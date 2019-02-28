Швед вернулся, но не спас. «Химки» проиграли «Милану»

«Милан» и «Химки» в турнирной таблице Евролиги разделяют шесть позиций. Казалось бы, это целая пропасть, в которую может уместиться Софоклис Схорцианитис. Но, если говорить серьёзно, разница не так уж велика, и ещё большой вопрос, кто перед матчем считался фаворитом. Хотя бы вот почему:

— «Милан» в феврале сдал. Это вообще никак не сказалось на Евролиге, но там и в соперниках у итальянцев были «Гран-Канария», «Дарушшафака» и «Маккаби». Игры против не самых сильных клубов, да и без концовки не обошлось ни в одном из матчей. А вот на внутренней арене не всё так хорошо — поражение от скромного «Виртуса» в национальном кубке и «техрань» из-за выхода на паркет Нанэлли в выигранной встрече с «Пистоей» явно не добавляют оптимизма команде Симоне Пьяниджани;

— «Химкам» просто некуда отступать. Поверить в шесть побед из шести попыток в оставшейся части сезона не получается даже во сне, а значит, побеждать нужно было уже вчера. Максимум — сегодня в игре с «Миланом»;



— Вернулся Алексей Швед. Здесь можно было бы обойтись лишь этой фразой, но вот чуть более полно: за 96 дней отсутствия лучшего снайпера Европы дела у «Химок» в гору не пошли, травмировался Энтони Гилл, сменился главный тренер, пришёл и ушёл Гарлон Грин, Ди Бост поменялся на Эндрю Харрисона. И вот теперь подмосковный Супермен возвращается, чтобы вместе с новыми «Химками» зайти в плей-офф. В конце концов, кто, если не он?

В общем-то, самый большой вопрос для Римаса Куртинайтиса и заключался во встраивании в команду Алексея Шведа. Потому что в некоторых матчах казалось, что «Химки» научились играть без него: атака с приходом нового коуча преобразилась, в ней появились новые герои и, хотя оборона проседала, жёлто-синие теперь и не делают на неё ставку.



Поначалу даже казалось, что химчане продолжают матч с «Панатинаикосом»: защита не плотная, все силы на атаку. Швед одеяло на себя сильно не перетягивал, но о своём присутствии на паркете периодически напоминал — с переменным успехом. Хозяева старались играть внутрь, но иногда взрывались и палили из-за дуги. «Милан» быстро отстал на несколько атак, и даже несмотря на геройства Владо Мицова и эпизодические включения второго снайпера Европы Майка Джеймса «Химки» не подпускали итальянцев к себе.



Особенно бросалось в глаза преимущество жёлто-синих на подборе. Да, у «Милана» до конца сезона выбыл Артурас Гудайтис, но вообще-то с момента его травмы и подписания Алена Омича команда только прибавила в «краске» и теперь берёт в среднем на пять отскоков больше. Калеб Тарщевски вообще зацементировал трёхсекундную зону, и теперь мало кто из соперников покушается на пространство под кольцом. Под кольцами.

Это видео можно посмотреть в Twitter Евролиги.

Но, во-первых, «Химки» не так часто мазали, чтобы после них что-то подбирать, а во-вторых, за первую половину добыли на чужом щите пять дополнительных атак.

На большой перерыв команда Куртинайтиса ушла при «+9». И хотя уже в начале третьей четверти появились причины для беспокойства (четвёртый фол Малькольма Томаса и травма Джордана Микки, который через силу доиграл половину), хозяева какое-то время держались. Но потом вместо Томаса вышел Губанов, и в скорости химчане начали проигрывать. Итальянцы стали чаще играть внутрь «краски», где на помощь приходили Зубков и Моня. При этом жёлто-синие неизбежно раскрывались, а глубины состава из-за повреждения Микки и отсутствия новичка Харрисона не хватало.

Это привело к тому, что уже в начале последней четверти разрыв съёжился с 14 очков до всего лишь трёх, что заставило Куртинайтиса отправить на площадку Томаса. За восемь минут до конца основного времени матча счёт сравнялся, а после тайм-аута «Химок» Кузминскас попал трёху и вывел свою команду вперёд — впервые в игре. Да и вообще литовец поймал кураж, как в лучшие годы в «Уникахе», набрав семь очков за полчетверти. Очень скоро «Химки» отлетели на «-7», Крокер ударился коленом и сел рядом с Микки…



На чудо у хозяев было четыре минуты. Томас принялся спасать «Химки» в одиночку, подбирая всё, что плохо летит, и даже высоко защищаясь против «маленьких». Он и вовремя попавший издали Швед восстановили статус-кво всего за две минуты. Началась самая настоящая концовка: команды на двоих схватили три «технаря», Дженкинс с Мицовым обменялись трёхами, каждая из которых казалась победной…

Но Швед в предпоследней атаке при «-1» не спас химчан, а в последней на нём сфолили раньше попытки броска. «Милан» на последних секундах действовал увереннее и увёз из Подмосковья важнейшую для себя победу.

Куртинайтис после игры высоко оценил игру Шведа.

— Играл хорошо, так, как мы и надеялись. Даже лучше, чем я думал, если учитывать большой перерыв. Он, безусловно, наш лидер, вся команда играла по-другому, не так, как без него. Он на себя принимает всю защиту и отбрасывает партнёрам. Жаль, в конце не додумались выбросить, когда на нём фолили. Хорошая игра для него, в конце, конечно, подустал, 33 минуты отбегал. Пару раз просил замены, я его максимально хотел держать на паркете, — сказал главный тренер.



В Единой лиге у химчан уже в понедельник игра против ЦСКА, а в Евролиге через неделю — матч в Испании против «Басконии». Терять уже нечего.