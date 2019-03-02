Без обид, Вася. ЦСКА был лучше «Олимпиакоса» в Греции

Для начала все встанем и поаплодируем: великий Спанулис провел 300-й матч в Евролиге»!

Теперь можно и о самой игре поговорить.

ЦСКА поехал в Грецию в своём самом боевом составе и не самой боевой форме. Хиггинс и де Коло пропустили две последние игры армейцев из-за травм, обойма россиян только что вернулась из сборной с путёвками в Китай, а Боломбой — с первенцем. Гарантированное туром ранее место в четвертьфинале Евролиги давало армейцам пространство для экспериментов. Но игра с «Олимпиакосом» всегда по-особому отмечена в красно-синем календаре. Плюс, предстоящее дерби Ленинградки с «Химками», наверняка, уже занимало место в голове Итудиса.

С первых минут матча в Греции ЦСКА смотрелся лучше, но «Оли» быстро нашел, чем ответить на заданный гостями темп. Как известно, темп темпом вышибают. Или вроде того. Как только с Родригесом, набравшим за шесть минут 10 очков, стали играть плотнее, жизнь греков сразу наладилась. В атаке хозяева ставили армейцев в тупик банальными быстрыми проходами. Сильный отрезок в середине первой четверти помог грекам выйти вперёд к первой сирене.

Во второй десятиминутке у ЦСКА злорадствовал де Коло. Сменивший маркеры и ручки на баскетбольный мяч француз на энтузиазме собрал 13 очков за половину. Казалось, что это даётся ему проще, чем автографы на всевозможных частях атрибутики.

Это видео можно посмотреть в Instagram Евролиги.

«Олимпиакос» редко пропускает на своей площадке по 30 очков за четверть, но при этом всегда держит подробные выходки соперника под контролем. В этот раз греки ответили 27 набранными и, уступая лишь одно очко, отправились на перерыв.

У Спанулиса в этот вечер мог случиться ещё один юбилей — 4000 очков в Евролиге. Для этого в матче против ЦСКА требовалось набрать 30. Звучит не очень реалистично, но после его 13 очков в первой половине (3/3 с периметра), в голове буквально засело: «Почему бы и нет?»

Но сам Вассилис быстро эти мысли отогнал, получив четвёртый фол на второй минуте четверти. Пару минут спустя за ним отправился Вебер. В итоге атакующий потенциал греков лёг на плечи малоопытного Уильямс-Госса, нестабильного сегодня Принтезиса и непонятно чем позавтракавшего Зака Лидея (21+9).

У ЦСКА лавка была длиннее, можно было немного остудить Чачо, набегавшего 10+7 до перерыва. Без него прекрасно справлялись де Коло и Хиггинс. Игровая практика им была нужнее, да и поводов для замен они не давали. Француз продолжал быть самым эффективным на площадке, а Кори вдруг включился в гонку скореров с Нандо и в итоге выиграл её.

С игровой точки зрения всё было очень просто: армейцы сумели уберечь лидеров от фолов, сыграли важную четверть полной ротацией и к последней четверти повели восемь очков. Для матча, в котором разница не вырастала больше, чем на три-четыре очка, это было серьёзное преимущество.

В заключительном отрезке оно только продолжило расти и в какой-то момент достигло болезненной для Блатта «двадцатки». Кресло под специалистом скрипнуло! Или послышалось?

«Футбольный» выход свежего Боломбоя под уставших «больших» соперника дал армейцам дополнительное преимущество на щитах и в краске, откуда Джоэл успел положить пару дежурных данков. В концовке ЦСКА был настолько свежее соперника, что Тимме не помогло бы и такси, чтобы угнаться за Клайберном, отпахавшим почти 25 минут.

Это видео можно посмотреть в Instagram Евролиги.

«Олимпиакос» за шесть туров до конца регулярного чемпионата устроил себе серию из пяти поражений подряд. Для клуба, подумывающем об отказе от национального первенства ради Евролиги, это серьёзный имиджевый удар. Не говоря уже о турнирных перспективах команды Блатта. На три низшие ступени для попадания в плей-офф претендуют сейчас шесть команд. «Оли», хоть и держится на восьмой строчке, но в этой борьбе выглядит раненым бизоном. Остается надеяться, что какой-нибудь Акела промахнется. ЦСКА же сегодня доказал, что он по-прежнему вожак.

Плей-офф без Принтезиса и Спанулиса — жалкое зрелище. Давайте надеяться, что на нашем веку этого не случится.