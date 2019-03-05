Постой, паровоз. УНИКС начал серию против «Локо» с победы

Евролига — заветная цель каждого клуба. От России путёвки достаются лишь двум командам, в то время как претендентов на них гораздо больше. Справедливости ради, стоит сразу оговориться: на самом деле, путёвка в сильнейший баскетбольный турнир Европы достаётся одному клубу. Просто у ЦСКА есть «проездной», который был выписан им организаторами турнира. Два последних года этим самым вторым клубом были «Химки», занимавшие вторые места в Единой лиге ВТБ. Но есть вариант, при котором от нашей страны могли бы участвовать не два, а три коллектива.

Речь, естественно, о Еврокубке. «Дочка» Евролиги даёт путёвку в основной турнир победителю. В прошлом сезоне все шансы на неё были у краснодарского «Локомотива», прошедшего по турниру до финала без единого поражения, установив рекорд: 20 побед в 20 матчах. Но финал остался за волшебником Дэвидом Блаттом и его «Дарюшафакой».

В этом году до стадии четвертьфинала Еврокубка дошли всего две российские команды. Это стабильный УНИКС и «Локомотив-Кубань», поменявший главного «машиниста» Сашу Обрадовича прямо по ходу сезона.

Собственно, «Локо» сменил не только тренера. Краснодар также покинул Айзея Уайтхэд — перспективный игрок, приехавший в 23 года для перезагрузки карьеры после (и перед) НБА. Но по-настоящему сложные времена для красно-зелёных начались одновременно с чередой травм. Почти все лидеры поочерёдно (или вместе) оставались вне игры. Новый главный тренер Владимир Йованович при этом не скрывал, что его парням приходится даже не играть в баскетбол, а попросту выходить и драться.

«Переломать ход вещей»: «Локо» и УНИКС готовятся друг к другу Российский четвертьфинал Еврокубка, после которого останется только один.

Преимущество своей площадки в серии до двух побед у казанской команды. Цифры явно против «Локо»: во-первых, дома УНИКС не проигрывает, во-вторых, ни разу после введения новой системы плей-офф гостевой команде не удалось победить в первом матче.

Разницу в стиле собравшиеся в казанском «Баскет-холле» могли оценить с первых минут матча. Хозяева действовали максимально командно и коллективно, в то время как гости старались создать момент для обыгрыша один в один кого-то из лидеров. В результате Дмитрий Кулагин уже к концу первой половины настрелял 14 очков, вёл красно-зелёных за собой, а его команда всё равно оставалась в роли догоняющей.

Огненная игра от Пьеррии Хенри в середине третьей десятиминутки вывела УНИКС на новый энергетический уровень. Мало того, что американец выжигал в защите, нейтрализовав Дмитрия Кулагина, так ещё и собственноручно увеличил разницу в счёте, сделав её впервые в матче двузначной.

Это видео можно посмотреть в Twitter Еврокубка.

Неприятный эпизод случился в конце третьей четверти. Мустафа Фалль ставил заслон Хенри и сделал это с нарушением правил. Но 49-й номер УНИКСа поле столкновения упал на паркет и был вынужден прибегнуть к помощи докторов. Пока врачи колдовали над его плечом, Макколлум набирал очки и увеличивал отрыв почти до 20 баллов.

В этом матче краснодарцам был уже нечего ловить, потому что в серии Еврокубка разница ничего не решает. 86:66 — неожиданно уверенная победа казанцев.

Ответная встреча пройдёт в Краснодаре 8 марта. Ради этого в местном «Баскет-холле» даже перенесли на апрель концерт Макса Фадеева. Есть большая вероятность, что дома красно-зелёные будут другой командой.