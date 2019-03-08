Обратный билет. «Локо» возвращает серию в Казань

После первого матча четвертьфинала Еврокубка «Локомотив» поставил себя в затруднительное положение. Поражение во втором матче ставило крест на турнирных перспективах команды из Краснодара. Понятно, что предматчевые речи Владимира Йовановича и Виталия Фридзона были про мотивацию. Тренер и капитан говорили о характере и необходимости вернуть серию в Казань.

Первая игра оставила сильное впечатление. УНИКС был на голову, а то и две сильнее своего соперника. Краснодарцы отчаянно сопротивлялись в первой половине, а во второй их просто вынесла машина греческого коуча Димитриса Прифтиса. Казанцы играли слаженно, командно и логично. При этом в их системе лидерам было комфортно — Макколлум и Хенри устроили настоящее шоу, набрав в четыре руки 50 очков.

Каждый игрок команды из столицы Татарстана был готов к игре и приносил пользу. При всём уважении, но пользы, к примеру, от центрового «Локо» Мустафы Фалля было явно меньше, чем вреда. Вдобавок ко всему, французский гигант чуть не травмировал Хенри, когда тот выбирался из-под заслона. Точнее, травмировал, но после вмешательства врачей и ледяной терапии американец продолжил игру.

Постой, паровоз. УНИКС начал серию против «Локо» с победы Казань разгромила Краснодар. Что будет дальше?

За счёт чего Йованович мог перевернуть ход матча в Краснодаре? Почему-то сразу приходит в голову готовое решение имени Римаса Куртинайтиса и его «Химок» в последнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ против ЦСКА. Начав ту встречу откровенно неудачно, жёлто-синие решили, словно в хоккее, действовать максимально жёстко в борьбе на любом сантиметре паркета. Армейцы к такой жёсткости готовы не были, это заставило их тратить эмоции на споры с арбитрами и соперниками, они начали терять мячи, и всё это в итоге вылилось в победу «Химок» с личным рекордом результативности от Алексея Шведа.

«Железнодорожники» как раз из тех команд, которые умеют и практикуют агрессивную защиту. Этот стиль вполне подходящий для Кулагина, Понитки, Хвостова и Ивлева. Да и американские игроки не раз проявляли свои бойцовские качества. Особенно в те моменты, когда «Локо» в этом сезоне оставался из-за травм в усечённом составе.

Собственно, матч начался именно по этому, очевидному, сценарию. До определённого момента самыми «заряженными» игроками красно-зелёных были только российские баскетболисты. Первые 11 очков пришлись на три фамилии: Кулагин, Фридзон, Ивлев. И да, это были почти все очки хозяев в первой десятиминутке.

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Результативность отошла на второй план. Понятно дело — слишком многое стояло на кону. Йовановичу удалось найти управу на Макколлума и Хенри. Хотя стоп, почему только на этих двоих? На весь УНИКС. Гости набрали всего 20 очков за две четверти. Настрой у «Локо» был что надо. Временами соперник попросту не знал, как распорядиться мячом, и совершал крайне сложные броски.

Болельщики кубанской команды наверняка понервничали в третьей четверти, когда созданное преимущество быстро растаяло, а УНИКС не только догнал, но и вышел вперёд, завладев инициативой. К счастью для хозяев, они быстро оправились от удара и вернулись после тайм-аута Йовановича с правильным настроем.

По очку, по защите, по подбору — вот так складывалось лидерство «Локомотива-Кубани» в заключительной четверти. Кулагин и его банда бережно оберегали то, что так тяжело давалось создать.

Окончательный перелом случился после перехвата Понитки и его же быстрого отрыва с фолом. Разница перевалила за 10 очков, хозяева расправили крылья, и этот паровоз уже было не остановить.

Победа, как и обещали тренер и капитан, была в кармане. А значит, самое время покупать обратный билет в Казань, где и решится исход серии.