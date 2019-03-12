Келли Убре — настоящая любовь «Финикса»

Грядущее лето обещает быть одним из самых горячих за последние годы. Похмелье после шального 2016-го постепенно проходит, и многие клубы активно готовятся к новой закупке, стремясь максимально разгрузить платёжные ведомости от всякого хлама. На рынок выходят звёзды первой величины, которые готовы переворачивать игру и устраивать альянсы.



Но весь этот праздник вряд ли будет касаться «Финикса».



У команды из Аризоны будет свободное место под потолком даже с учётом нового контракта Дэвина Букера и старого контракта Тайлера Джонсона. Но в клубе, похоже, уже определились с планами на межсезонье. Освободившиеся деньги, скорее всего, уйдут на продление отношений с Келли Убре-младшим.



Это настоящая любовь с первого взгляда.

Забавно, но в клубе изначально не планировали подписывать Убре. Руководство «Финикса» рассчитывало заполучить Диллона Брукса в трёхстороннем обмене с участием «Вашингтона» и «Мемфиса». Но так уж получилось, что боссы «Санс» и «Гриззлис» запутались с разными Бруксами. В Теннеси рассчитывали избавиться от Маршона, а Диллоном торговать отказались наотрез. Потому «мишки» из переговоров вышли, а оставшиеся два участника решили не искать третьего «собутыльника» и обменялись игрокам напрямую. Тревор Ариза вернулся в столицу, а Остин Риверс и Келли Убре стали подопечными Игора Кокошкова.

Риверса-младшего в клубе нет уже давно, а вот Убре на месте и процветает.



За короткое время Келли успел стать своим среди аризонских кактусов. С момента трейда он выдаёт элитную линейку с минимум одним пунктом в каждом статистическом аспекте (16,3+4,9+1,6+1,3+1) и дополняет это лидерством по касаниям в защите (2,9). Успешная серия команды из пяти побед в последних семи матчах во многом стала возможна благодаря отлично игре Убре, который расправился с Кевином Дюрантом, Крисом Миддлтоном и Кайлом Кузмой, не считая менее грозных оппонентов, вроде Мо Харклесса и Диона Уэйтерса.



Келли идеально вписывается с тактическую схему Кокошкова с тремя номинальными вингами.

Пятёрка Джонсон-Букер-Бриджес-Убре-Эйтон: 12,4 NetRtg (разница между атакующим и защитным рейтингами) за 68 минут на паркете.



Пятёрка Джонсон-Букер-Джексон-Убре-Эйтон: 11,6 NetRtg за 66 минут на паркете.



Сейчас у «Санс» действительно качественный набор талантливых игроков на позициях вторых-третьих номеров, что располагает к игре без классического тяжёлого форварда. И Кокошкову удалось сделать такую успешной, что уже можно считать прогрессом на фоне в целом провального сезона.

Партнёры Убре по команде также отмечают его вклад в успехи.



«Его способность прерывать атаки соперников и перекрывать линии передач за счёт ловких рук просто великолепна», — говорит Драган Бендер.



«У него есть всё необходимое, чтобы стать отличным игроком на обеих сторонах площадки: он атлетичен, он может растягивать защиту и всегда готов пройти под кольцо», — делится мнением Тайлер Джонсон.



«Энергия просто льётся из него через край, он будто находится везде одновременно», — хвалит игрока Игор Кокошков.



Но в союзе Убре и «Финикса» важно даже не то, насколько хорошим баскетболистом является Келли. За последние три года в «Вашингтоне» Убре зарекомендовал себя как неоднозначную личность. Он был настоящим «плохим парнем», который влезал в конфликты, провоцировал соперников и по полной использовал трэшток. Кто-то считал это проявлением заряженности на игру, а кто-то — мерзким поведением.

Однако в столице США всегда была какая-то особенная атмосфера, создающая вокруг команды ореол раздолбайского сумасшествия. Кто бы там ни играл, будь то Гилберт Аринас, Джайвейл МакГи, Андрай Братч или современное поколение игроков — за ними по пятам следовали скандалы, конфликты и потасовки. Уже после перехода в «Финикс» можно судить о том, что в другой организации Убре выглядит харизматичным бойцом с задатками лидера, а не ещё одним проблемным заключённым колонии строго режима под названием «Уизардс». Партнёры по команде в один голос твердят о том, насколько важен Келли для атмосферы внутри коллектива.

«В его глазах всегда есть искра, он в любой момент готов ринутся в бой», — отмечает Дэвин Букер.



Нужно понимать, что молодёжь «Финикса» действительно ещё очень сырая и практически не нюхавшая пороху реальных боёв. Даже самый опытный игрок основного костяка — Букер — провёл всю карьеру в сливающей команде. Для вот этих конкретных ребят Убре, которому недавно исполнилось 23 года, уже является авторитетом с опытом серьёзных заруб в плей-офф. Именно с этой целью летом клуб подписал Тревора Аризу, но только у Келли с его характером вышло сплотить партнёров вокруг себя и стать лидером раздевалки.



«У него определённо есть голос как на паркете, так и за его пределами, — подтверждает сказанное Тайлер Джонсон. — Когда вам нравится играть рядом с определёнными людьми, то легче выходить и бороться до конца в каждом матче».



Учитывая всё вышесказанное, неудивительно, что Убре быстро стал настоящей звездой и среди болельщиков. Яркий не только на площадке, но и за её пределами, Келли быстро нашёл свою аудиторию, став мини-версией Расселла Уэстбрука в «Оклахоме». Он даже успел придумать для команды прозвище — The Valley Boyz, которое быстро стало популярным хештегом среди фанатов «Санс».

Чтобы описать отношение к Убре в Аризоне, достаточно увидеть вот такие футболки.



Tsunami Papi — одно из самых крутых прозвищ баскетболистов в современной НБА.



И это настоящая любовь.



В завершение нужно сказать, что и сам Убре не горит желанием покидать город, в котором он так быстро обрёл настоящую любящую семью. Недавно баскетболист заявил, что хотел бы провести всю карьеру в «Финиксе», создав здесь династию. В клубе близки к тому, чтобы как минимум попробовать это сделать.



При всей своей крутости Келли не выглядит игроком, которому светит максимальный контракт, пускай даже детский. Все главные активы «Санс» либо уже переподписаны, либо ещё нескоро выйдут из контрактов новичков. Звёздные свободные агенты не приедут в Аризону, а смысла снова проворачивать трюк с переплатой ветерану в надежде на его лидерские качества нет, поскольку лидера здесь уже нашли.



Потому всё идёт к тому, что история Убре в клубе продолжится.