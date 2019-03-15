Магия Ника. В Калатеса вселился Спанулис

ЦСКА давно обеспечил себе билет в плей-офф Евролиги. Казалось бы, это может стать поводом для беспокойства для болельщиков. Всё-таки, как любит напоминать главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис, это марафон, и сэкономить силы на концовку выглядит логичным решением. В любой другой организации, скорее всего, могли бы задуматься над активацией «экономного» режима, но армейцы ещё до матча с «Панатинаикосом» дали понять — они помнят о гостевом поражении под новогодние праздники и не собираются прощать его «зелёным».

Греческая команда приехала в Москву с большим желанием победить. В отличие от ЦСКА, «Пао» ожесточённо борется за попадание в плей-офф, и каждая победа сейчас для них словно глоток воздуха для тонущего.



Для нескольких игроков красно-синих любая игра против «Панатинаикоса» становится событием. Речь о капитане Кайле Хайнсе и защитнике Дэниеле Хэкетте, защищавших не так давно красно-белые цвета главного врага «Пао» — «Олимпиакоса».

Это видео можно посмотреть на YouTube-канале ЦСКА

Особенным этот матч становился и для Димитриса Итудиса. Во-первых, коуч армейцев долгое время трудился в «Панатинаикосе» в статусе помощника Желько Обрадовича. А во-вторых, победа над греческим грандом становилась бы для него 124-й в Евролиге. Это рекорд для тренера ЦСКА, который до этого принадлежал легендарному Этторе Мессине.



В стартовой пятёрке против мощной передней линии «Пао» вышли два центровых — Боломбой и Хантер. В первые минуты эффект неожиданности себя оправдывал, но после выхода Вуюкаса, Гиста и парочки Папаяннис-Папапетру армейцам стало тяжело. Бигмены гостей перекрывали всю трёхсекундную зону и здесь, как и полагается команде топ-уровня, ЦСКА нашёл слабое место соперника и начал бить его именно туда.

Если Хэкетт набрал свои очки в начале матча, сильно «попрессовав» главную звезду «зелёных» Ника Калатеса, то Родригес и Хиггинс набирали очки как раз после того, как греки перекрыли возможность регулярно набирать очки из трёхсекундной зоны. В итоге троица защитников Хэкетт-Родригес-Хиггинс только лишь за первую половину набрала 26 очков из 41 командного. Активнее других был испанский бородач красно-синих: Чачо с присущей себе лёгкостью отправил в цель три дальних броска, на что ему понадобилось всего четыре попытки. На большой перерыв ЦСКА уходил с разницей «+6», которая заставляла прославленного тренера Рика Питино думать над вариантами изменения хода матча.

Это видео можно посмотреть в «твиттере» Евролиги

Вторая половина начиналась для хозяев позитивно. После попадания Клайберна разница стала двузначной. Подобный сценарий мы видели в нынешнем сезоне не раз и не два. Соперникам «армейцев» хватает сил на половину, после чего красно-синие методично переламывают хребет даже самым прытким. Сегодня в «Мегаспорте» этого не случилось.



Гости действовали командно, а в нападении выделить кого-то одного было сложно. У ЦСКА магию творил Серхио Родригес, реализовавший в итоге пять из восьми дальних попаданий и завершивший матч с 23 очками.



Хотя об одном человеке из состава гостей всё-таки стоит сказать особенно. Это Ник Калатес, который с большим отрывом лидирует в гонке лучших ассистентов Евролиги. В Москве грек раздал девять передач, но главным его действием стали не передачи. На последних секундах матча Калатес решился на дальний бросок, который никогда не был его «фишкой». Мяч от щита влетел в кольцо, и времени на ответ хозяевам не оставалось.

Это видео можно посмотреть в «инстаграме» Евролиги

Поражение? Как? Что-то похожее мы видели в матчах ЦСКА против «Олимпиакоса», но тогда «убийцей» выступал Василис Спанулис. Неужели у греков появился второй специалист по концовкам в матче с российским суперклубом?