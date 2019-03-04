«Могли бы начать плакать, но не стали». «Химки» пересилили ЦСКА

Матчи «Химок» и ЦСКА — настоящая витрина Единой лиги ВТБ. Многие зарубежные любители баскетбола смотрят турнир поверхностно, другим языком — исключительно топ-матчи. Так как ничего «топовее» дерби Ленинградки в российском баскетболе придумать нельзя, внимание к очередной встрече было повышенное. Как, впрочем, и всегда.

Вот только для химчан игра была очень не вовремя. С одной стороны, только-только восстановился Алексей Швед, но «других сторон» было слишком много. С Энтони Гиллом всё понятно — он выбыл до конца сезона; Кейси Прэтер — фигура мифическая, и пока непонятно, существует ли в природе; Ди Бост ушёл в «Монако», а пришедший на смену ему Эндрю Харрисон пока не получил российский паспорт и не прилетел в Москву. Добавим сюда Джордана Микки и Тони Крокера, которые синхронно получили травмы в прошлом матче Евролиги с «Миланом», и получим лишь троих легионеров на игру против ЦСКА.



На количество бросков Шведа можно было смело ставить «тотал больше». Сколько бы контора ни предлагала.

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Впервые у «Химок» забил не-Швед только спустя семь с лишним минут после стартового свистка. Это тут же вызвало гнев Итудиса, и он затребовал тайм-аут. ЦСКА к этому времени не смог оторваться на сколько-нибудь ощутимое преимущество, потому что защита жёлто-синих была очень плотной. Если поначалу сквозь хозяев ещё можно было продраться к их кольцу, то к концу четверти такие трюки больше не проходили. Рывок «Химок» в концовке игрового отрезка и вовсе нивелировал все старания армейцев, сведя разницу к двум очкам.



Ещё сложнее гостям стало во второй четверти — плотность, с которой играли жёлто-синие, поражала. Агрессию под щитом «Химок» почувствовали на себе едва ли не все игроки ЦСКА, а не под щитом игра не клеилась. Причём не клеилась как у одних, так и у других — первая трёха в этой встрече залетела от Родригеса за три минуты до большого перерыва, к тому моменту команды на двоих выплюнули 0/18. Испанец поймал кураж и в оставшееся время ещё дважды попал издали — если бы не он, ЦСКА отправился бы в раздевалку в роли отстающего.

Впрочем, для химчан в этой встрече всё ещё было впереди: в третьей четверти они наконец стали изредка попадать из-за дуги и смогли не сбавить агрессии в обороне. Красно-синие иногда даже не хотели идти под щит, потому что понимали, что себе дороже. Участились стычки. Химчане же тем временем смогли выйти вперёд и даже удерживать преимущество. Защита настолько превзошла нападение, что ЦСКА разменял 40 очков только на последней минуте третьей четверти, а трёшка Шведа в концовке игрового отрезка позволила хозяевам повести «+6».

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У ЦСКА на погоню была ровно четверть. Но команда Куртинайтиса и не думала что-то менять: на проход Хэкетта издали ответил Маркович, на другой проход Хэкетта — Швед, и тоже издали. Россиянин добавил к этому два прохода и попадания откуда-то из-под юбки, чем заставил Итудиса разводить руками и делать вид, что тот вообще не при делах и не понимает, во что играет его команда.



Следом, правда, Швед же чуть жёлто-синих и не похоронил, когда несколько атак подряд показывал партнёрам расходиться по домам и не мог точно завершить атаку. ЦСКА восстал из мёртвых и с «-9» начал подбираться к хозяевам. Москвичи чуть ли не всем составом пошли в трёхсекундную, и это принесло плоды — то Хайнс, то Клайберн стаи забирать подборы в нападении. С них-то армейцы и набирали очки. Счёт они сравняли, когда выбрасывали из аута и имели всего 0,3 секунды на бросок. У «Химок» был шанс победить, но ни Швед, ни Томас не смогли пробраться через оборону ЦСКА. Было бы обидно, если бы такая игра осталась без овертайма.

Ну и было бы несправедливо, если бы защита «Химок», которую они показывали на протяжении 35 минут, осталась без победы. Швед вывел хозяев вперёд, тут же пятый фол получил Хайнс и, уходя, сказал защитнику что-то не совсем цензурное. Через атаку неспортивный получил де Коло, который пытался обратить внимание судей на то, что Хэкетту попали в глаз, и он не может участвовать в обороне. Судьи жест не оценили, и следом за неспортивным дали французу технический, отправив того в раздевалку. Химчане к тому моменту вели четыре очка. Но веселье только начиналось!



ЦСКА предпринял ещё одно сверхусилие и без двух основных игроков сравнял счёт. После тайм-аута красно-синие встали в такой дикий прессинг, что в какой-то момент показалось, будто бы хозяева нарушили правило зоны. Итудис станцевал невероятную калинку-малинку вокруг судьи, чтобы тот свистнул, но в одном из приседов тренера ЦСКА застала трёха Шведа — она не только выводила «Химки» вперёд, но и оформляла для россиянина личный рекорд результативности. А заодно — и рекорд лиги по броскам.



Гости дождались промаха «Химок» с линии и на последнюю атаку отправлялись при «-2». Не получилось абсолютно ничего, но Боломбой подобрал мяч и попытался выкинуть его в сторону кольца. Казалось, что на нём нарушили правила вообще все! От штрафных центрового зависела судьба второго овертайма, и первый бросок он попал.



Затем нервы дрогнули.

Лучше всего после игры об этой победе рассказал Стефан Маркович.



— Мы бились на протяжении даже не 40, а 45 минут. Знали, что против нас играет отличная команда, но мы верили друг в друга. У нас не было игроков? Ну и что. Когда у нас не было Шведа и Гилла, мы могли бы начать плакать, плакать, но слёзы не дадут тебе ничего. Нужно просто сражаться. Это нормально. Кто бы у нас ни был на паркете, пусть тот и будет. Мы действительно верили в себя. Если мы будем подходить к игре, переживая за результат, то мы точно проиграем. А если мы будем верить, то что-то может из этого получиться.

Лучше и не скажешь.



«Химки» в рамках Единой лиги ВТБ не побеждали ЦСКА уже четыре года.

Димитрис Итудис после пресс-конференции призывал смотреть на этот матч объективно.



— Обычно я начинаю пресс-конференцию с хороших слов в адрес победителя. Останусь джентльменом и поздравлю «Химки». Но, если вы будете объективны, то увидите две совершенно разные истории, кто на площадке главный антагонист. Вы же были на игре, всё видели. Если вы честны с самим собой и видели, что происходило, то вы всё понимаете. Мои игроки совершили 20 потерь, но половина из них произошли не просто так, а почему-то ещё. Я останусь джентльменом. Но посмотрите на последние владения, как по-разному судили команды. Просто посмотрите на этот матч объективно. Один мой коллега, который сейчас уже на пенсии, сказал бы, что сегодня даже слепые увидели бы, — процедил тренер.



Похоже, эту игру действительно ещё придётся не раз пересмотреть. Даже если не для того, чтобы посмотреть на неё объективными глазами и увидеть что-то такое, что увидел тренер ЦСКА, то хотя бы затем, чтобы ещё раз насладиться огненным баскетболом.