королю просто достаточно обойти многолетнее посмешище всея НБА с очень юным составом («Сакраменто»), стремящихся попасть в лотерею и сохранить пик «Клипперс» (лучшие игроки — Данило Галлинари и Лу Уильямс), а также доживающую сезон «Миннесоту» с 32-летним тренером-дебютантом.

Впереди полтора месяца реалити-марафона, в центре внимания — попытка Джеймса заскочить на подножку уезжающего поезда. Почва удобрена, после каждого матча споров и категоричных суждений будет всё больше. Если получится — сериал получит продолжение в виде первого раунда плей-офф. В идеальном для лиги варианте ЛАЛ попадут на «Уорриорз»: интерес огромен, а вылет ничуть не ударит по реноме Леброна.

Впрочем, нельзя забывать, что вероятность такого развития событий составляет не более трёх процентов.

Вот видите! Их профессура готова к бою, а наша только и может смотреть в микроскопы и бабочек ловить!

И последнее. Шесть лет назад «Лейкерс», пожалуй, и впрямь получили определённую помощь от судей. И всё же они ворвались в плей-офф прежде всего за счёт Коби Брайанта — уже постаревшего, но сохранившего злость и любовь к игре.

В том сезоне Мамба вошёл в топ-5 НБА по среднему игровому времени (38,6 минуты за матч), хотя получал огромную нагрузку (Usage 31,9%, третья позиция в лиге) и практически не садился на лавку в последние недели регулярного чемпионата.

47,5. 47. 42,5. 47,5. 41. 48. 45. Количество минут, сыгранных Брайантом в семи последних матчах. На фоне зашкаливающей нагрузки здоровье не выдержало: Кобе получил травму (хотя вернулся в игру и довёл её до победы), пропустил восемь месяцев и уже никогда не был прежним. Снова травма, 48 на два года, 60 очков в прощальном матче — чистейший баскетбольный эпос, но борьбой за перстни там и не пахло.

Леброн пока только 11-й по среднему игровому времени (35,3 минуты), да и Usage у него пониже (30,7%, 10-е место), но дело не в этом. Есть подозрение, что к началу апреля эти цифры вырастут, ведь иначе место в плей-офф точно достанется кому-то другому.

Интересней вот что. Коби пожертвовал здоровьем, но всё же попал в восьмёрку лучших. Спустя шесть лет Джеймс оказывается в той же позиции. Вполне возможно, что Королю удастся переломить ситуацию и проскочить в плей-офф, попутно перещеголяв цифры Брайанта и избежав «свипа» в первом раунде.

Но вот вопрос: чем готов пожертвовать Леброн, чтобы добиться того же? Семь матчей подряд по 40+ минут — это повышенный риск получить травму на фоне усталости. В случае серьёзного повреждения тут же встанет вопрос об остатке карьеры — и всё только ради того, чтобы (скорее всего) вылететь уже в первом раунде. Не слишком сильная комбинация.

Перед балом. Про особенный статус сезона в НБА Летом на рынок свободных агентов должны выйти те, кто перевернёт игру.

Лучший ответ звучит примерно так. Вероятность того, что Король рискнёт оставшимися годами карьеры ради 7-8-го места в конференции, прямо пропорциональна шансам «Лейкерс» на попадание в плей-офф.

Всё в порядке, всё хорошо! Мне — тефтель с рисом, ему — котлету с картошкой, потом поменяемся…

Решений у этого довольно философского вопроса несколько. И ни одно из них нельзя назвать однозначно верным или однозначно неверным. Они просто разные — и варианты, и Леброн с Коби. Примерно как геометрии Евклида и Лобачевского. Каждая хороша по-своему.

Отличия прежде всего в самих людях. Если Брайант это азартный и даже одержимый игрок (то есть лудоман), то Леброн в первую очередь политик, который тщательно просчитывает последствия и не склонен рисковать глобальной целью ради достижения маленького успеха. Прагматичный, но вместе с тем логичный подход.

Разница в подходе никак не ставит кого-то из них выше другого и не помогает в бессмысленном споре о выявлении величайшего из этой пары. Просто у нас появился шанс изучить прекрасный сюжет: два разных человека попали в одну ситуацию, из которой каждый будет выбираться своим путём.

Метод Коби мы уже видели. Теперь посмотрим на метод Леброна.

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