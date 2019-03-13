За счёт чего «Химки» могут победить «Реал»?

В середине ноября «Химки» устроили в Мадриде настоящую трёпку действующему чемпиону Евролиги. Жёлто-синие, мягко говоря, неважно начали сезон, и выезд к «Реалу» — а это был первый матч без Алексея Шведа — должен был обернуться для команды тогда ещё Георгиоса Барцокаса настоящим фиаско. Но в итоге дело дошло до нервной концовки и поражения с разницей всего в пять очков.



Сейчас, казалось бы, и матч домашний, и Швед в строю. И всё равно поставить на «Химки» в этой игре могут разве что любители пощекотать нервы. Впрочем, может, это и хорошо — химчане научились действовать с позиции андердога и вполне освоились в этом статусе.

В январе это на себе прочувствовал «Фенербахче» Желько Обрадовича. Турецкий гранд тоже приезжал в Подмосковье в статусе непререкаемого фаворита и даже выиграл первую четверть с двузначным преимуществом. Но на этом успехи стамбульцев закончились, началась суровая реальность: химчане заиграли быстрее и агрессивнее в «краске», что вылилось в необходимость «Фенера» на зубах вытаскивать этот матч в овертайм. В нём у турок уже не было шансов.



Вот и в игре с «Реалом» у химчан будет не так много шансов победить. Но они будут.

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале «Химок».



Защитник «Химок» Стефан Маркович предлагает относиться к матчу с «Реалом» как к «очередной игре» и просто стараться за оставшуюся часть сезона выиграть максимальное количество встреч.

«Это всего лишь очередная игра Евролиги. С тем результатом, который у нас есть, мы не очень близки к зоне плей-офф. Но мы будем до конца драться и пытаться выиграть так много игр, как только сможем. Игра будет тяжёлой, но мы к этому и готовимся», — сказал Маркович.

Серб совершенно прав в том, что сейчас уже не время рассуждать о турнирных перспективах жёлто-синих. Нужно просто играть каждый матч как последний. И в этом плане «Химкам» могут помочь два аспекта.



Во-первых, конечно, речь идёт о подборах. В последнем матче с «Басконией» жёлто-синие собрали почти в три раза (!) меньше подборов, чем соперники, но до поры до времени держались на относительно приличной дистанции. Испанцы только во второй половине смогли уйти в более-менее комфортный задел, хотя, если смотреть только на статистику по собранным отскокам, они должны были сделать это уже в середине первой четверти.

Адьёс, не грусти, амиго! «Химки» провалились в стране басков «Баскония» разнесла оборону жёлто-синих в третьей четверти — этого хватило для итоговой победы.

Во-вторых, «Химкам» жизненно необходимо показать тот же уровень плотности в защите, который был в игре с ЦСКА. Атака у красно-синих точно не хуже, чем у «Реала», и если она встала на половине жёлто-синих, то у нападения «Реала» плюс-минус столько же шансов застопориться у чужого кольца. А с нападением у химчан в разы меньше проблем.

Маркович тоже считает, что дело в защите.



«Разыгрывающие у них совершенно разные: Кампаццо играет, например, не в такой баскетбол, как Йюлль. В составе много тех, кто может бросить, много тех, кто идёт под кольцо. Они уже давно друг друга знают, много сезонов вместе играют. Нельзя выделить какой-то момент в нашей защите, который их остановит. Так что тут нет какого-то универсального рецепта, как побеждать «Реал». Но в любом случае ключ к победе будет в нашей обороне», — сказал защитник.



На то, как химчане будут упираться в обороне против действующего победителя Евролиги, можно будет посмотреть в Мытищах 14 марта. Начало — в 20:00 мск.