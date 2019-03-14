Королевский размер. «Реал» правит в Мытищах

«Химки» в преддверии матча с «Реалом», если выражаться на молодёжном сленге, «хайпили». Будоражить общественность подмосковной команде сначала помог известный исполнитель Feduk, выступавший на разогреве баскетбольного матча. А до выхода на сцену «Арены Мытищи» популярного певца жёлто-синие объявили о возвращении в команду Дмитрия Соколова. Центровой, если кто забыл, не играл в нынешнем сезоне и вроде даже объявил о завершении карьеры, но, как известно, нет ничего более постоянного, чем временное.

Тема с изменениями в составе «Химок» была актуальна и накануне: в стан команды Римаса Куртинайтиса перешёл Янис Тимма. Латышский форвард в этом сезоне выступал в «Олимпиакосе», но не смог вписаться в систему Дэвида Блатта. Как итог, Тимма решил вернуться в Россию на правах аренды. Напомним, баскетболист довольно успешно играл в составе «Зенита» и был одним из лидеров сине-бело-голубых. В «Химках» он будет играть вместе со своим бывшим партнёром по петербургскому клубу Стефаном Марковичем, правда — только в Единой лиге.

Заканчивая тему новичков, нужно сказать и о приезде Эндрю Харрисона. Американца, который выступал в этом сезоне в НБА за «Кливленд», «Мемфис» и «Новый Орлеан», наконец увидела подмосковная публика. Увидеть его в игре после единственной тренировки с командой было маловероятно. Но нет сомнений в том, что уже в ближайшее время американец получит шанс показать себя во всей красе.

За счёт чего «Химки» могут победить «Реал»? Превью встречи жёлто-синих с действующим чемпионом Евролиги.

Что касается соперника, то «Реал» в каком-то особом представлении вряд ли нуждается. Действующий чемпион Евролиги опустился на третью строчку в турнирной таблице Евролиги, но, кажется, главного тренера Пабло Ласо это не сильно заботило. Да, впереди «Фенербахче» и ЦСКА. Но испанская команда прекрасно укомплектована и вынуждена решать параллельно ещё и задачи во внутреннем чемпионате. А они, знаете, далеко не самые простые. Так, к примеру, в финале Кубка Короля, когда «Реал» играл с «Барселоной», дело дошло до скандала. Юристы «сливочных» до сих пор обдумывают варианты выхода из чемпионата, после (как им кажется) неправильно засчитанного мяча Анте Томича.

В стартовом составе хозяев появился Вячеслав Зайцев. Российский защитник в первой же атаке поразил кольцо после дриблинга, доказав себе и всем собравшимся уверенность в своих действиях. Но основной задачей Вячеслава была, конечно, защита. И обороняться ему приходилось против одного из самого опасного баскетболиста Старого Света — этакого испанского Алексея Шведа — Серхио Йюлля. Получалось с переменным успехом. Уже к середине матча на счету защитника была коллекция из восьми очков, семи подборов и четырёх передач. Солидно.

Солидно, как слово, вообще очень хорошо описывает действия чемпиона Евролиги. «Химкам» приходилось из кожи вон лезть, чтобы оставаться на плаву. Швед был традиционно активен, но очень много мазал со средней. Против него внимательно защищались и сдваивались, а в трёхсекундной зоне караулил здоровенный Таварес.

Ласо задействовал всех своих игроков, давая отдыхать лидерам и шанс проявить себя тем, кто по разным причинам получает меньше игрового времени. В результате уже к концу первой половины шестеро игроков «Реала» набрали более пяти очков. Также большим подспорьем для испанцев стал высочайший процент попадания издали. За неполные три четверти мадридцы реализовали 10 «бомб» из 22.

Спортивная интрига завершилась к концу третьей четверти. «Реал» окончательно сломал «Химки», а разница стала неприлично большой. В Евролиге нынче модно отыгрываться по примеру заокеанских собратьев, но 20 очков за 10 минут игрового времени — это трудно.