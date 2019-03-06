«Нужно уважать спортивные принципы». Глава ЛЧ — о конфликте с Евролигой

Исполнительный директор баскетбольной Лиги чемпионов Патрик Комнинос приехал в Нижний Новгород на первый матч 1/8 финала турнира, в котором БК «НН» принимал итальянскую «Венецию». Перед игрой функционер ответил на несколько общих и конкретных вопросов относительно развития ЛЧ.

О философии турнира

Недавно завершилась регулярка Лиги чемпионов, мы увидели 224 матча, которые проходили по всей Европе. Сейчас осталось 16 сильнейших команд, которые представляют 10 разных стран. Для нас как для турнира очень важно видеть такое количество участвующих лиг, потому что, как вы знаете, Лига чемпионов — это турнир, наполовину организованный нами, наполовину — лигами. Мы рады, что в плей-офф примут участие столько стран.



У нас с Евролигой очень разная философия, разное видение того, как развивать соревнования. Мы даём одинаковые возможности всем европейским клубам, делаем рынок открытым. Мы считаем, что именно так нужно расширять географию, привлекать новых инвесторов, давать возможность клубам участвовать в лучших европейских турнирах. Евролига же считает, что есть несколько клубов, брендов, и они должны участвовать в турнире независимо от того, какое место займут в национальном чемпионате.



Это другая философия. Мы не будем говорить, чья точка зрения лучше, но очевидно, что наше видение не совпадает с тем, какое есть у этих 11 клубов. С нашей стороны мы всегда открыты для дискуссий и поиска решения, но считаем, что нужно уважать основные спортивные принципы. Потому что есть два принципа, которые лежат в основе развития вида спорта: возможность видеть местную команду в битве с самыми сильными соперниками и возможность болеть за [не ослабленную отсутствием ведущих игроков] национальную сборную.

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О критериях участия

Для того чтобы участвовать в Лиге чемпионов, нужно выполнить конкретные требования — клубы должны финишировать на одной из высоких позиций в своих национальных чемпионатах. Это нужно для того, чтобы усилить конкуренцию на внутренней арене. С нашей стороны мы рады приветствовать любой клуб, который захочет участвовать в ЛЧ. Мы надеемся, что клубы будут проявлять интерес и участвовать в нашем турнире, но это, в конечном счёте, их решение.

Мы живём в уникальной среде, которая позволяет клубам самим выбирать турнир, в котором они хотят участвовать. С нашей стороны мы уверены: выгода того, что мы предоставляем и что предлагаем клубам в ЛЧ, была доказана за те три сезона, что мы существуем. Все понимают, что получают с точки зрения продвижения бренда, рекламы, денег и уровня соревнований. Мы показали, что представляет из себя Лига чемпионов, теперь дело за клубами.

О «Нижнем Новгороде»

Я впервые в Нижнем Новгороде, и мне тут очень нравится — я увидел Кремль, посмотрел город, он очень красивый и с историей. Я даже сфотографировал замёрзшую реку, потому что это не то, к чему очень привыкли в той части света, откуда я родом (Греция. — Прим. «Чемпионата»).



С баскетбольной точки зрения мне тоже всё нравится. Мы обедали с [министром спорта Нижегородской области] Сергеем Пановым, я понял, что у региона много амбиций — причём как относительно баскетбола, так и относительно спорта в общем. Мы обсуждали будущие спортивные проекты, которые пройдут здесь, новую арену. Для развития баскетбола очень важно получить такую поддержку властей. Надеюсь, всё это позволит клубу развиваться и дальше.

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О формате плей-офф

Как вы знаете, наш формат плей-офф подразумевает две игры — дома и на выезде. Мы считаем этот выбор правильным, потому что верим, что это даёт зрителям возможность увидеть упорную борьбу на протяжении всего времени обоих матчей. При таком формате каждая минута имеет значение, каждый заброшенный мяч. Все 40 минут нам обеспечено зрелище.

О российском рынке

Российский рынок очень важен для нас. Это первый раз, когда клуб из России попадает в матчи на вылет, хотя и в первый сезон у нас был клуб из России, саратовский «Автодор», и во второй сезон тоже — красноярский «Енисей». Видеть российские клубы в турнире для нас удовольствие, и попадание «Нижнего Новгорода» в плей-офф — удовольствие ещё большее. Надеемся, что и в будущем клубы из вашей страны будут доходить до решающих стадий.

О «Панатинаикосе»

У нас действительно были переговоры с «Панатинаикосом», но у нас были переговоры с многими европейскими командами. В прошлом году, например, к нам перешли «Бамберг», который играл в Евролиге, и «Хапоэль», который очень хотел играть в Евролиге. Но сейчас они с нами и будут с нами в ближайшие годы. Лига чемпионов открыта для переговоров с любыми клубами из Европы, и они сами знают, что нужно для участия и что они здесь получают. Так что ситуация «Панатинаикоса» ничуть не отличается от ситуации с любой другой командой.

О деньгах

Как вы знаете, мы покрываем все расходы на телепроизводство и рекламу, к тому же, есть минимальный бонус за участие для всех клубов и бонус в зависимости от результатов. Это всё — часть инвестиций ФИБА в развитие клубного турнира и развитие европейского баскетбола в целом. За три года существования Лиги чемпионов у нас было более 100 клубов, если учитывать те, которые проходили квалификацию. Мы считаем, что это очень важно, потому что мы хотим взаимодействовать со всеми на равных.

Чем меньше, тем больше. «Нижний» деклассировал «Венецию» Зоран Лукич не мог рассчитывать на двух ключевых игроков и играл против команды, которая была посеяна выше. Но это всё мелочи.

О стабильности

Думаю, что ФИБА в последние годы довольно чётко продемонстрировала намерения развивать клубный баскетбол. В федерации осознали, как важно защищать национальный чемпионат, национальные команды и развитие игроков. И это всё взаимосвязано, потому что игроки делают сильнее и клубы, и свои сборные.



Поэтому ФИБА инвестирует в клубные турниры, такие, как Лига чемпионов. И эти инвестиции гарантированы. Финансирование стабильное и уже одобрено на многие годы вперёд, потому что это стратегическое решение. Мы уверены, что только это может глобально развивать клубные соревнования.