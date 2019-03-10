Месть как она есть. «Зенит» не дал вернуться «Автодору»

Воскресенье не может быть скучным, если на него запланирована встреча «Зенита» и «Автодора». Питерцев бросает из жара в холод и обратно, но они продолжают цепляться за место в четвёрке и, соответственно, преимущество своей площадки в матчах на вылет; саратовцы, тем временем, не жируют и отчаянно вцепились в хвост зоны плей-офф, каждую неделю рискуя вылететь из числа участников матчей на вылет.

В этом сезоне команды уже встречались друг с другом, и если вы видели этот матч, то, конечно, не скоро его забудете — «Автодор» отыграл 19-очковое отставание и вытащил невероятную концовку, победив с разницей в очко. Несмотря на то, что и у одних, и у вторых с тех пор сменились наставники, для сине-бело-голубых концовки — по-прежнему камень преткновения: ВЭФу питерцы проиграли одно очко, «Нижнему» — два. А ведь Жоан Плаза всегда славился тем, что умел настроить своих баскетболистов сыграть в клатче…

Но, если не нагнетать, настроение перед игрой в Петербурге было неплохим. «Зенит» вылетел из Еврокубка и имел вагон времени на подготовку к неудобному «Автодору». К матчу как раз поправились Андрей Десятников и Владислав Трушкин, который успел сыграть против «НН». Пустеющий лазарет вселял оптимизм, да и поражение «Автодора» в Кубке Европы ФИБА, где саратовцы вообще-то считаются одними из главных фаворитов, должно было отвлекать внимание Евгения Пашутина от Единой лиги.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале Единой лиги ВТБ.

«Зенит» заработал своё первое двузначное преимущество всего за полчетверти: в «краске» у гостей была чёрная дыра размером с Саратов, из трёхсекундной зоны забивал не только Рэйнольдс, но и Симонович с Трушкиным. Последний добавил к этому две трёшки, подбор в нападении, блокшот и передачу, а два подряд слэмданка Рэйнольдса вынудили Пашутина брать тайм-аут и срочно что-то придумывать.

Придумать не получилось: если не считать небольшой анабиоз хозяев, по ходу которого «Автодор» рванул 10:0, то всё стало только ещё хуже. Атака «Зенита» стала олицетворять собой определение «транзитная», защита зачастую не позволяла чёрно-белым даже выбросить по кольцу. Когда гости подобрались к «Зениту», те усилиями Рэйнольдса и Трушкина в три минуты организовали рывок и умчались вперёд на двузначную разницу.

Оборона «Автодора» продолжила сыпаться, и в какой-то момент сине-бело-голубые вели «+21». На перерыв они отправились при 19 очках гандикапа — ровно столько же, сколько смогли отыграть волжане в первом круге.

Это видео можно посмотреть в Instagram Единой лиги ВТБ.

«Зенит» наверняка помнил о том, какое преимущество упустил несколько месяцев назад, но предотвратить камбек чёрно-белых был не в состоянии: «Автодор» стал бегать невероятно быстро, Никита Михайловский наконец нашёл свою игру, и разрыв стал не очень стремительно, но неуклонно сокращаться. За минуту до конца третьей четверти гости проигрывали всего восемь очков, и даже несмотря на то, что на последний перерыв ушли при двузначной разнице, они фактически вернулись в игру. На очередное чудо была одна четверть.

Но во время погони «Автодор» потратил слишком много сил, и на последнюю десятиминутку их уже не хватило. Питерцы были свежее и в несколько атак вернули своё преимущество. В формальность превратилась не только концовка, но и большая часть последней четверти — 103:81.

У Джалена Рэйнольдса в итоге набралась внушительная статистика из 24 очков и семи подборов, но особенно порадовал Владислав Трушкин — 17 очков, два подбора и три результативные передачи. Если форвард будет играть так, как против «Автодора», то Сергей Карасёв может не спешить и спокойно лечить свои болячки.

Саратов пока остаётся на восьмом месте, но «Калев» и ВЭФ не дремлют и могут уже в ближайшее время обойти «Автодор». «Зенит» же пытается отделаться от «Нижнего», который проиграл всего дважды в 2019 году и так и норовит подвинуть сине-бело-голубых с шестой строчки.