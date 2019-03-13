«Нижний» проиграл «Венеции», но вышел в четвертьфинал ЛЧ

После феноменального домашнего матча «Нижний» ехал в Венецию при 23 очках гандикапа. Но, если не знать результат и просто побывать на пресс-конференции, сложилось бы полное ощущение, что именно нижегородцы проиграли. Зоран Лукич нашёл миллион и одну проблему, в то время как соперники спокойно констатировали — мы, мол, играли в баскетбол, а хозяева дрались, значит, будем драться дома.

Никакой капитуляцией и не пахло. У «Венеции» невероятно шумный и недружелюбный зал, который никогда не позволяет хозяевам играть спустя рукава. Да и кадровые проблемы чёрно-белых — Кристофер Черапович и Иван Стребков только-только оправились от травмы, и было непонятно, в какой они форме — добавляли этому матчу перчинку.

Чем меньше, тем больше. «Нижний» деклассировал «Венецию» Зоран Лукич не мог рассчитывать на двух ключевых игроков и играл против команды, которая была посеяна выше. Но это всё мелочи.

И игра, в общем-то, все ожидания оправдала.



Если в дебюте «НН» ещё мог контролировать темп игры, то вскоре итальянцы взорвались и резко рванули вперёд — попали несколько трёшек, Тонут забросил цирковой мяч боком в падении. Интрига стала почти физически осязаемой, в начале второй четверти хозяева вели уже «+9».

«Нижний» мазал штрафные, герой первой игры Кендрик Перри был совершенно выключен из нападения гостей. Команда Лукича кое-как доиграла до последних минут первой половины, балансируя на грани двузначного отставания, и тут случилась трёшка Евгения Бабурина. Под сирену. После отличной защиты итальянцев. Все их усилия в первой половине свелись всего лишь к шести очкам преимущества.



Главный тренер «Венеции» Вальтер де Раффаэле, скрываясь в подтрибунном помещении, придумал с десяток новых ругательств на итальянском.

Это видео можно посмотреть в Twitter Лиги чемпионов.

Впрочем, венецианцы не сдались. В третьей четверти Владимир Драгичевич «подвис» на фолах и не мог адекватно защищаться, к этому добавились несколько подряд неудачных действий нижегородцев в атаке — Перри не забил сверху, Хаммер сделал пробежку…

«Венеция» тем временем впервые за матч перевалила за двузначное преимущество, шансы хозяев на камбек уже не казались фантастикой.



Тут, впрочем, прямо под занавес третьего игрового отрезка Перри собрал на себе фол и отправился бросать три штрафных — был трижды точен и сделал для своего клуба «-10». Или «+13», если так угодно.



И тут «Венеция» выдала лучшую четверть на турнире. Если быть точнее — лучшие две с половиной минуты. К концовке матча «Нижний» подошёл без Перри, который сел с травмой, но казалось, что это не так трагично — из-за того, что хозяева хотели как можно быстрее догнать и перегнать соперника, они скатывались на ран-н-ган. Всё катилось к уверенному поражению «НН» в матче и уверенной победе в серии.

Но итальянцы всё же смогли заставить россиян занервничать. В последние минуты чёрно-белые устроили настоящий хит-парад оплошностей, а «Венеция» встала в такой прессинг, что Лукичу ни в одном из тайм-аутов так и не удалось объяснить своим игрокам, что им с таким прихватом делать. А тут ещё из-за перебора фолов отправились отдыхать Комолов, Бабурин, Узинский…



«Венеция» дважды была близка к тому, чтобы сократить общее отставание до всего лишь двух очков, но оба раза промазала издали. Решающие отскоки взяли Драгичевич и Жбанов, и хозяевам ничего не оставалось, как признать поражение. Несмотря на уверенную победу во второй игре — 84:66.

В четвертьфинале Лиги чемпионов «Нижний» встретится с победителем пары «Мурсия» — «Антверпен». В первой игре между этими клубами победу неожиданно отпраздновали бельгийцы («+8»), и ответная встреча будет огненной. Соперник БК «НН» определится завтра, 13 марта.



С четвертьфиналом, Нижний!